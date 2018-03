Mostar, 20. ožujak 2018.

Svečanim Euharistijskim slavljem u čast sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, u ponedjeljak, 19. ožujka 2018. u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru, biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine započeli su svoje 72. redovito zasjedanje koje se održava 20. i 21. ožujka u prostorijama Biskupskog ordinarijata.

Misnim slavljem u prepunoj katedrali predsjedao je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, a riječi pozdrava i dobrodošlice svim prisutnima uputio je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić. „Najprije pozdravljam Papina predstavnika, apostolskog nuncija mons. Luigija Pezzuta. Srdačno mu zahvaljujem što je došao u našu koncelebraciju da proslavimo zajedno sv. Josipa, zaštitnika ove Mostarsko-duvanjske biskupije“, kazao je biskup Perić te srdačno zahvalio kardinalu Puljiću što je došao „da uzveliča ovu našu svečanost i našeg zaštitnika“. Jednako srdačno pozdravio je biskupa mons. Franju Komaricu i pomoćnog biskupa mons. Marka Semrena iz Banje Luke. Napose bih htio pozdravio biskupa, vladiku Križevačke eparhije ili biskupije mons. Nikolu Kekića, svoga školskog kolegu sa studija iz Rima“, rekao je biskup Perić te zahvalio mons. Kekiću što će propovijedati napominjući da je došao i kao delegat Hrvatske biskupske konferencije. Pojasnio je da se u isto vrijeme dopredsjednik BK BiH mons. Tomo Vukšić, vojni biskup, nalazi u Rimu na biskupskom ređenju bivšeg tajnika Apostolske nuncijature mons. Waldemara Sommertaga, budućeg apostolskog nuncija u Nikaragvi. Također je rekao da će pomoćni biskup vrhbosanski mons. Pero Sudar također stići u Mostar nakon Misnih slavlja u crkvi sv. Josipa na Marijinu Dvoru i u Katoličkom školskom centru sv. Josipa u Sarajevu. Pozdravio je i sve svećenika među kojima su bili: generalni vikar don Željko Majić, predstavnik Hercegovačke franjevačke provincije fra Ivan Ševo i pratitelj mons. Kekića vlč. Ivan Radeljak, duhovnik grkokatoličkog sjemeništa u Zagrebu. „Vas koji ste u tako dobru broju došli an Svetu misu od svega srca pozdravljam. Molit ću pod ovom Svetom misom sv. Josipa za vas, za vaše potrebe, za vaše obitelji, za ovaj grad i za cijelu Mostarsko-duvanjsku biskupiju i cijelu Hercegovinu“, kazao je biskup Perić upućujući poseban pozdrav nastavnicima i učenicima iz Srednje prometne škole u Mostaru koji su uzeli sv. Josipa za svoga zaštitnika.

Uvodeći u Misno slavlje kardinal Puljić je zahvalio biskupu Periću na riječima dobrodošlice te pozdravi njega i svu braću biskupe, svećenike, redovnike, redovnice i sve okupljene vjernike. „Evo nas da prikažemo Svetu misu u čast sv. Josipa moleći njegov zagovor u prvom redu za ovu mjesnu Crkvu na čelu s njezinim pastirom mons. Ratkom. Preporučujemo zagovoru sv. Josipa i cijelu Katoličku Crkvu, a posebno one katolike koji proživljavaju progonstvo. Preporučujemo i sve naše obitelji koje su Crkva u malom. Neka ih zagovor sv. Josipa štiti. Na poseban način preporučujemo sve naše očeve sv. Josipu, poočimu Isusa Krista. Neka štiti sve naše muževe i očeve da budu pravi odgojitelji svoje djece. Također preporučujemo sve one koji nose njegovo ime“, kazao je kardinal Puljić.

Prigodnu propovijed uputio je biskup Kekić koji je nazočnima posvijestio da se "nalazimo u jednom povlaštenom vremenu u liturgijskoj godini, a to je vrijeme Svete četrdesetnice ili korizme. To nam je vrijeme dano da se ozbiljno pozabavimo samima sobom, da vidimo gdje smo i što smo kao kršćani, da uspostavimo dijagnozu svojih bolesti, bolesti duhovne naravi, i da potražimo lijek kojim ćemo se riješiti tih bolesti ili barem malo svoju situaciju učini boljom".

