Sarajevo, 25. ožujak 2018.

Cvjetnica – Nedjelja muke Gospodinove i Svjetski dan mladih svečano su proslavljeni, 25. ožujka 2018. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu, objavljeno je na portalu nedjelja.ba.

Misno slavlje predvodio je vrhbosanski nadbiskup i metropolit Vinko kard. Puljić u zajedništvu s apostolskim nuncijem u Bosni i Hercegovini Luigijem Pezzutom, pomoćnim vrhbosanskim biskupom Perom Sudarom i drugim svećenicima.

Kardinal Puljić blagoslovio je na početku Mise maslinove grančice koje su i ove godine darovali vjernici hercegovačke župe Aladinići u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji. Potom je u znak sjećanja na svečani Kristov ulazak u Jeruzalem oko sarajevske katedrale upriličena svečana procesija s maslinovim i palminim grančicama, u kojoj su uz kardinala i svećenike sudjelovali bogoslovi, redovnice i vjernici.

Uslijedila je svečana pjevana Muka po Marku. Isusove riječi pjevao je kardinal Puljić, tekst evanđelista prenio je profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu mons. Pavo Jurišić, a za druge uloge bili su zaduženi Dragan Pavlović (Pilat), vlč. Marko Stanušić (Petar i Veliki svećenik), Nebojša Stipić (Juda), dr. s. Bernarda Horvat (sluškinja) i članovi Katedralnog mješovitog zbora Josip Stadler pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Okupljeno mnoštvo s velikom je pobožnošću slušalo navještaj Božje riječi razatrajući muku Kristovu i pronalazeći u njoj pouke za svoj život.

Kardinal Puljić osvrnuo se u svojoj homiliji na evanđeoski ulomak koji govori o Judi izdajici i potaknuo vjernike da preispitaju svoju savjest. Također je istaknuo Isusov primjer koji čovjeka upućuje na važnost molitve u najtežim trenucima kada treba tražiti Božju volju. „Biti Isusov znači uvijek imati hrabrosti moliti s pouzdanjem. Zato želimo kroz razmatranje Muke ohrabriti svoju vjeru da ga možemo slijediti“, naglasio je, između ostalog, kardinal.

Posebno se zadržao na Isusovim riječima: „Bože moj, zašto si me ostavio?“ „Izgleda da čovjek najteže podnosi to kad ga ljudi napuste i prepuste samoći. Isus to proživljava ostavljen sam“, naveo je propovjednik skrenuvši pozornost na tolike usamljene stare ljude u ovoj zemlji, koji čekaju da im navrate njihova djeca, unučad i susjedi. Tu gorku bol napuštenosti, dodao je kardinal, doživio je Isus koji je u trenutku najveće napuštenosti najviše zaslužio milost.

„Možda će nama biti nadahnuće kada proživljavamo to iskušenje napuštenosti da se pridružimo Isusovoj Muci, da sudjelujemo, kako bi Sv. Pavao rekao, da dopunjamo Isusovim mukama. Neka ovo nekoliko riječi poticaja bude samo izazov da nastavimo razmišljati kako bi nam ovo slavlje Muke Kristove ojačalo vjeru i osposobilo nas hoditi za Isusom Kristom“, poručio je vrhbosanski nadbiskup u svojoj propovjedi. (kta)

Foto: Lidija Pavlović-Grgić

foto