Mostar, 21. ožujak 2018.

U srijedu, 21. ožujka 2018. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru upriličena je konferencija za novinstvo na kraju 72. redovitog zasjedanja članova Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Na konferenciji su govorili nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, predsjednik BK BiH, i biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić.

Obraćajući se novinarima kardinal Puljić im je zahvalio na nazočnosti te pojasnio da se na proljetnom zasjedanju BK BiH obično razmatra učinak pojedinih tijela BK BiH u protekloj godini. Izrazio je zadovoljstvo onim što su vijeća, komisije i druga tijela BK BiH ostvarila s obzirom na skromne mogućnosti. Kazao je također da su biskupi posvetili pažnju i drugim pitanjima, osobito onim koja su aktualna u današnjem društvu.

Biskup Perić novinarima je ukratko pojasnio da članovi BK BiH imaju tri zasjedanja godišnje, a da je jedno od tih zasjedanja u Mostaru na proljeće. Kazao je da na ovom zasjedanju članovi BK BiH saslušaju izvješća te daju pojedine sugestije u vezi s radom tijela BK BiH. Govoreći o Vijeću za kler kojem predsjeda, najavio je da će se krajem travnja u Travniku održati Međudekanski susret na kojem, uz biskupe i provincijale, sudjeluju dekani s prostora svih nad/biskupija u BiH. Dodao je da će na tom susretu razmatrati problem iseljavanja kroz statističku analizu te pokušati dokučiti uzroci. Kazao je i da će se 25. travnja, na blagdan sv. Marka evanđeliste, u Livnu održati Vjeronaučna olimpijada. Dodao je da je odlučeno i da se ove godine održi i Katehetska škola, a o detaljima će se naknadno govoriti.

Upitan da iznese mišljenje, iseljavaju li ljudi zbog toga što im je ugrožen identitet i njihove slobode ili su iseljavanja posljedica ugrožene egzistencije, biskup Perić je kazao da se fenomen iseljavanja ne može ograničiti samo na BiH jer je zastupljen i u drugim državama, osobito onim koje su izašle iz komunističkog sustava. Dodao je da neki od uzroka mogu biti i nezaposlenost, ali i želja za boljim standardom življenja. „Zadužili smo biskupa Vukšića da na Međudekanskom susretu izloži problematiku kakvu on vidi s raznih gledišta, a onda će to biti stavljeno pred nas 30-35 gdje će svatko moći reći svoje mišljenje, svoje uvjerenje, svoje rješenje", kazao je biskup Perić dodavši da se s crkvene strane zaista nastoji učiniti što je moguće kako bi se proniknulo u taj problem, ali da je to zapravo malo koliko bi se moglo učiniti uključivanjem države.

Odgovarajući na isto pitanje kardinal Puljić je dodao da jedan od razloga iseljavanja može biti i ozračje napetosti i nesigurnosti koje "stvara zamornost da ljudi ne osjećaju da je tu kod kuće". "Drugo je sigurno igra sa ljudskim pravima", kazao je kardinal Puljić koji je potom izrazio mišljenje da se u sve može nadovezati i obiteljski odgoj jer se u pojedinim obiteljima ne odgaja za život, nego za uživanje. Među ostalim elementima koji su mogući uzročnici iseljavanja naveo je i nedostatak ljubavi prema zemlji, točnije neuvažavanja nasljeđa naših predaka. "Oni su za tu grudu ginuli, na njoj umirali, a mi to ne znamo cijeniti. Na poseban način, oni koji su za tu grudu ginuli, danas je badava ostavljali. A onda, ja smijem otvoreno reći, Europa nema djece, treba joj radna snaga pa nas tako na jedan perfidan način usisavaju i 'gotove' ljude dobiju. Tako pokrivaju svoje potrebe, a nama kako bude", kazao je kardinal Puljić.

Biskup Perić je, osvjetljavajući sliku iseljavanja na crkvenom planu, dodao da je u jednoj od nad/biskupija u BiH zabilježen slučaj gdje je šestoro vjeroučitelja, usprkos regularnom zaposlenju, plaći i osiguranju, napustilo svoje službe i odselilo u neke od zapadnih europskih zemalja, a da je sedmorica drugih najavila da će nekad u budućnosti učiniti isto. Dodao je da je samo iz područja Hercegovine u posljednjih pet godina odselilo 15.000 ljudi koji također trebaju i pastoralnu skrb. Spomenuo je da je tijekom nedavnog zajedničkog zasjedanja BK BiH i Hrvatske biskupske konferencije nacionalni ravnatelj hrvatske inozemne pastve izvijestio da pet misija, koje su do sada imale svećenike, sada ih više nemaju, a da se u drugim misijama već najavljuju umirovljenja.

Na upit da iznesu konkretne crkvene podatke o broju iseljenika, kardinal Puljić je kazao da su ti podaci već iznošeni u javnosti te ponovio da problemu iseljavanja sigurno doprinosi i negativno ozračje koje se stvara u javnosti. Pozvao je novinare da, kad god je moguće, ne pribjegavaju izvještavanju o negativnim temama.

Biskup Perić upozorio je da je tijekom protekle, 2017. godine na području Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko mrkanske biskupije, koje obuhvaćaju teritorij Hercegovine, iselilo oko 5 tisuća vjernika. Također je kazao da medijski djelatnici imaju utjecaja na fenomen iseljavanja te ih pozvao da to imaju u vidu kada obavljaju svoj posao.

Na upit, podržava li kao biskup istupe u javnosti pojedinih svećenika koji, kako je novinar kazao, redovito idu protiv osiguravanja jednakopravnosti političkog položaja hrvatskog naroda u BiH, biskup Perić je odgovorio da on osobno nema nakanu upozoravati političare ili stranke ili svoj položaj zloupotrebljavati na način da javno pristaje uz neku od političkih opcija, osobito imajući u vidu da je u tijeku izborna godina. Naglasio je da, ukoliko primijeti da neki od svećenika s područja Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko mrkanske biskupije istupa na navedeni način, da ga on pravovremeno upozori i ukaže na pogrešku. Dodao je da mu nije poznato da postoji angažirana skupina svećenika koja bi djelovala na navedeni način van crkvenih okvira, ali da nije isključeno da pojedini svećenik u medijima iziđe iz okvira svojih nadležnosti.

Odgovarajući na isto pitanje, kardinal Puljić je kazao da on učini isto, te podsjeti svećenika da je njegova služba naviještati Evanđelje.

Upitan na kraju o statusu Međugorja, kardinal Puljić je kazao da je to u nadležnosti Svete Stolice čija se odluka čeka.

Zamoljeni na kraju da u javnost upute svoju poruku ususret Uskrsu, kardinal Puljić je istaknuo da je Uskrs svetkovina koja predstavlja izvor i nade i snage te da je vjernik sposoban suočiti se sa svim izazovima ukoliko zaista živi iz vjere. "Uskrsno slavlje je dovoljan izvor snage da se mi hrabro suočimo sa izazovima života", posvijestio je kardinal Puljić.

Biskup Perić je podsjetio na dio priopćenja u kojem se o tome govori dodajući da uskrsnom slavlju prethode dani u kojim je iskazana muka Gospodnja te da stoga "nema preobraženja tijela i duše bez patnje, nevolje, križa...". (kta)

