Vatikan, 29. ožujak 2018.

Jedini koji nam daje da se nanovo rodimo jest Isus Krist. Nitko drugi. Iz tog se razloga ne treba plaćati ništa – istaknuo je papa Franjo u katehezi na općoj audijenciji u srijedu, 28. ožujka 2018. na Trgu svetoga Petra u Vatikanu. Sveti je Otac promišljao o svetom vazmenom trodnevlju koje započinje misom Večere Gospodnje u četvrtak navečer, a završava na Uskrs. Papa je rekao da su kršćani pozvani živjeti otajstvo Isusove smrti i uskrsnuća kao matricu svoga osobnoga i zajedničkoga života.

Papa Franjo je napomenuo da se vrhunac kršćanske liturgijske godine proglašava na svetoj misi na Uskrs u posljednici: „Ufanje mi uskrslo je, Krist, moj Gospod i sve moje; pred vama će tamo gdje je cvjetna strana Galileje“. To je velika potvrda: Krist je uskrsnuo. Sveti je Otac objasnio da se u mnogim narodima svijeta, naročito u istočnoj Europi, ljudi za vrijeme uskrsnih dana ne pozdravljaju s „dobar dan“ i „dobra večer“, nego s „Krist uskrsnu“ kako bi potvrdili veliki uskrsni pozdrav. U tim riječima, „Krist uskrsnu“, riječima iskrene radosti, trodnevlje doživljava svoj vrhunac. Nazvao je to istodobno radošću i nadom te pozivom na odgovornost i poslanje.

Napomenuo je da vazmeno trodnevlje ne završava uskršnjom golubicom (tal. colomba), uskršnjim jajima, blagdanima jer nakon Uskrsa započinje put poslanja koji je nadahnut navještajem „Krist je uskrsnuo“. Taj je navještaj u središtu naše vjere i nade. Jedini koji daje da se nanovo rodimo jest Isus Krist, nitko drugi – istaknuo je papa Franjo i nastavio – Iz tog se razloga ne treba plaćati ništa jer je opravdanje besplatno. I to je veličina Isusove ljubavi: daje besplatno život kako bi nas učinio svecima, da bi nas obnovio, kako bi nam oprostio. I to je srž ovog vazmenog trodnevlja.

Sveti je Otac k tomu kazao da vazmeno trodnevlje obnavlja u krštenicima smisao njihova novoga stanja koje apostol Pavao izražava na sljedeći način: „Ako ste suuskrsli s Kristom, […] za onim gore težite, ne za zemaljskim“ (Kol 3,1-2). U krštenju smo suuskrsli s Isusom i umrli smo stvarima i logici ovoga svijeta; rađamo se kao nova stvorenja – istaknuo je Papa dodajući da se to novo stanje treba živjeti konkretno iz dana u dan.

Ako kršćanin doista dopusti Kristu da ga opere i da svuče s njega „starog čovjeka“ kako bi hodio u novosti života, čak i ako ostane grješnik, ne može biti pokvaren. Kršćanin više ne može živjeti sa smrću u svojoj duši niti može biti uzrok smrti – istaknuo je Papa te je potom iskoristio priliku da upozori na navodne kršćane koji kažu: „Isus je uskrsnuo“, „Isus me opravdao“, u novom sam životu, ali živim pokvaren život. Ti navodni kršćani završit će loše! – kazao je Sveti Otac.

Istina je da su svi kršćani grješnici, pa i on sam, no imamo sigurnost da će nam Gospodin oprostiti kad ga zamolimo za oprost. Korumpirani se pak pravi da je častan čovjek, no u njegovu je srcu trulež. Isus nam daje novi život – rekao je papa Franjo i ponovno naglasio da kršćanin ne može živjeti sa smrću u svojoj duši niti može biti uzrok smrti. Sjetimo se samo takozvanih „kršćanskih mafijaša“ – napomenuo je Sveti Otac i upozorio da oni nemaju ništa kršćanskoga. Nazivaju se kršćanima, ali nose smrt u srcu i donose je drugima – kazao je Papa i pozvao na molitvu za njih da Gospodin dotakne njihovu dušu.

Napomenuo je potom da svijet postaje prostor za živjeti naše nove živote kao uskrsnuli. Suuskrsnuli smo s Kristom: stajući visoko uzdignuta čela možemo dijeliti poniženje onih koji danas, poput Isusa, i dalje trpe, koji su goli, u potrebi, koji trpe osamljenost i smrt – rekao je Papa i dodao da zahvaljujući Isusu i s Njim možemo postati oruđa otkupljenja i nade, kao i znakovi života i uskrsnuća.

Papa Franjo je današnju katehezu zaključio pozivom svim kršćanima da dobro žive ovo sveto vazmeno trodnevlje kako bi bili sve dublje ukorijenjeni u otajstvo Krista koji je umro i uskrsnuo za nas. Neka nas na ovom duhovnom putovanju prati Blažena Djevica Marija, ona koja je slijedila Isusa u njegovoj muci, koja je bila prisutna i sjedinjena s Njim podno križa i koja je u svoje majčinsko srce primila neizmjernu radost uskrsnuća – kazao je Sveti Otac i zaključio – Neka nam ona izmoli milost da budemo nutarnje uključeni u slavlja predstojećih dana kako bi po njima naše srce i naš život uistinu bili preobraženi. (kta/rv)