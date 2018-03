Mostar, 20. ožujak 2018.

U ponedjeljak, 19. ožujka 2018. u večernjim satima svečanim Euharistijskim slavljem u čast sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije u okviru 72. redovitog zasjedanja Biskupske konferencije BiH, biskupi su slavili Svetu misu u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru. Euharistijsko slavlje predvodio je predsjednik BK BiH kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, a prigodnu propovijed uputio je biskup križevački mons. Nikola Kekić, delegat Hrvatske biskupske konferencije na zasjedanju BK BiH. Propovijed mons. Kekića, prenosimo u cijelosti:

Svetkovina sv. Josipa

Braćo i sestre po Isusu Kristu, Spasitelju našemu! Radujem se što sam danas s vama ovdje u katedrali, u zajedništvu s vašim pastirima, da zajedno izvršimo ono što nam je naložio Isus Krist na Posljednjoj večeri kad je nad kruhom izrekao riječi: Uzmite i jedite ovo je tijelo moje i nad čašom vina: Uzmite i pijte iz nje svi ovo je krv moja, i dodao: Ovo i vi činite meni na spomen. A poslije svoga uskrsnuća Isus će reći svojim učenicima: Ja sam s vama do svršetka svijeta. On je s nama i sada jer smo okupljeni u njegovo ime. On će se za nas opet u ovoj svetoj liturgiji žrtvovati na otajstveni način kako bismo ga kao žrtvovanoga Jaganjca blagovali i na taj način mi, hramovi Duha Svetoga, ostali u njemu i on u nama. Ali prije toga reći ćemo mu u poniznosti srca svoga: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj. Samo reci riječ svoju i ozdravit će duša moja!

Mi se, braćo i sestre, nalazimo u jednom povlaštenom vremenu u liturgijskoj godini, a to je vrijeme Svete četrdesetnice ili korizme. To nam je vrijeme dano da se ozbiljno pozabavimo samima sobom, da vidimo gdje smo i što smo kao kršćani, da uspostavimo dijagnozu svojih bolesti, bolesti duhovne naravi, i da potražimo lijek kojim ćemo se riješiti tih bolesti ili barem malo svoju situaciju učini boljom. U tom smislu rado se vraćam na prvu stranicu Svetoga pisma, na Knjigu postanka. Tamo čitamo: “Reče Bog: ‘Načinimo čovjeka na svoju sliku i priliku!’” (1, 26), “Stvori ih kao muža i ženu” (I, 27c). Učinio je to trojedini Bog: Otac i Sin i Duh Sveti. A sve ono što je Bog prije stvorio, idealne uvjete za čovjeka, povjerio je baš tom istom čovjek. Ovim želim reći da je onaj prvi čovjek (i Adam i Eva), kao i nakon njih svaki čovjek stvoren također na sliku i priliku Božju, bez kloniranja, svaki je jedinstvena i neponovljiva slika Božja.

Tu bih za primjer uzeo ikonu. To je sveta slika koja nam približava Presvetu Trojicu, Krista, Bogorodicu i Božje ugodnike - svece. Kad pred svojim očima imamo te osobe lakše nam je s njima komunicirati u molitvi i u razmatranju. No ikona kao takva, kao i svaka slika, s vremenom zbog prašine potamni, a može biti i oštećena, i zbog toga ona više nije kao na početku, kao original. Stoga s vremena na vrijeme ikonu pažljivim čišćenjem treba vratiti u prvotno stanje. A ako je ona oštećena, onda se njome mora pozabaviti stručnjak, restraurator.

