Sarajevo, 31. ožujak 2018.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinal Vinko Puljić, o Uskrsu 2018. godine, uputio je uskrsnu čestitku papi Franji, „rimskom prvosvećeniku i Kristovu vikaru, pastiru sveopće Crkve“. Čestitku prenosimo u cijelosti na hrvatskom i talijanskom jeziku:

Sveti Oče!

Ovom Uskrsnom čestitkom želim podijeliti radost Kristova uskrsnuća s Vama, Petrovim nasljednikom, u ime cijele Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini, biskupa, svećenika, redovnika i redovnica, u ime cijelog vjerničkog naroda, ali posebno u svoje osobno ime. Čestitajući Vašoj Svetosti radostan i sretan Uskrs, želimo istodobno izraziti svoju lojalnost i vjernost u Gospodinu.

Ne možemo zaboraviti Vašu blizinu očitovanu tijekom Vašeg posjeta u lipnju 2015., tijekom kojeg ste nam uputili Vašu pastirsku riječ, dajući gestu ohrabrenja ovom patničkom narodu.

Dok nastavljamo živjeti svoj Križni put, živimo u nadi uskrsnuća i za Crkvu na ovim područjima. Zbog toga ponizno molimo Vaš apostolski blagoslov, izražavajući svoje radosno zajedništvo u Kristu Uskrslomu!

Santo Padre!

Con questi auguri di Pasqua desidero condividere la gioia della Risurrezione di Cristo con Voi, successore di Pietro, a nome di tutta la Chiesa Cattolica in BiH, dei vescovi, dei sacerdoti, dei religiosi e delle religiose, di tutto il popolo dei fedeli ma, specialmente, a nome mio personale. Nell’augurare a Sua Santità una gioiosa e felice Pasqua desideriamo esprimere, nel contempo, la nostra lealtà e fedeltà nel Signore.

Non possiamo dimenticare la Vostra vicinanza, manifestata in occasione della Vostra visita nel giugno del 2015, durante la quale ci avete indirizzato la Vostra parola di Pastore, compiendo un gesto di conforto verso questo popolo sofferente.

Mentre continuiamo a vivere la nostra Via crucis, viviamo nella speranza della risurrezione anche per la Chiesa in questi territori. Per questo invochiamo umilmente la Vostra benedizione apostolica, esprimendo la nostra comunione gioiosa nel Cristo Risorto!