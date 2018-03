28. ožujak 2018.

Prof. dr. sc. Mato Zovkić

Knjiga donosi kronološki popis autorovih pisanih radova i prijevoda

U izdanju Medijskog centra Vrhbosanske nadbiskupije izašla je knjiga „Pedeset godina moga teološkog pisanja (1967. - 2017.)“ profesora emeritusa i kanonika Vrhbosanskog stolnog kaptola, prof. dr. sc. Mate Zovkića.

Knjiga "Pedeset godina moga teološkog pisanja (1967. - 2017.)" donosi kronološki popis autorovih pisanih radova i prijevoda. Naslovi su raspoređeni u poglavlja: knjige, članci, prijevodi i recenzije. Teološke članke i knjige piše od 1967. kada je pod vodstvom Tomislava Šagi-Bunića na KBF-u u Zagrebu pisao disertaciju iz ekleziologije Drugog vatikanskog. Dosada je objavio 24 knjige, 409 članaka, 149 recenzija te preveo 5 knjiga s engleskog i 2 s njemačkog jezika. Desetak članaka napisao je na engleskom i njemačkom te po jedan na francuskom i španjolskom jeziku.

Mato Zovkić rođen je 1937. u Donjoj Tramošnici, općina Gradačac u BiH, u hrvatskoj katoličkoj obitelji s još 4 sina i 5 kćeri. Osnovnu školu završio je u Tramošnici, srednju u Zagrebu a Katoličku teologiju studirao je u Đakovu i Zagrebu. Doktorat teologije postigao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1968., a magisterij Biblije na Papinskom biblijskom institutu u Rimu 1972. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 1963. godine. Od 1972. do 2009. predavao je Novi zavjet na Vrhbosanskoj teologiji u Sarajevu. Zadržavajući službu redovitog profesora od 1985. do 2012. imenovan je kanonikom Vrhbosanskog kaptola te postao član ordinarijata. Obavljao je i službu generalnog vikara Vrhbosanske nadbiskupije u vrijeme nadbiskupa dr. Marka Jozinovića, od 1987. do 1990., te nadbiskupa kardinala Vinka Puljića od 1991. do 2008. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 21. prosinca 1993. počasnim prelatom Sv. Stolice. Na prijedlog KBF-a Sarajevo, uz pismenu suglasnost Fakulteta humanističkih nauka, Senat Univerziteta u Sarajevu dodijelio mu je 28. studenoga 2015. počasno akademsko zvanje profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu. Evanđeoski teološki fakultet u Osijeku dodijelio mu je 28. listopada 2017. Ekumensku povelju za 2017. godinu. Kao delegat nadbiskupa Puljića za ekumensku i međureligijsku suradnju, sudjelovao je u planiranju Međureligijskog vijeća BiH koje je osnovano 9. lipnja 1997. te nastavio biti aktivni član do umirovljenja 2012. Uz znanstvene radove s područja ekleziologije Drugog vatikanskog sabora i Biblije, piše i radove o međureligijskom dijalogu.