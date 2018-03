Vatikan, 23. ožujak 2018.

Gospodin je vjeran, ne zaboravlja nas! Ta nam činjenica daje snagu da radosno kličemo u nadi – rekao je, 22. ožujka 2018. papa Franjo u svojoj propovijedi u Domu svete Marte i podsjetio – Pred sam početak Velikog tjedna, Crkva nas potiče na razmišljanje o vjernoj Božjoj ljubavi. Gospodin nikada nije zaboravio na svoj savez, kaže Pripjevni psalam i prvo čitanje iz Knjige postanka govoreći o savezu Boga i Abrahama. To je savez koji će se nastaviti u povijesti naroda, unatoč grijesima i idolopoklonstvu.

Zapravo, Gospodin ima duboku nutarnju ljubav koja ne zaboravlja. Da bismo ju mogli razumjeti, Papa je podsjetio da se u Argentini na Majčin dan majci daruje cvijet koji se zove „ne zaboravi me”, a koji ima dvije boje: nježno plavu za žive i ljubičastu za pokojne majke.

Božja je ljubav kao ona majčinska. Bog nas nikada ne zaboravlja – naglasio je Sveti Otac i nastavio – Ne može, vjeran je svojem savezu i to nam daje sigurnost. Netko bi mogao reći: „Ali, naš je život tako ružan..., u teškoćama smo, grešnici smo...”. Bog nas ne zaboravlja, jer nas duboko u svojoj nutrini ljubi zato što je otac i majka.

Radi se o vjernosti koja vodi u radost – primijetio je papa Franjo i dodao – Kao i kod Abrahama, naša je radost klicati u nadi, jer svatko od nas zna da nije vjeran, ali Bog jest. On koji je vjeran ne može zanijekati sebe, nas, svoju ljubav, svoj narod; ne može sve to zanijekati, jer nas ljubi. To je Božja vjernost. Kada pristupate sakramentu pokore, nemojte misliti da idete na kemijsko čišćenje, nego da idete u zagrljaj Bogu koji je vjeran i koji nas uvijek čeka.

Osvrćući se na evanđelje liturgije toga dana u kojem se kaže da su pismoznanci pograbili kamenje kako bi kamenovali Isusa, Papa je istaknuo da je to kamenje koje ubija kako bi se sakrila istina o uskrsnuću. Bog je vjeran, On nas poznaje i ljubi, nikada nas neće ostaviti same. Vodi nas za ruku. Što možemo poželjeti više od toga? Što moramo činiti? – upitao je Sveti Otac i na kraju odgovorio – Moramo radosno kliktati u nadi, jer Gospodin nas ljubi kao otac i majka. (kta/rv)