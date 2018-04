Vatikan, 31. ožujak 2018.

Isus riskira za svakog od nas – istaknuo je papa Franjo u svojoj propovijedi za vrijeme mise Večere Gospodnje koju je predvodio u rimskom zatvoru Regina Coeli, kontekstualizirajući pritom odlomak iz Evanđelja po Ivanu u kojem promatramo kako Isus svojim učenicima pere noge. Papa je jednostavnim riječima opisao obred pranja nogu, pojašnjavajući da je to bila zadaća roba. U to vrijeme nije bilo asfalta i ljudi bi uprljali noge na prašnjavim putovima. Tako bi im po povratku u kuću rob oprao noge. Isus želi služiti na taj način da nam pruži primjer kako bismo trebali služiti jedni drugima – napomenuo je Sveti Otac.

Papa je potom govorio o odlomku iz Evanđelja po Marku koji prikazuje dva učenika koja su se željela uspeti na korporativnoj ljestvici, tražeći od Isusa da im dade najvažnije položaje, odnosno da mu jedan sjedne zdesna, a drugi slijeva. Nakon što ih je pogledao s ljubavlju, kao što je to uvijek činio, Isus im je rekao da ne znaju što traže (usp. Mk 10,38). Opisao je zatim što čine vladari, naime, oni zapovijedaju i tjeraju druge da im služe, a njima je dobro. Razmišljajući o prošlim vremenima, papa Franjo je rekao da su postojali mnogi kraljevi i okrutni ljudi koji su druge ljude činili robovima.

No Isus je rekao da tako ne mora biti među nama. Gospodin je objasnio da onaj tko hoće zapovijedati mora služiti – podsjetio je Papa. Isus preokreće povijesne kulturne navike toga vremena, ali i našega doba. Da su samo kraljevi i carevi prošlosti razumjeli Isusovo učenje i da su namjesto zapovijedanja i ubijanja služili, toliko se ratova nikad ne bi dogodilo – primijetio je Sveti Otac dodajući da postoje ljudi koji ne njeguju stav služenja, oholi ljudi, ljudi koji mrze, ljudi koji nam možda žele zlo, ali smo mi pozvani služiti im još više.

Papa Franjo je rekao da postoje također ljudi koji trpe, koji su odbačeni od društva, barem na neko vrijeme, i Isus ide tamo te im govori: „Ti si važan za mene“. Isus nam dolazi služiti – nastavio je Papa – a znak da Isus poslužuje ovdje danas, u zatvoru Regina Coeli, jest što je htio izabrati vas dvanaest, poput dvanaest apostola, kako bi vam oprao noge. Isus riskira za svakog pojedinog od nas. Znajte da se Isus zove Isus, a ne Poncije Pilat. Isus ne zna kako prati ruke, već samo zna riskirati! – istaknuo je Sveti Otac objašnjavajući da Isus, time što ide za izgubljenom ovcom, riskira biti ranjen.

Grješnik sam poput vas, ali predstavljam Isusa, i danas sam Isusov poslanik – naglasio je Papa pozivajući potom zatvorenike da razmišljaju o sljedećoj činjenici dok im on bude prao noge: 'Isus je riskirao s tim čovjekom, grješnikom, da bi došao k meni i da bi mi rekao kako me voli'. To je služenje, to je Isus – nastavio je Sveti Otac – Nikad nas ne napušta, nikad se ne umara praštati nam. On nas toliko voli. Gledajte kako Isus riskira! I tako, s ovim raspoloženjem, nastavljamo s ovim obredom koji je simboličan. Prije nego što nam je dao svoje Tijelo i svoju Krv, Isus je riskirao za svakog pojedinog od nas, riskirao je u služenju jer nas toliko ljubi – zaključio je papa Franjo. Poslije propovijedi Papa je oprao noge 12 muškaraca koji dolaze iz Italije, s Filipina, iz Maroka, Moldavije, Kolumbije, Nigerije i Sijere Leonea. Osmorica su bili katolici, dvojica muslimani, te po jedan pravoslavac i budist.

Prije pružanja znaka mira papa Franjo je još jednom iskoristio priliku da se obrati prisutnima. Svi mi imamo želju biti u miru sa svima – kazao je – No u našem srcu toliko puta postoje suprotstavljeni osjećaji. Lako je biti u miru s onima kojima želimo dobro te onima koji nam čine dobro, ali nije lako biti u miru s onima koji su nepravedno postupili prema nama, koji nam ne žele dobro, s kojima smo u neprijateljstvu. Neka svatko u tišini na koji trenutak pomisli na one koji nam žele dobro, kao i na one kojima mi želimo dobro; također se sjetimo onih koji nam ne žele dobro, a i onih kojima mi ne želimo dobro, pa i onih kojima bismo se htjeli osvetiti. I u tišini zatražimo od Gospodina milost da svima, i dobrima i zlima, udijeli dar mira – kazao je Papa. (kta/rv)