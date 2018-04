Gornja Močila-Sijekovac, 31. ožujak 2018.

Desetak vjernika župe sv. Antuna Padovanskog iz Gornjih Močila-Sijekovac iz Bosanske Posavine, predvođeni svojim župnikom vlč. Ivanom Toljem sudjelovali su na križnom putu hodočasteći u petak, 30. ožujka 2018. po treći puta s križem, kroz nekoliko razrušenih župa Derventskog dekanata, u kojima su još uvijek vidljivi tragovi stradanja hrvatskog naroda.

Uvodnu molitvu i ove im je godine ispred križa kod franjevačke crkve Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu predmolio župnik Tolj a potom su svoj hod od 25 kilometara nastavili od postaje do postaje do postaje, kroz znakovita mjesta od Bosanskog Broda do Gornjih Močila Tako je prva postaja bila kapela u brodskoj Tvrđavi, a potom kapele, groblja, crkve, spomen obilježja poginulim. Hodočasteći osam sati prošli su kroz naselja četiriju župa; Bosanski Brod, Kolibe, Novo Selo i Gornja Močila-Sijekovac. Molili su oni kako za razne potrebe povratnika, koji unatoč teškim uvjetima žive u Bosanskoj Posavini, tako i za sve brojne branitelje koji su svoje živote položili na oltar domovine. Posebno su molili da Gospodin potakne Posavljake da se odluče na povratak u svoj rodni kraj, da ga obnavljaju, posjećuju, da ga ne prepuste zaboravu. Po dolasku u Gornja Močila u večernjim satima u župnoj crkvi sudjelovali su na obredima Velikog petka. Župnik Tolj zahvalio je svojim župljanima na ustrajnosti sudjelovanja u toj svetoj pobožnosti, naglasivši da su i na taj vidljivi način posvjedočili svoju vjeru u Krista uskrsloga, ljubav prema svom ranjenom rodnom kraju te nadu da će i on doživjeti svoje uskrsnuće. Za spomenuti je da je u Bosanskoj Posavini točnije u Derventskom dekanatu u petnaest župa prije zadnjega rata 1991. godine živjelo 48.481 katolika a sada ih je manje od 1000. (kta/b.l.)



foto