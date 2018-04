Sarajevo, 31. ožujak 2018.

Na Uskrsnom čestitanju u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog na Veliku subotu, 31. ožujka 2018. provincijalna poglavarica sestara Milosrdnica svetog Vinka Paulskog Provincije Majke Divne - Sarajevo s. M. Julijana Djaković uputila je u ime svih nazočnih čestitku nadbiskupu metropolitu vrhbosanskom kardinalu Vinku Puljiću. Čestitku sestre Julijane prenosimo u cijelosti:



Uzoriti oče Kardinale!

U iskrenoj zahvalnosti i odgovornosti rado sam prihvatila od organizatora ovog susreta da Vam u ime svećenika, redovnika i redovnica naše mjesne Crkve izrazim ovogodišnju Uskrsnu čestitku.

Vama, preuzvišenom nunciju Luigiu Pezzutu, Vašem pomoćnom biskupu Peri Sudaru, vojnom biskupu Tomi Vukšiću, te svim Vašim suradnicima svi mi ovdje nazočni želimo posvjedočiti da smo zahvaljujući snazi trpećeg Isusa, ustrajali u četrdesetodnevnom korizmenom hodu, koji na poseban način prethodi najvećoj kršćanskoj svetkovini - Uskrsu, a koji je istovremeno odraz našeg svagdanjeg života.

Znamo da Vas kao našeg Pastira raduje jedinstvo, razumijevanje, međusobna povezanost, suradnja i dosljednost u obnašanju i ostvarenju našeg duhovnog poziva. Uvjereni smo da u svojoj ljubavi i odgovornosti bdijete i nesebično izgarate nad svakim svojim svećenikom, nad redovničkim zajednicama i nad povjerenim Vam vjernicima. Zato Vam iskreno zahvaljujemo za potporu, neumornu brigu i požrtvovnost, ljubav i zauzetost u Vašoj pastirskoj službi.

Oče Nadbiskupe, i Vi ste „kao oruđe izbrano“ Dj 9,15 po uzoru na svoga Učitelja nositelj križa. I Vi sigurno pod njegovim teretom doživljavate krik bola, patnju i nerazumijevanja. Ali u svojoj odanosti Uskrslom Kristu koji nam je svojim primjerom pokazao put do pobjede, i Vi hrabro koračate boreći se neumorno i odvažno za istinu, pravdu i ljudsko dostojanstvo.

Svakodnevno smo svjedoci raznih oblika nasilja, netrpeljivosti, pa čak i zločina protiv čovječnosti koji ubijaju i truju dostojanstvo ljudske osobe. Svijet je zahvaćen duhovnim i moralnim nesnalaženjima i izgubljenostima. Prisutnost zla uporno izopačuje i prekriva ljepotu djela Božjeg. Na sve moguće načine ga želi uništiti, jer naopaki suvremeni mentalitet koji se pokušava prerušiti u vrijednost i dobro, ukoliko mu se čovjek odvažno ne suprotstavi, guši savjest, zatvara se pred božanskim i čovjek kao takav neminovno postaje rob neprijatelja Božjeg. Okovan tim verigama povlači za sobom i one koji ili ne znaju ili se nemaju snage othrvati. Sve nas zajedno obuzima zabrinutost radi vidljivog gaženja iskonske Božje istine, kršćanskih vrijednosti, zajedničkog dobra; radi nesigurnosti i neizvjesnosti koja obeshrabruje.

Vjerujemo da se u Isusovu patnju i muku na križu slila sva ljudska bol, tjeskoba, gorčina i nemoć. Ali na sreću, ona ne predstavlja pobjedu ni kraj. Kristovo pashalno otajstvo uništilo je snagu zla i tako postalo izvor našeg izbavljenja, spasenja i otkupljenja. On, nevini Jaganjac Božji, „poslušan do smrti, smrti na križu“ Fil 2,8, ispio je gorki kalež volje Očeve da bi nas izbavio iz vječne smrti na koju smo sami sebe osudili svojim grijesima, nevjernostima, lutanjima i neodgovornim načinom života. Svojim dobrovoljnim prinosom na križu, jer nas je ljubio do kraja, oživio nas je za neraspadljivost i život u uskrsnoj slavi.

Njegova Ljubav je izvojevala pobjedu. Njegovo milosrđe je ostvarilo svoj naum i doseglo svoj vrhunac.

Svanuće onog povijesnog uskrsnog jutra donijelo je sa sobom eksploziju vječnosti. Iznenađujući i neslućeni događaj otkotrljanog kamena, praznog groba i prisutnosti anđela odagnali su strah i zbunjenost. Nesnalaženje i uznemirenost izazvali su u učenicima pomiješane osjećaje, jer su svjedoci da „Vođa živih pade tada i živ živcat opet vlada“ kaže uskrsna Posljednica. Učenici su shvatili da Krist nije mrtav. Susreli su se s njim „oči u oči“ Uskrsli im se pokazao i govorio s njima. Doživjeli su u sebi rađanje žive vjere, nade i radosti. Uskrsli ih je zahvatio plamenom koji preobražava i prožima dušu, unosi hrabrost i vjernost, odvažnost i neustrašivost. Isti ti znakovi uskrsloga Krista prisutni su i danas među nama On koji je zaglavni kamen putujuće Crkve i pojedinaca u njoj, snaga je koju ni izvanjska progonstva ni unutarnje borbe ne mogu slomiti

Oče Kardinale, zajedno s Vama, svi mi koji smo svoje živote darovali Bogu i utkali ih u otajstvo Crkve, u otvorenosti njegovu Duhu, spremni smo dopustiti Gospodinu da otvori zasune naših srdaca, otkotrlja kamen naše zatvorenosti i skine mrene s naših očiju. Spremni smo prihvatiti izazove svoga vremena, te činiti sve kako bismo bili dostojni glasnici Krista uskrsloga i njegove Radosne vijesti. Neka nam uskrsni dar vjere bude novi izvor svjetla i snage! Neka nas uskrsli Krist osposobi za još vjernije življenje, djelovanje i svjedočenje Uskrsne istine, kako nas uvijek iznova potiče i papa Franjo svojim očinskim savjetima. Neka Vam je sretan i blagoslovljen Uskrs!



S. M. Julijana Djaković, provincijalna poglavarica

sestara milosrdnica Provincije Majke Divne - Sarajevo