Sarajevo, 20. ožujak 2018.

Netko današnjega čovjeka zapadne civilizacije opisa kao ljubitelja jeftinoga piva i biće koje je prestalo biti sposobno apstraktno razmišljati. Premda je definicija banalna, činjenično stanje otkriva kako nije daleko od istine – osobito ovaj drugi dio. U ozračju koje kaže da se razvijenost pojedine države promatra prema stupnju njezine „robotiziranosti“ jasno je da ideali, do kojih može dosegnuti jedino ljudsko srce (čak ne i razum), nisu visoko na ljestvici prioriteta. To je kontroverzni Bora Đorđević još 1980-ih opisao u pjesmi Na Zapadu ništa novo: „Veliki uporno zezaju male, za ideale ginu budale...“ Od tada pa do danas, mogli bismo reći da je svojevrsni ideal postao zapravo nemati ideala, nego snage usmjeravati samo na ono što će donijeti osobnu korist – i to trenutnu. Odatle je razvidno zašto su žrtva i patnja zarad nečega što se ne može podvrgnuti egzaktnim mjerilima profita, prognane iz ove civilizacije. No, svjedočanstvo suvremenih mučenika i žilavost opstanka kršćana u moru mržnje i zla koje ih prijeti potopiti, ukazuju na drugačije poimanje života – ono koje kroz ključanicu vjere iz tame Muke proviruje u svjetlo Uskrsnuća.

Drugačije se ne može opisati niti ispravno razumjeti zašto su kršćani danas najprogonjenija skupina – ili bi bolje bilo reći „vrsta“ – ljudi na svijetu. Njihov usud na skoro svim meridijanima i paralelama jest: nasilna smrt, progon i obespravljivanje. Nešto od toga svakodnevno bilježi fondacija Open Doors koja između ostaloga sačinjava World Wach List s popisom država u kojima je na osobit način teško biti kršćaninom. Prema ovim podatcima, više od 200 milijuna Kristovih sljedbenika u 50 zemalja svijeta iskusilo je visoki stupanj progona samo zbog svoje vjere. Da vjerojatno nikada u povijesti nije bilo takvih progona i da je – ako tako smijemo reći – jedino iskustvo prve Crkve komparativno, svjedoči informacija kako je samo do sada u 2018. više od 3 000 kršćana ubijeno in odium fidei.

Ekstremni progon kršćani doživljavaju u čak 11 zemalja. Sjeverna Koreja je 17. godinu zaredom označena kao najopasnije mjesto za Crkvu. No, tragično je da ju mnoge druge sustižu te su samo tri „boda“ iza nje: Afganistan i Somalija. Potom slijede: Sudan, Pakistan, Eritreja, Libija, Irak, Jemen, Iran i Indija. Gledano prema uzrocima, u 39 od 50 država, riječ je o (radikalnom) islamu. Štoviše, ako se bolje pogleda, vidljivo je kako ne postoji ni jedna država s izrazitom islamskom većinom u kojoj kršćani nisu na neki način progonjeni ili diskriminirani. Među njima su neke za koje možda nikada ne biste pomislili: Maldivi, Katar, Kuvajt, Bahrein, UAE, Azerbajdžan, Turska, Malezija, Palestina... Nadalje, „miroljubivi“ budizam žestoko se obrušio na Crkvu u Mianmaru, Šri Lanki, Butanu i Laosu. Hinduski nacionalisti stavljaju kršćanima „križ na leđa“ u Indiji i Nepalu... Zbog komunista se podnose patnje u Kini, Sjevernoj Koreji, Vijetnamu..., a kršćani iznimno trpe i od kriminalnih bandi u Meksiku i Kolumbiji.



