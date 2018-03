Banja Luka, 29. ožujak 2018.

Tradicionalno, na Veliku srijedu, 28. ožujka 2018. okupili su se svećenici iz cijele Banjolučke biskupije u svojoj katedrali sv. Bonaventure na Misi posvete svetih ulja. Euharistijsko slavlje je predvodio biskup banjolučki mons. Franjo Komarica uz koncelebraciju pomoćnog biskupa banjolučkog mons. Marka Semrena i 45 dijecezanskih i redovničkih svećenika.

Biskup Komarica je na početku Mise podsjetio na sadržaj te u određenom smislu „jedinstvene“ - Mise tijekom cijele liturgijske godine koju predslave biskupi u svojim katedralama pod kojom se posvećuje krizmeno te bolesničko a i katekumensko ulje. Ta se Misa redovito slavi na Veliki Četvrtak prije podne, a iz pastoralnih razloga može se slaviti dan ranije.

Također pod tom Svetom misom svećenici obnavljaju svoja svećenička obećanja, koja su dali na svom svećeničkom ređenju.

U prigodnoj propovijedi biskup Komarica je pozvao svoje svećenike na „zajedničko razmatranje o jedinstvenosti i uzvišenosti našeg osobnog svećeničkog zvanja unutar zajednice Božjeg, novozavjetnog izabranog naroda, Kristove crkve u ovoj biskupiji i u ovoj zemlji“. Govorio je o jedinstvenom Isusovom pozivu svakom zaređenom svećeniku i o svećeničkom identitetu. Između ostalog, rekao je „svaki put Bog ima inicijativu, On izabire, On poziva, On pomazuje, On šalje. On garantira dotičnome svoju trajnu, postojanu, sigurnu pomoć i zaštitu, te obećava izuzetnu nagradu za svakog tko se odazove, tko ostane vjeran i vjerodostojan u ispunjenju povjerene mu, uzvišene zadaće“. Istaknuo je da „činiti ono što je sām Isus dao u zadatak svojim apostolima i njihovim nasljednicima i svim njihovim pomoćnicima, tj. zaređenim svećenicima, to je životni program svakog od nas, koji smo na svome ređenju svjesno i dragovoljno dali Kristu obećanje vjernosti da ćemo s Njime biti najtješnje povezani cijelog svoga života“. Posvijestio je svećenicima kako je „svaki od nas je pozvan da svojim vlastitim primjerom pokaže kakvi smo mi vjernici Kristovi, koliko smo i sami doista spremni prihvatiti Božju volju. U našem osobnom, svećeničkom životu, najbolje ćemo vjeru i život sačuvati i afirmirati upravo kroz svjesna plodna slavlja svetih sakramenata, u kojima se očituje Božje milosrđe, u kojima se uspijeva izvući iz mogućeg zdvajanja; u kojima se doživljava i vidi smisao daljnjeg našeg životnog puta; u kojima se ljudima, napose mladima, nudi pouzdanje i nada, odn. osmišljeni život“.

Zahvalivši svakom od svećenika, na trudu oko vlastite svećeničke vjerodostojnosti, biskup Komarica je rekao „želim vam svima, draga braćo svećenici, i u ovoj jedinstvenoj prigodi obnavljanje svojih svećeničkih obećanja na našem ređenju – ono prvotno vaše mladomisničko oduševljenje i revnost u službi Krista Spasitelja svijeta i braće ljudi. I za to molim, zajedno s vama i svim ovdje nazočnim Kristovim miljenicima, redovnicama i vjernicima laicima, kojima od srca zahvaljujem za sve molitve i žrtve za vas sadašnje svećenike u našoj biskupiji, kao iza nova svećenička zvanja.“

Zahvalio je i redovnicama i vjernicima laicima za njihovu „dokazanu vjernost i ljubav prema Kristu i prema svojim svećenicima“.

Nakon Mise i kraće okrijepe, u zgradi Biskupskog ordinarijata je uslijedio drugi pastoralni dio druženja svećenika sa svojim biskupom.

Između ostalog je bilo riječi o skorašnjoj zajedničkoj molitvenoj akciji cijele Metropolije za budućnost Crkve u BiH, zatim o predstojećoj konferenciji mladih u Banjoj Luci, o liturgijskom obilježavanju blagdana bl. Ivana Merza i 15-oj obljetnici njegova proglašenja blaženim, o redovitim svećeničkim mjesečnim susretima, o (ne) obnavljanju domova za povratnike katolike, o problemima sa siromašnim obiteljima, djeci i starijim osobama.

Uslijedila je tradicionalna zajednička „gozba ljubavi“ i prijateljsko druženje u radosnom i raspjevanom raspoloženju. (kta/tabb)