Osvrćući se potom na prvu stranicu Svetoga pisma, na Knjigu postanka, gdje stoji: “Reče Bog: ‘Načinimo čovjeka na svoju sliku i priliku!’” (1, 26), “Stvori ih kao muža i ženu” (I, 27c), kazao je da, poput ikone, svete slike, koja s vremenom zbog prašine potamni i ošteti se, čovjek, ako "zbog teških grijeha izgubi posvetnu milost, onda u njemu slika Božja više nije prepoznatljiva" te je stoga potreban "radikalni zahvat" svete ispovijedi. Kazavši da se kršćani puno puta u svome životu moraju podvrći tom Božjem zahvatu, potaknuo je sve da to čine i sljedećih dana "kako bi Uskrs doista bio naš uskrs, naše duhovno uskrsnuće".

Progovorio je potom o liku sv. Josipa te kazao: "I kao što je Bog na početku paloga ljudskoga roda navijestio svoju izabranicu novu Evu - Bogorodicu, tako je u Božjem planu sigurno bio i Josip, iz doma i loze kralja Davida. Evanđelje ga naziva 'muž pravedan' (Mt 1,19), a to znači svet. On je Bogu poslušan, posve Bogu predan, spreman u svemu vršiti volju Božju, iako mu uloga koju mu je Bog namijenio i nije bila uvijek jasna. Zato Bog nalazi svoj put da veliku tjeskobu, koja je obuzela Josipa vidjevši da mu je zaručnica u blagoslovljenom stanju, riješi na svoj način, kroz san. 'Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Sto je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus' (Mt 1, 20 - 21). Dakle, sam Bog Otac jedinorođenome sinu svome kao čovjeku izabire ime, a Josip će to provesti u djelo. Dajući djetetu ime, time na njega prenosi bogatu baštinu obećanja danih Davidu, jer je iz kuće Davidove. Marija i Josip ovu tajnu čuvat će cijeloga života", kazao je biskup Kekić posvijestivši da je zbog svega što mi znamo, a još više onoga što ne znamo o svetome Josipu, on "naš moćni zagovornik kod našega spasitelja Isusa Krista".

Podsjetivši potom da je Sveti Otac Franjo veliki štovatelj svetoga Josipa, kazao je da Papa, kad se pojavi neko važno pitanje koje mora riješiti, on to napiše na papir i stavi ga uz lik svetoga Josipa u svojoj radnoj sobi moleći ga usrdno da pomogne. "I Papa na svoj način uskoro dobije odgovor. Baš lijepo od svetoga Josipa!", primijetio je biskup Kekić koji je potom molio zagovor kod sveca: "Josipe sveti, mi svi ovdje okupljeni, na tvoj spomendan, prosimo te i usrdno zazivamo: moli za nas da i mi u potpunom predanju vršimo volju Božju, a posebno ti se preporučujemo da budeš uz nas na času smrti naše kako bismo i mi bili dostojni primiti vijenac slave."

Na kraju Svete mise nazočnima je obratio nuncij Pezzuto koji je izrazio veliku radost i zadovoljstvo da im na veliku svetkovinu sv. Josipa može prenijeti pozdrave i blagoslov pape Franje. Dodao je da je taj pozdrav i blagoslov upućen ponajprije pastiru mjesne Crkve ali i svim svećenicima, redovnicima, redovnicima i vjernicima laicima koji surađuju na dobro mjesne Crkve. Kazao je da Sveti Otac u svoj blagoslov želi uključiti i drugu braću u biskupstvu koji predvode mjesne Crkve u zemlji Bosni i Hercegovini. „Danas smo svi u velikoj radosti. Slavimo velikog čovjeka sv. Josipa“, kazao je nuncij Pezzuto. „U čemu je tajna svetosti sv. Josipa? To je njegova tiha i ustrajna poslušnost u traženju onoga što je plan samoga Boga, veliki program i plan koji smjera na cijelo čovječanstvo na cijeli svijet“, rekao je nuncij Pezzuto ističući da je sv. Josipa surađivao u tom božanskom planu. Pozvao je sve prisutne na pobožnost sv. Josipu.

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine održava svoje 72. redovito zasjedanje 20. i 21. ožujka u Biskupskom ordinarijatu u Mostaru.

Zasjedanje će završiti u srijedu, 21. ožujka u 12 sati konferencijom za novinstvo na kojoj će sudjelovati kardinal Puljić i biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić.

Tijekom zasjedanja biskupi će, između ostalog, iznijeti i saslušati izvješća pročelnika Vijeća, Komisija, Tajništva i Katoličke tiskovne agencije Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kao i Misijske središnjice i Papinskih misijskih djela BiH. Također će dogovoriti teme za predstojeće susrete BK BiH te se osvrnuti na aktualno stanje u BiH. (kta)

