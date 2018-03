Sarajevo, 27. ožujak 2018.

„Neka nitko ne zatvori srce svemoći ove ljubavi koja otkupljuje! Isus Krist je umro i uskrsnuo za sve: on je naša nada! Istinska nada za svako ljudsko biće“, Benedikt XVI., poruka Urbi et orbi 23. ožujka 2008.

Jedna od rijetkih svevremenih konstanti u ljudskom ovozemaljskom življenju jest: neizvjesnost. Što će biti sutra? Kako ćemo reagirati na nove situacije? Hoćemo li imati snage nadvladati izazove? Sve to čovjeka prati od vremena njegova rođenja na zemlji. Zbog toga je razumljivo da su ljudske „prirodne“ reakcije: zbunjenost i strah. Njih bi u velikoj mjeri ili potpuno nestalo kada bi čovjek posjedovao nepokolebljivo znanje o sutrašnjici. No, tada bi istodobno prestao biti čovjek. Duhovni pisac Stjepan Lice je to odlično izrazio riječima: „Ako te štogod i zbuni, neka te ne zbuni tvoja zbunjenost: čovjek si, to odano krhko biće. Došao si kao oganj među studene vjetrove i promrzle ljude: za tobom neka ostanu tragovi svjetliji i topliji od tvoje kolijevke“, (Otkriće blizine). U tom, dakle, proputovanju ljudskom nužno je shvatiti svoju krhkost te oslonac potražiti u onom Neprolaznom. Taj se pak proces ne može osigurati fizičkim zakonima ni temeljiti na statističkim pokazateljima, nego isključivo u nadi rođenoj iz vjere koja nadilazi razum, a donosi plodove ljubavi. Tu poruku u svojoj konkretnoj srži donosi svetkovina Uskrsa.

Dok evanđelisti, nadahnuti Duhom Božjim, prenose svjedočanstvo o ovom istodobno i povijesnom i nadvremenskom događaju u kojemu se Isus Krist – kako „gradu i svijetu“2002. reče Sv. Ivan Pavao II. – „nakon žestokog boja, vraća kao pobjednik i kroči povijesnom pozornicom, navješćujući Radosnu vijest“, opisuju da je riječ o stvarnosti koja teško krči put do ljudskih umova i srdaca. Nakon iskustva zbunjenosti i straha pred praznim grobom te anđelova objašnjenja „Ne plašite se! Isusa tražite, Nazarećanina, Raspetoga? Uskrsnu! Nije ovdje!“ (Mk 16,6-7), žene kao prve svjedokinje Uskrsnuća, odlaze to javiti Isusovim učenicima „ali njima se te riječi pričiniše kao tlapnja, te im ne vjerovahu“ (Lk 24,11). Nisu mogli pojmiti da u ovom slučaju, koji je tako tragično završio na križu, „išta može biti bolje“.

Upravo se isto događa danas i s nama koji nastanjujemo ovo podneblje – obilježeno krvavim ratom 1990-ih i turobnim poraćem. Nakon dva desetljeća iščekivanja da Bosna i Hercegovina kao država profunkcionira na temeljima prava, pravičnosti i jednakopravnosti, mnogi rezignirano konstatiraju kako su sve riječi o boljoj sutrašnjici samo puka „tlapnja“. K tomu, stanje obilježeno globalnim migracijama i geopolitičkim odmjeravanjima snaga velikih sila, neminovno se odražava i na ovu zemlju koja u svemu izgleda kao davno zaboravljeni mali „pijun“ na svjetskoj „šahovskoj ploči“. Uz sve to, pojedini domaći političari, osobito u izbornoj godini kakva je ova 2018., nerazumno i neodgovorno koriste teške riječi poput „novi rat“, „osveta“, „konačni obračun“, te stvaraju ozračje straha u kojemu zapravo samo oni profitiraju. Stoga je potpuno razumljivo zašto mnogi iz ove perspektive društvenoga „Velikoga petka“ ne prepoznaju znakove „Uskrsnuća“.

Prvotno, kao i u slučaju Isusovih apostola, sve ukazuje da se odviše vodimo ovozemaljskom logikom te na temelju tih kalkulacija stvaramo stavove i pravimo planove. No, istina je da povijest čovječanstva zapravo vodi Bog i da svoje nade kao vjernici polažemo u Njega. Zbog toga, iako ljudski gledano imamo pravo biti razočarani što još uvijek moramo govoriti o sveprisutnoj korupciji, političkom mešetarenju, različitim diskriminacijama i kriminalu u ovoj zemlji, ipak je jasno kako su sve to izvanjske okolnosti koje nikada nisu imale primat nad onim što čovjek nosi u svome srcu. I, također, iskustvo svakodnevnoga života govori da u Bosni i Hercegovini postoji toliko dobrih ljudi i toliko pozitivnih snaga da je nužno promijeniti paradigmu kako se još uvijek živi u dobu kada „pametan zašuti, budala progovori, a fukara se obogati“.

Vjera u Uskrsloga Gospodina ne dozvoljava da se u čovjeku ugasi nada. Ona nije odsutnost realnosti nego razgonjenje pesimizma i očajavanja. „Koliko god se obzor čovječanstva može činiti tamnim, danas slavimo svijetlu pobjedu uskrsne radosti. Ako protivan vjetar usporava hod narodâ, ako morem povijesti bijesne oluje, neka se nitko ne predaje malodušju i nepovjerenju! Krist je uskrsnuo; Krist je živ među nama, stvarno prisutan u sakramentu euharistije, on se prinosi kao Kruh spasenja. Kruh siromašnih, hrana hodočasnika“, poručio je uz blagoslov Urbi et orbi na Uskrs 20. travnja 2003. Sveti papa Wojtyla. U tom duhu neka vam je sretan Uskrs, kao blagdan obnove vjere, učvršćenja nade i konkretiziranja ljubavi, i ove godine!

Zaključak uvodnika pročitajte u tiskanom izdanju