Sarajevo, 28. ožujak 2018.

Misa posvete ulja, pod kojom su svećenici obnovili svećenička obećanja, slavljena je na Veliku srijedu, 28. ožujka u sarajevskoj katedrali Srca Isusova. Umjesto na Veliki četvrtak, ova Misa slavi se u Vrhbosanskoj nadbiskupiji redovito na Veliku srijedu kako bi svećenici iz cijele nadbiskupije mogli sudjelovati u što većem broju.

Euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić koji je na početku poseban pozdrav uputio apostolskom nunciju u BiH mons. Luigiju Pezzutu i franjevačkom provincijalu Bosne Srebrene fra Jozi Marinčiću. Pozdravio je i 84 misnika suslavitelja, dijecezanske i redovničke, sa župa širom Vrhbosanske nadbiskupije. Dobrodošlicu je zaželio i svećenicima iz vojnog dušobrižništva i djelatnicima Ministarstva odbrane i vojnih struktura koji se srijedom redovito okupljaju na Svetoj misi. Napomenuo je da su u koncelebraciji dekani iz cijele Vrhbosanske nadbiskupije kao predstavnici svih svećenika u 13 dekanata.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić je naglasio da sudjelovanjem u ovom slavlju u katedrali svećenici izražavaju zajedništvo s biskupom te tako pokazuju pripadnost mjesnoj Crkvi kao i razumijevanje da su sakramentalno vezani kao 'pomazanici Gospodnji'. „Kao mjesni biskup želim od srca zahvaliti svakome od vas koji ne žalite sebe izgarajući za Božju stvar. Nisu jednostavna vremena, ali Bog sigurno vidi vašu žrtvu, vašu ljubav, vašu spremnost... I želim vas krijepiti u tome da se ne umorite, jer u ovim vremenima postoji opasnost da nas to javno mnijenje umori. Zato se i okupljamo da bi obnovili žar i revnost; da bi obnovili svijest svoga identiteta u svome poslanju. Mi, zapravo, imamo mjerilo našeg života - to je Isus Krist, uskrsli Krist, živi Krist koji obećao je biti s nama do svršetka svijeta. Još više - On je obećao biti u nama, po nama. Zato se i svećenik zove 'alter Christus' (drugi Krist)“, kazao je kardinal Puljić te posvijestio svećenicima da njihova povezanost nije ukorijenjena u simpatiji ni sklonosti već u pomazanju Duha Svetoga.

Kardinal Puljić pozvao je misnike da u ovom vremenu budu istinska „ispružena ruka Isusova“, kao i Njegovo „srce i glas“ te da sve što čine, najprije „prođe kroz njihovo svećeničko srce“. Potaknuo ih je da, unatoč svih svojih slabosti, čuvaju svoje svećeništvo u sakramentalnom životu. Naglasio je da i sami moraju iskusiti „ljepotu, veličinu i draž Božjeg praštanja i Božjeg milosrđa“ kroz sakrament svete ispovijedi kako bi bili vjerodostojni djelitelji sakramenta pokore. Ohrabrio ih je da ne klonu „zapljusnuti duhom koji dolazi iz raznih krajeva gdje se materijalizam i sekularizam uvelike nametnuo“. Potaknuo ih je da, pored poučavanja drugih na molitvu, i sami mole po danom obećanju za „narod Božji koji nam je povjeren“. Posvijestivši da ta molitva Crkve „oživljava i našu vjeru“, poželio je da molitvom svećenici „istinski isprose svete milosti toj Crkvi u kojoj i za koju radimo“.

Napomenuvši da danas, kada se ispad pojedinog svećenika koristi da bi se „oblatili“ drugi, kardinal Puljić je rekao da nije lako nositi tu „stigmu napadanja“, ali da je usprkos tome potrebno ostati vjerodostojan svom svećeničkom poslanju.

Govoreći o sakramentu bolesničkog pomazanja, kardinal Puljić pozvao je svećenike da budu neumorni djelitelji utjehe vjere ljudima u njihovim bolima i patnjama. „Danas čovjek treba jedan drugoga. Vidimo da su mnogi napušteni i zapušteni, a na neki način i zaboravljeni. Svećenik je onaj koji je, na svoj način, pozvan i poslan da se približi svim tim patnicima koji trebaju riječi utjehe i ohrabrenja u vjeri", rekao je kardinal Puljić te potaknuo svećenike da u vjeronaučnom podučavanju krizmanicima pomognu zavoljeti Isusa Krista, Crkvu i svoju vjeru kako bi i poslije čina podjele sakramenta ostali povezani u zajednici vjernika.

Na kraju propovijedi kardinal Puljić pozvao je svećenike da preuzeto sveto ulje s poštovanjem čuvaju i poslužuju prigodom dijeljenja sakramenata. Podsjetivši da se toga dana ujedno slavi i Dan Djela svetog Petra apostola u BiH, pozvao je misnike da svojim prilozima pomognu formaciju budućih svećenika u misijskim zemljama.

Nakon homilije je uslijedio obred obnove svećeničkih obećanja koji je svaki od svećenika obećao na dan svog ređenja. Za vrijeme Svete mise kardinal Puljić je blagoslovio i sveta ulja koja se koriste kod podjele pojedinih sakramenata, a koja će svećenici ponijeli u svoje župne zajednice.

Tijekom Mise pjevao je Bogoslovski zbor „Stjepan Hadrović“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Nakon Misnog slavlja svećenici su se okupili na zajedničkom susretu i objedu u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu. (kta)

foto