Sarajevo, 22. ožujak 2018.

Uskrsnu poruku vojnog biskupa u BiH mons. Tome Vukšića, prenosimo u cijelosti:

Svake godine u proljeće svi kršćani svijeta svetkovinom Uskrsa sjećaju se povijesnoga događaja Isusove pobjede nad smrću, koja se dogodila uskrsnućem njegova ljudskoga tijela. Polazeći od istine njegova praznoga groba, odnosno njegova uskrsnuća, o čemu svjedoče brojni Isusovi suvremenici, i što je, kako čitamo u Svetom Pismu, sâm Isus potvrdio svojim kasnijim ukazanjima, vjerujemo također da će i naša tijela uskrsnuti i, zajedno s dušom, nadamo se, uživati život vječni. Upravo to ispovijedamo kao svoju vjeru kada izgovaramo: Vjerujem u uskrsnuće tijela i život vječni.

Isusovo uskrsnuće prvina usnulih

Isusovo uskrsnuće dokaz je da je njegovo ljudsko umiranje bilo samo neka vrsta usnuća. To jest, kao čovjek usnuo je Isus u vremenitom obliku života, i završio ga, da bi se, po uskrsnuću probudio u njegovu drugom obliku, onomu vječnom, i započeo ga. Tako je, po Isusovu uskrsnuću, i u kršćanskoj vjeri u vječni život, svaka smrt mnogo više početak novoga načina negoli kraj staroga. Ona je prijelaz na drugu stranu rijeke života. Usnuće radi buđenja! U toj vjeri, već su novozavjetni pisci, prenoseći ljudima Božju objavu, i kasnija kršćanska tradicija, koja je tu objavu čuvala i tumačila, ljudski odlazak s ovoga svijeta vrlo često nazivali upravo riječju: usnuće! I to nije nikakav eufemizam. Nikakav pokušaj da se lijepom riječju nazove gruba stvarnost. To je kršćanska vjera!

A gdje nalazimo početak običaja, da se upravo tim optimističnim izrazom naziva ljudski odlazak s ovoga svijeta? Pa već je apostol Pavao u svojoj Prvoj poslanici Korinćanima pisao: „Dozivljem vam, braćo, u pamet evanđelje koje vam navijestih, koje primiste, u kome stojite, po kojem se spašavate, ako držite što sam vam navijestio; osim ako uzalud povjerovaste. Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bi pokopan i uskrišen treći dan po Pismima; ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici. Potom se ukaza braći, kojih bijaše više od pet stotina zajedno; većina ih još i sada živi, a neki usnuše. Zatim se ukaza Jakovu, onda svim apostolima. Najposlije, kao nedonoščetu, ukaza se i meni“ (15,1-8).

Dȁ, Isus je usnuo pa trećega dana uskrsnuo! Točno onako, kako u nastavku iste poslanice piše Pavao: „Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!“ (1 Kor 15,20). Međutim, sve što je Isus radio na ovoj zemlji, činio je to radi ljudi i radi njihova spasenja. Tako su i njegovo usnuće i njegovo uskrsnuće u službi našega postizanja vječnoga života. To jest, njegovo uskrsnuće, osim što znademo da je njegovo, vjerujemo također da je istovremeno za nas prvo u nizu. Ono je najava našega uskrsnuća i vječnoga života.

Gubitak nade početak umiranja

Isus je uskrsnuo! Prvi od usnulih! Time je on utemeljenje i razlog vjere po kojoj smo opravdani i po kojoj smo u miru s Bogom (usp. Rim 5,1). On je i opravdanje nade, koja ne postiđuje, jer je Bog pokazao ljubav prema nama tako što je Krist za nas umro (usp. Rim 5,5-6). On je nada koja oslobađa od straha, da je smrt apsolutni kraj čovjekova ostvarenja i postojanja. Zato je svaka svetkovina Uskrsa, osim što je spomen na davni događaj, također poziv na oživljavanje i povratak nade među ljude. I opomena svim ljudima, da nadu nikada ne smiju trnuti. Jer gubitak nade za pojedinca je uvijek početak neke vrste umiranja.

Najviše zarobljen onaj koji lažno vjeruje da je slobodan

Gospodin Isus je istovremeno „nada naša“ (1 Tim 1,1) i sloboda naša jer „Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda“ (2 Kor 3,17). Tako je Uskrs uvijek i podsjećanje na slobodu, koju Bog daje. On je i poziv da istinsku slobodu, i pojedinca i cijeloga društva, uvijek treba promicati, živjeti i ljubomorno braniti, posebice od lažnih sloboda. Jer, zaista, nitko nije tako beznadno zarobljen, kao onaj koji lažno vjeruje da je slobodan.

Kršćani su pozvani biti javni svjedoci svoje unutrašnje radosne nade i graditelji društvene slobode, tako što će ih unositi među ljude, koje susreću, i pomoći izgradnju društva. A u društvu, u kojemu živimo u BiH, kršćani će to najbolje učiniti, ako svojim primjerom doprinesu i druge potiču, da se probudi usnuli društveni moral i etika, da se sadašnji pokazatelji demografskog usnuća pretvore u buđenje života, da se probudi usnula radna odgovornost, da zauvijek umre korupcija, da zaživi kriterij stručnosti umjesto podobnosti, da umre praksa zakidanja radnika u njegovim pravima, da uskrsne poštivanje ljudskih prava, da zaživi usnulo poštivanje izbornoga legitimiteta kao kriterija dopuštenoga predstavljanja, da se probudi usnulo poštivanje Boga u njegovim stvorenjima, da prestane uvjeravanje u navodnu vrijednost lažne slobode, da se poštuje ljudski život od njegova začeća pa do prirodnog usnuća, da se svima osigura pravna i fizička sigurnost, kruh svagdanji i krov nad glavom, da čovjeku bude omogućeno da sada radosno živi od svoga rada i da ima utemeljenu nadu u sretnu budućnost.

Moleći uskrsloga Gospodina Isusa, da proslava Uskrsa ojača našu kršćansku nadu i unutrašnju slobodu, vjeru u uskrsnuće tijela i život vječni, te da ih pretvori u naše životno pristajanje uz Evanđelje, u oslonac i uporište za izgradnju društvene pravde i sloge, svim kršćanskim vjernicima želim sretan i blagoslovljen Uskrs, sa željom da svi ljudi postanu Isusovi učenici, baštinici „naše nade“ koja će ih dovesti do uskrsnuća.



U Sarajevu, pred Uskrs 2018.

Mons. Tomo Vukšić, vojni biskup