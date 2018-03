Vatikan, 26. ožujak 2018.

Isus ulazi u Jeruzalem, a mnoštvo mu kliče – kazao je papa Franjo za vrijeme Misnog slavlja na blagdan Cvijetnice, 25. ožujka 2018., podsjećajući tisuće vjernika koji su se okupili na Trgu svetog Petra u Vatikanu na događaj koji je temelj liturgije toga dana i iz kojeg proizlazi pomućena radost koja ostavlja gorak i bolan okus nakon čitanja o muci. U tom se slavlju isprepliću događaji radosti i patnje, pogrešaka i uspjeha koji čine dio svakodnevnog života Isusovih učenika, jer uspijeva otkriti osjećaje i proturječnosti koji danas često pripadaju nama koji smo sposobni voljeti i mrziti; žrtvovati se i "oprati ruke", biti vjerni, ali i izdati.

U evanđelju se jasno vidi da je za neke radost koju je Isus izazvao, razlog smetnje i razdražljivosti – rekao je Papa i nastavio – Isus ulazi u grad okružen svojim ljudima, pjesmama i klicanjem. Možemo zamisliti da je to klicanje svih onih grešnika kojima je oprošteno, koji su izliječeni, koji su bili odbačeni, koji su doživjeli Njegovo suosjećanje, koje je dotaknuo i kojima je vratio dostojanstvo i nadu.

To je radosno klicanje neugodno i skandalozno za one koji se smatraju pravednima i vjernima zakonu i obrednim pravilima – rekao je Sveti Otac i dodao – Nepodnošljiva je to radost onima koji su postali neosjetljivi na bol, patnju i bijedu drugih; neizdrživa radost onima koji su zaboravili na mnoge primljene prilike. Teško je razumjeti radost i slavlje Božjeg milosrđa onima koji pokušavaju opravdati sami sebe! Teško je podijeliti tu radost onima koji se pouzdaju samo u vlastitu snagu i osjećaju se nadmoćnijima od drugih!

Tako se rađa urlik koji viče: "Raspni ga!" – rekao je papa Franjo i naglasio – Nije to spontani vapaj, nego oholi krik koji se oblikuje prezirom, klevetom, izazivanjem lažnih svjedočanstava; glas onih koji manipuliraju stvarnošću i stvaraju svoje verzije kako bi iskoristiti druge; vika beskrupuloznih koji nastoje ojačati svoj glas, a uništiti glasove drugih. To je urlik samodostatnosti i oholosti koji bez problema viče: "Raspni ga, raspni ga!" I na kraju ušutkava nadu i ljubav, uspavljuje solidarnost, gasi ideale i ljude čini neosjetljivima.

Suočeni sa svim tim glasovima koji urlaju, najbolji je protuotrov gledati u Kristov križ i prihvatiti objašnjenje koje se nalazi u njegovom posljednjem vapaju – rekao je Papa i napomenuo – Krist je umro iskazujući svoju ljubav prema svima nama. Njegovim smo križem spašeni da se u nikom ne ugasi radost evanđelja; da nitko ne ostane daleko od milosrdnog Očeva pogleda. Gledati križ znači preispitivati svoje prioritete, izbore i djela; raspravljati o vlastitoj osjetljivosti prema onima koji su u teškoćama.

Istoga dana se na biskupijskoj razini proslavio 33. Svjetski dan mladih, te je Papa iskoristio priliku da se na poseban način obrati mladima. Dragi mladi, radost koju Isus potiče u vama, za neke je smetnja i neugoda, jer radosnim mladim ljudima teško je manipulirati – istaknuo je Sveti Otac i upozorio – Ali, danas postoji mogućnost i trećeg krika: "Rekoše mu neki farizeji što su bili među narodom: Učitelju, zabrani to svojim učenicima! On odgovori: Kažem vam, ako oni ušute, kamenje će vikati."

Ušutkati mlade je napast koja je uvijek postojala – rekao je papa Franjo i primijetio – Mnogo je načina kako se može mlade ušutkati, umrtviti i uspavati kako ne bi stvarali buku, postavljali pitanja i raspravljali; kako se ne bi uključivali i kako bi njihovi snovi postali fantazije. Na ovu nedjelju Muke Gospodnje, slaveći Svjetski dan mladih, poslušajte Isusov odgovor farizejima svih vremena: „Ako oni ušute, kamenje će vikati!“

Dragi mladi, odlučite hoćete li klicati „Hosana!“ ili ćete vikati „Raspni ga!” Odlučite hoćete li šutjeti – pozvao je na kraju Papa i zaključio – Ako drugi šute, ako mi stari i odgovorni šutimo, ako svijet šuti i gubi radost, hoćete li vikati? Molim vas, odlučite se prije nego što kamenje počne vikati. (kta/rv)