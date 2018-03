Bruxelles, 27. ožujak 2018.

Biskup Genta i predsjednik Caritasa Europa Luc Van Looy uputio je Uskrsnu poruku koju prenosimo u cijelosti:

Biskupima zaduženim za Caritas u ime Biskupske konferencije, predsjednicima, generalnim tajnicima i ravnateljima Caritasa, cijeloj mreži Caritas Europa.

Dragi suradnici organizacija članica Caritas Europa, dragi volonteri, dragi braćo i sestre koji ovisite o pomoći Caritasa, dragi prijatelji,

Uskrs znači sjećanje na Kristovo uskrsnuće i On nam je obećao da ćemo uskrsnuti s Njim. Ovo me navodi da tražim istinsko značenje tog obećanja. Je li to samo perspektiva onoga što će nam se dogoditi nakon što napustimo ovaj svijet, to jest, hoćemo li tada samo uskrsnuti s Njim ili to također znači da možemo uskrsnuti s Njim već danas? Potom postavljam pitanje: postoje li čimbenici smrti u našem životu, tj. možemo li u našem svakodnevnom životu otkriti aspekte koji bi trebali uskrsnuti od obeshrabrenja ili nekog drugog oblika patnje? Jesmo li mrtvi na neki način? Poznajemo li živuću braću ili sestre koji su zapravo mrtvi?

Kao Caritas, pozvani smo ublažiti patnju i isključivanje, na taj način već sada surađujemo na uskrsnuću ljudi. Kako bismo mogli nastaviti to činiti, dobro je živjeti kao uskrsle osobe, kao sudionici Kristova uskrsnuća. Kako bismo otvorili put društvu koje u potpunosti diše život u punom smislu te riječi, potreban nam je stav prihvaćanja drugih osoba kao braće i sestara. Ljubav prema drugom nam ne dopušta da sudimo, kritiziramo ili da se prepustimo tračevima ili drugim oblicima omalovažavanja naših braće i sestara. Umjesto toga, način da ih se podigne je suprotan: hvala i zahvalnost su ključ za radost i nadu u budućnosti. Vidjet ćete kako ljudi uskrsnu iz situacije u kojoj se nalaze.

Uskrs je, dakle, ne samo Kristovo uskrsnuće, već je i naš doprinos uskrsnuću najmanjih braće i sestara. Na taj način Uskrs je pravi blagdan Caritasa. Sretan Uskrs i Bog vas blagoslovio! (kta/caritas.ba)