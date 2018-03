Sarajevo, 30. ožujak 2018.

U večernjim satima na Veliki četvrtak, 29. ožujka 2018. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu Misu Večere Gospodnje predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u zajedništvu s apostolskim nuncijem mons. Luigijem Pezzutom, vojnim biskupom u BiH mons. Tomom Vukšićem i pomoćnim biskupom vrhbosanskim mons. Perom Sudarom te uz koncelebraciju 17 svećenika. Prigodnu propovijed uputio je nuncij Pezzuto, a u nastavku je donosimo u cijelosti na hrvatskom i na talijanskom jeziku:

Gospodine kardinale,

Subraćo u biskupstvu,

Braćo svećenici

Svi vi, braćo sestre u vjeri,

Veliki Četvrtak je važan dan za život kršćanina i svake kršćanske zajednice. Rekao bih da je on jedinstven dan, po važnosti, u okviru cijele liturgijske godine.

Slavimo svečanu Euharistiju koja je, kao i sve duge Svete Mise, uvijek posadašnjenje Gospodinove smrti i uskrsnuća. Ali danas, ovo prisjećanje i posadašnjenje Isusove smrti i uskrsnuća je još jače. Zbog toga, Veliki Četvrtak zahtijeva, s naše strane, svjesniji stav i sudjelovanje, kao plod budne vjere, u posebnim okolnostima.

Veliki Četvrtak je, osim toga, prvi dan Pashalnoga Trodnevlja, gdje je očito neodvojivo sjedinjenje između križa i slave; neodvojivo sjedinjenje, koje se očituje u osobi i proslavljenom tijelu uskrslog Isusa, koji čuva i pokazuje učenicima znakove patnje i križa.

Ali usredotočimo sada svoju pozornost na tri posebne vrednote koje nam predlaže liturgija današnjega dana, u Misi „in Coena Domini“ (Misa Večere Gospodnje).

Ove tri vrednote se prepoznaju u ustanovljenju Euharistije, ustanovljenju ministerijalnoga svećeništva i u bratskoj ljubavi unutra kršćanske zajednice.

Euharistija je sigurno središnja vrednota koja prosvjetljava druge dvije: najviši dar koji nam Isus daje jest njegova stalna i stvarna prisutnost u našim svetohraništima.

Ipak, djelatna briga za druge i bratska ljubav tvore nezamjenjiv temeljni scenarij, bez kojega bi se malo razumjelo od Euharistije i Svećeništva, koji su, prije svega, znak i plod Isusove djelatne brige za druge i ljubavi prema cijelom čovječanstvu; ono biva zahvaćeno u proces stupnjevitoga preoblikovanja, postajući tako stvarnost koju nazivamo „kršćanska zajednica“.

Ona će opet autentično proslavljati i živjeti Euharistiju u mjeri u kojoj bude otvorila svoje ruke i svoje srce ne samo sestrama i braći po vjeri, nego također svim ljudskim bićima, koja su stvorena na sliku i priliku Božju, neovisno o vjeri, etničkoj grupi, jeziku i kulturi. Dakle, ako ih se razumije i živi u vjeri, razlike neće više biti razlog i prigoda za suprotstavljanje, nego će se pretvoriti u bogatstvo, obilno bogatstvo, osim za osobe, također za narode.

Govoreći o ljubavi u vezi s Euharistijom, k tomu, ne smijemo zaboraviti da se ona proširuje čak na ljubav prema neprijateljima i oprost uvreda.

Nažalost, današnja Crkva, i mi kao njezin izraz, živimo u društveno-kulturnom okruženju koje ne pogoduje vršenju bratske ljubavi. Živimo u individualističkom svijetu, zainteresiranom i priklonjenom jedino na pojedinca i njegov osobni uspjeh. Evo u Velikom Četvrtku ove godine dragocjene prigode za povratak u pravi smisao tipično kršćanske vrednote djelatne brige za druge i bratske ljubavi.

Još kratka misao također o druge dvije vrednote kako nam ih predstavlja Veliki Četvrtak: ustanovljenje Euharistije i Svećeništva. Kao što možete razumjeti, radi se o dvije stvarnosti koje su iznutra među sobom povezane, koje su, uostalom, znak Isusova najvišega darivanja ljudima, ali su također poziv nama da činimo isto, to jest da mi sebe darujemo drugima, akobogda po konkretnim izrazima služenja i po našoj raspoloživosti da idemo ususret potrebama drugoga.

S druge strane, mi kršćani moramo osjećati da smo zaista prijatelji među sobom. Isus, ustvari, nas više ne naziva slugama, nego prijateljima. Svi kršteni i krizmani su prijatelji Isusovi. To su, međutim, na poseban način, svi koje on poziva da izravno sudjeluju na njegovoj ulozi pastira i vođe Naroda Novoga saveza.

