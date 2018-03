Vatikan, 29. ožujak 2018.

Kardinal Luis Antonio Tagle, predsjednik Caritasa Internationalis, uputio je Uskrsnu poruku koju prenosimo u cijelosti:

U uskrsnom vremenu, mi u Caritasu želimo Vas pozvati da nam se pridružite na putu vjere, nade i ljubavi s migrantima*.

Isus je kroz život prošao mnogobrojna putovanja. Kao nerođeno dijete odlazi iz Nazareta u Betlehem. Potom, kao dijete izbjeglica odlazi u Egipat. Kao propovjednik, putovao je putovima Galileje. Njegov naizgled posljednji put bio je putovanje Kalvarijom, noseći teški drveni križ.

No, ono što se činilo kao kraj Isusovog putovanja zapravo je početak. Napustivši grob, Krist ruši granice onoga što smo mislili da znamo. Uskrsnuvši od mrtvih, Krist nas poziva da uklonimo kamenje koje blokira naša srca i maštu, te da dijelimo putovanje jedni s drugima, osobito s najranjivijima, kao što su migranti.

U rujnu 2017. god., papa Franjo pokrenuo je našu kampanju „Share the Journey“ („Podijeli svoj put“) i pozvao nas da otvorimo svoja srca nadi, jer upravo ona potiče migrante da napuste svoje zemlje. Ona je također u srcima onih koji ih srdačno dočekuju: „Nada je snaga koja nas tjera 'da podijelimo svoj put', jer putovanje je zajedničko: onima koji dolaze u našu zemlju i nama koji idemo u susret njihovim srcima, koji razumijemo njih, njihovu kulturu i jezik“.

Nedugo nakon njegove smrti, Isus se objavio dvojici učenika na putu prema Emausu. Bili su prepuni straha nakon Isusove smrti. Nisu ga prepoznali sve dok nisu zajedno sjeli objedovati i dok Isus nije razlomio kruh.

Koliko puta u jednom danu ne prepoznajemo Isusa u ljudima čiji se put ukrštava s našim? Možda smo zaposleni ili ometeni ili smo možda zatvoreni u grobnici vlastitih strahova i zabluda.

No, u našim životima postoje određeni trenutci kada nas treba podsjetiti na temeljnu istinu: mi smo dobili jedni druge kako bismo imali nekoga s kim ćemo podijeliti svoja putovanja.

Mala gesta kao što je pružanje ruku nekome znači mnogo, jer se na taj način dodiruju različite razine ljudskog postojanja. Ovo je gesta koju potičemo u okviru kampanje „Podijeli svoj put“.

Posežem, i ako se osoba osjeća sama i izolirana, a moje posezanje je gesta solidarnosti. Ako posegnem, a druga osoba je ranjena, to bi mogao biti znak ozdravljenja. Ako posegnem, a osoba je izgubljena, to bi moglo značiti ponudu vodstva. Ako posegnem, a osoba osjeća da nikoga nije briga za nju, onda će to biti znak prijateljstva. Ta mala gesta ima različita značenja u različitim fazama životnog puta ljudi.

Krist je konačnu gestu posezanja prema drugima izveo na križu. Otvorio je ruke i ispraznio se kako bi primio Božju volju.

Ne moramo nužno činiti izvanredne i ekstravagantne poteze kako bismo napravili promjenu u životima ljudi. Male geste, one obične, iskrene, sa svjetlom ljudskog razumijevanja i suosjećanja, mogu imati izvanredne učinke.

Pozivamo vas da nam se pridružite u pružanju malih gesti suosjećanja prema migrantima koje susrećete na svojim svakodnevnim putovanjima. Pozivamo vas da vidite Isusa u migrantu i u sebi.

U tjednu od 17. do 24. lipnja 2018. god., održat ćemo globalni tjedan akcije za akciju „Podijeli svoj put“. Možete se pridružiti Caritasovim organizacijama i migrantima širom svijeta u aktivnostima koje organiziramo tog tjedna. Posebno, kao Isus i učenici u Emausu, pozivamo vas da podijelite obrok s migrantima kao podsjetnik na naše jedinstvo kao jedne globalne obitelji i naše potrebe jednih prema drugima.

Nadamo se da ćemo kroz ove male aktivnosti razumijevanja i zajedništva stvoriti val globalne solidarnosti koji uklanja kamenje koja nas blokira i vodi nas na putovanje koje rasplamsava našu maštu. Koristeći naše kolektivne globalne energije – zajednički: migranti, izbjeglice i zajednice – podići ćemo svijet na noge s Božjom ljubavlju.

* Za Caritas, migrant je osoba u pokretu, kojoj je potrebna pratnja, potpora i zaštita. Mi koristimo ovaj široki pojam za migrante u našoj kampanji. Oni mogu biti izbjeglice ili tražitelji azila. Mogu se interno raseliti unutar svoje zemlje radi sukoba ili prirodne katastrofe ili se radi potrage za poslom. Mogu biti odrasli ili djeca, sami ili sa svojim obiteljima. Možda su žrtve trgovine ljudima. (caritas.ba/kta)