Skopje, 31. ožujak 2018.

U četvrtak, 29. ožujka 2018. vlč. dr. Dubravko Turalija, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu susreo se u skopju sa skopskim biskupom i apostolskim egzarhom mons. dr. Kirom Stojanovim. Biskup Stojanov upoznao je vlč. Turaliju o povijesti i životu Crkve u Makedoniji, ističući dragocjenu povezanost sa metropolitom za skopsku biskupiju nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim kardinalom Vinkom Puljićem kao i ostalim biskupima i svećenicima u BiH. Vlč. Turalija upoznao je biskupa Stojanova kao pročelnik sa djelatnošću Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije, kao i master studijem međureligijskog programa u koji su uključeni: Katolički bogoslovni fakultet, Pravoslavni teološki fakultet i Fakulteta islamskih nauka, što je jedinstveno u svijetu i za sada samo u Sarajevu. Biskup Stojanov zahvalio je vlč. Turaliji za lijep susret kao i na njegovom dolasku na pastoralnu ispomoć u skopskoj župi tijekom Vazmenog trodnevlja i Uskršnjih blagdana.

U petak, 30. travnja u samostanu sestara Misionarki ljubavi u Skopju, za sestarsku zajednicu, vlč. Turalija održao je duhovnu obnovu. Voditelj obnove održao je nagovor na temelju Muke po Ivanu 18 poglavlje, kroz koji je istaknuo susrete i kontakte s Isusom kroz sve staleže i strukture. „Svi su se na neki način dotakli Isusa i okrznuli o Njega: od svećenika do kriminalaca; od Jeruzalemaca do hodočasnika; od učenika do prolaznika.“ Poslije duhovnog nagovora uslijedila je diskusija te sakrament svete ispovijedi. (kta/d.t.)



foto