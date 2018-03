Vatikan, 24. ožujak 2018.

Pročelnik Papinskog vijeća za novu evangelizaciju, nadbiskup Rino Fisichella govorio je za Radio Vatikan o zauzetosti tog dikasterija u svrhu umnažanja plodova Jubileja milosrđa, te je govorio o ulozi svetišta koja bi trebala dati novi poticaj evangelizaciji. Razgovor je s nadbiskupom Fisichellom dio niza promišljanja o reformi Rimske kurije i života u vatikanskim ustanovama. Prvi razgovor u tom nizu bio je 10. ožujka 2018. s pročelnikom Kongregacije za nauk vjere, nadbiskupom Luisom Franciscom Ladariom Ferrerom.

Nadbiskup Fisichella je rekao da je posao njegovog dikasterija vrlo dinamičan jer susreće i prima brojne pojedince i skupine, te svakodnevno na razne načine komunicira s mnogima. Dikasterij prima skupine iz raznih biskupija, a posebno biskupe koji dolaze u posjet 'ad limina'. Prima skupine svećeničkih kandidata, mlade, sve one stvarnosti, od pokreta do udruga, koje svakodnevno provode novu evangelizaciju. Trenutačno prima i skupine koje su zainteresirane za život svetiša. Po mišljenju nadbiskupa Fisichelle to je vrlo dinamično djelovanje, ali naglasio je da je i evangelizacija dinamična, i zato se moramo prilagoditi poslanju evangelizacije Crkve.

Na novinarovo pitanje koje značenje ima nova evangelizacija u pontifikatu pape Franje, nadbiskup je istaknuo da program pape Franje nalazimo u njegovom prvom dokumentu „Radost evanđelja“ koji je, ne zaboravimo, rezultat Sinode o novoj evangelizaciji i prenošenju vjere – podsjetio je nadbiskup Fisichella i dodao – Stoga, čini mi se da s uvjerenjem mogu reći da je pontifikat pape Franje prepoznatljiv po čežnji i brizi za evangelizaciju. Svakodnevno podsjećamo na mnoge izraze pape Franje, poput: Crkva koja izlazi i Crkva koja je "poljska bolnica". Sve su to izrazi koji stavljaju u središte temeljnu poruku: Crkva živi za evangelizaciju! Crkvu je želio Isus, i poslanje koje joj je Isus povjerio je evangelizacija.

Prije godinu dana papa Franjo je Papinskom vijeću za novu evangelizaciju povjerio i nadležnost za svetišta. U svezi s tim nadbiskup Fisichella je izvijestio da je njegov ured primio mnogo nacionalnih predstavnika svetišta, jer Papina je želja da svetišta postanu posebna evangelizacijska mjesta. Svako svetište ima svoje posebnosti i u njima izražava svoju povezanost s vlastitom mjesnom Crkvom. Sposobnost da se od tih mjesta učini poseban prostor za evangelizaciju, stječe se preko prihvata ljudi, slavlja sakramenata, navještaja riječi Božje i svjedočenja ljubavi.

Sveti Otac nam je povjerio da nastavimo duhovnost milosrđa – rekao je nadbiskup Fisichella i napomenuo – Iz toga proizlazi nadležnost koja nam je povjerena tijekom Jubileja milosrđa nad takozvanim „Kongresima Božanskog milosrđa”. U nedjelju nakon Uskrsa, 8. travnja, papa Franjo će na Trgu svetoga Petra slaviti blagdan Božanskog milosrđa. Nakon toga, od 9. do 11. Travnja, doći će u Rim oko 600 misionara milosrđa, jer Sveti Otac je na kraju Jubileja želio imati svećenike koji posjeduju iste ovlasti kao Papa za odrješenje nekih grijeha. Taj će im susret preko razmišljanja i molitve pomoći da na još djelotvorniji i bogatiji način obavljaju svoju službu. (kta/rv)