Vatikan, 22. ožujak 2018.

Papa Franjo je prihvatio ostavku mons. Darija Edoarda Viganòa, pročelnika Tajništva za komunikaciju, koji će ostati u tajništvu na dužnosti povjerenika. Do imenovanja novoga pročelnika, tajništvo će voditi tajnik tog dikasterija mons. Lucio Adrián Ruiz.

Nakon naših posljednjih susreta, i poslije dugoga razmišljanja i pozornoga promišljanja o motivima Vašega zahtjeva da učinite „korak natrag“ u izravnoj odgovornosti u dikasteriju za komunikaciju – napisao je Papa mons. Viganòu – poštujem Vašu odluku i prihvaćam, ne bez izvjesne muke, ostavku na dužnosti pročelnika.

Molim Vas da ostanete u tom dikasteriju, imenujući Vas za povjerenika za Dikasterij za komunikaciju, kako biste novom pročelniku mogli dati svoj ljudski i profesionalni prinos, u projektu reforme koju je potaknulo Vijeće kardinalâ, a s kojom sam se ja složio i odobrio ju – istaknuo je Papa.

Veliki napor uložen ovih godina u novi dikasterij, u raspoloživom razgovoru i poslušnosti koje ste pokazali među suradnicima i s tijelima Rimske kurije, učinio je jasnim da reforma Crkve nije prije svega problem organigramâ, nego je više poprimanje duha služenja. Zahvaljujući Vam na poniznosti i dubokom osjećaju za Crkvu (sensus ecclesiae), rado Vas blagoslivljam i povjeravam Mariji – napisao je papa Franjo u pismu mons. Viganòu.

Mons. Viganò je pak svoje odreknuće objasnio Papi u pismu u kojemu je istaknuo da je – kako je napisao – posljednjih dana došlo do brojnih polemika o mojemu radu što, bez obzira na namjere, destabilizira slojeviti i opsežni rad oko reforme koju ste mi Vi povjerili u lipnju 2015. godine, i koja se sada, zahvaljujući prinosu velikoga broja ljudi, počevši od osoblja, nalazi u završnom dijelu.

Mons. Viganò je zahvalio Svetom Ocu za očinsko i stalno praćenje, te za poštovanje koje mu je očitovao i na posljednjem njihovu susretu, a potom podsjetio na Papine riječi izrečene u prigodi razmjene božićnih čestitki u kuriji, 2016. godine, kada je kazao da će reforma biti djelotvorna samo i jedino ako se ostvari s 'obnovljenim' ljudima, a ne jednostavno s 'novim' ljudima.

Nije dostatno zadovoljiti se promjenom osoblja, nego treba učiniti to da se članovi kurije obnove duhovno, ljudski i profesionalno. Reforma kurije ne ostvaruje se ni na koji način promjenom ljudi – do čega sigurno dolazi i do čega će doći – nego obraćenjem ljudi – napomenuo je mons. Viganò.

Mislim da će moje „stavljanje na stranu“ biti za mene plodna prigoda za obnovu ili, ako se sjetimo Isusova susreta s Nikodemom (Iv 3,1), vrijeme za naučiti „roditi se odozgor“. Uostalom Vi nas niste učili voljeti i živjeti Crkvu ulogâ, nego onu služenja, a to je stil koji sam oduvijek nastojao živjeti – napisao je među ostalim mons. Viganò. (kta/rv)