Dakle, želja je za sve koji produljuju u svojoj osobi ministerijalno Svećeništvo Kristovo: neka budu sve sličniji, po svom načinu života i služenja, Isusu Dobrom Pastiru, koji daje život za svoje stado.

***

Signor Cardinale,

Confratelli nell'Episcopato

Fratelli Sacerdoti

Voi tutti, fratelli e sorelle nella fede

Il giovedì Santo è un giorno notevole per la vita del cristiano e di ogni comunità cristiana. Direi che è un giorno unico, per importanza, nel contesto di tutto l’anno liturgico.

Stiamo celebrando una solenne Eucaristia che, come le altre Sante Messe, è sempre attualizzazione della morte e risurrezione del Signore. Ma oggi, questa rievocazione ed attualizzazione della morte e resurrezione di Gesù è ancora più forte. Per questo, il Giovedì Santo esige, da parte nostra, un atteggiamento ed una partecipazione più cosciente, come frutto di una fede vigilante, in circostanze speciali.

Il Giovedì Santo è, inoltre, il primo giorno del Triduo Pasquale, ove si evidenzia l’unione inseparabile tra la croce e la gloria; unione inseparabile, che si manifesta nella persona e nel corpo glorificato di Gesù Risorto, il quale conserva e mostra ai discepoli i segni della passione e della croce.

Ma concentriamo, ora, la nostra attenzione sui tre valori specifici che ci propone la liturgia di questo giorno, nella S. Messa “in Coena Domini” (la S. Messa “nella cena del Signore”).

Questi tre valori vanno individuati nell’istituzione dell’Eucaristia, nell’istituzione del Sacerdozio Ministeriale e nell’amore fraterno all’interno della comunità cristiana.

Certamente, l’Eucaristia è il valore centrale che illumina gli altri due: il dono più grande che Gesù ci fa è quello della sua continua e reale presenza nei nostri tabernacoli.

Tuttavia, la carità e l’amore fraterno costituiscono lo scenario di fondo insostituibile, senza del quale poco si capirebbe dell’Eucaristia e del Sacerdozio, che sono, innanzi tutto, segno e frutto della carità e dell’amore di Gesù verso l’umanità intera; questa viene coinvolta in un processo di graduale trasformazione, divenendo, così, quella realtà che chiamiamo “comunità cristiana”.

Essa, a sua volta, celebrerà e vivrà autenticamente l’Eucaristia nella misura in cui aprirà le sue braccia e il suo cuore non solo alle sorelle e ai fratelli di fede, ma anche a tutti gli esseri umani, creati a immagine e somiglianza di Dio, indipendentemente dalla religione, dall’etnia, dalla lingua e dalla cultura. Allora, se concepite e vissute nell’amore, le differenze non saranno più motivo ed occasione di contrasto, ma si trasformeranno in ricchezza, abbondante ricchezza, oltre che per le persone, anche per le Nazioni.

Parlando della carità in un contesto eucaristico, poi, non dobbiamo dimenticare che essa si estende perfino all’amore verso i nemici e al perdono delle offese.

Purtroppo la Chiesa di oggi, e noi come espressione di essa, viviamo in un contesto socio-culturale, che non favorisce la pratica dell’amore fraterno. Viviamo in un mondo individualista, interessato e ripiegato unicamente sull’individuo e sul suo personale successo. Ecco nel Giovedì Santo di quest’anno, un’occasione propizia per riportare nel senso giusto il valore tipicamente cristiano della carità e del amore fraterno.

Una breve riflessione anche sugli altri due valori che ci presenta il Giovedì Santo: l’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio. Come potete capire, si tratta di due realtà intrinsecamente legate fra loro, che sono, per altro, segno della donazione suprema di Gesù agli uomini, ma sono anche un invito per noi a fare lo stesso, cioè a donare noi stessi agli altri, magari attraverso atteggiamenti concreti di servizio e attraverso la nostra disponibilità ad andare incontro alle necessità altrui.

D’altra parte, noi cristiani dobbiamo sentirci ed essere veramente amici tra di noi. Gesù, infatti, non ci chiama più servi, ma amici. Tutti i battezzati e i cresimati sono amici di Gesù. Lo sono, però, in modo speciale, tutti coloro che Egli chiama a partecipare direttamente al Suo ruolo di Pastore e Guida del Popolo della Nuova Alleanza.

Allora, l’augurio per tutti coloro che prolungano nella loro persona il Sacerdozio Ministeriale di Cristo: siano sempre più somiglianti, nel loro stile di vita e di servizio, a Gesù Buon Pastore, che dona la vita per il Suo gregge.