Tako je i s čovjekom kao ikonom Božjom. Naši grijesi čine da više nismo Božji original. Ako pak čovjek upadne u veliko zlo, ako zbog teških grijeha izgubi posvetnu milost, onda u njemu slika Božja više nije prepoznatljiva. Tu je onda potreban radikalni zahvat da bi se slika Božja u čovjeku opet vratila. Taj radikalni zahvat zove se sveta ispovijed. Kod toga s jedne strane sudjeluje čovjek koji se prepušta Božjem milosrđu, i sam Bog koji jednim potezom svoga božanskog kista čovjeku vraća dostojanstvo, opet u njega utiskuje svoju sliku i obraćeni i očišćeni čovjek postaje opet ikona Božja. Puno puta u životu mi kršćani moramo se podvrći tom Božjem zahvatu. To učinimo i sljedećih dana kako bi Uskrs doista bio naš uskrs, naše duhovno uskrsnuće.

Jedna od veličanstvenih Božjih ikona je i svetac kojega danas slavimo - sveti Josip, zaručnik pa suprug blažene Djevice Marije, Bogorodice. I kao što je Bog na početku paloga ljudskoga roda navijestio svoju izabranicu novu Evu - Bogorodicu, tako je u Božjem planu sigurno bio i Josip, iz doma i loze kralja Davida. Evanđelje ga naziva “muž pravedan” (Mt 1,19), a to znači svet. On je Bogu poslušan, posve Bogu predan, spreman u svemu vršiti volju Božju, iako mu uloga koju mu je Bog namijenio i nije bila uvijek jasna. Zato Bog nalazi svoj put da veliku tjeskobu, koja je obuzela Josipa vidjevši da mu je zaručnica u blagoslovljenom stanju, riješi na svoj način, kroz san. “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Sto je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus” (Mt 1, 20 - 21). Dakle, sam Bog Otac jedinorođenome sinu svome kao čovjeku izabire ime, a Josip će to provesti u djelo. Dajući djetetu ime, time na njega prenosi bogatu baštinu obećanja danih Davidu, jer je iz kuće Davidove. Marija i Josip ovu tajnu čuvat će cijeloga života. Samo njih dvoje znaju pravu istinu. A i s Isusovim rođenjem u Betlehemu da se ispuni proroštvo opet je povezano s Josipom, jer on kao glava obitelji mora ići u grad odakle vuče svoje porijeklo da izvrši odredbu cara Augusta i da ga vlasti registriraju. A žene se prema zakonskim propisima prijavljuju na popis zajedno s muževima. Josip će u nevolji u kojoj su se našli u Betlehemu naći jedno, barem privremeno rješenje za konak. A možemo li si zamisliti radost u srcu Josipovu kad je ugledao onoga koga mu je prije nešto manje od 9 mjeseci Bog navijestio, dijete kojemu će on za sedam dana kod obreda obrezanja dati ime Isus. Time će Isus biti i pribrojeni Izraelu, narodu Božjemu. Zamalo Bog opet kroz san daje novu zadaću Josipu. Nećeš se vratiti u svoju kuću u Nazaret, nego što prije bježi s Marijom i Isusom u Egipat da bi spasio dijete od Heroda. Josip prihvaća biti politički emigrant i tu u tuđoj zemlji početi iznova. On kao glava obitelji mora naći neki posao, nečim se baviti, da bi se prehranili. Velika je to bila briga, ali Bog mu je davao snagu. I opet se ponavlja isto. Bog poziva Josipa neka se vrati u svoju domovinu, u svoj zavičaj. I on učini kako mu je dano znati. Tu u Nazaretu Josip je s Marijom nastavio svoj život učeći Isusa u svemu i radujući se njegovom napretku. Zajedno su radili, molili i subotom odlazili u sinagogu, a za velike blagdane i u Jeruzalem. I tako se Isus uz brižnoga oca i požrtvovnu majku kroz punih 30 godina pripremao za svoje poslanje.

Josip je, nakon ispunjene zadaće koju mu je Bog povjerio, mogao mirno usnuti i s nebesa promatrati daljni Isusov put i s njim opet doživjeti susret, ali ovoga puta u slavi nebeskoj. Isto tako sigurno je radostan bio i susret s Marijom po njezinom uskrsnuću i uznesenju na nebo.

Zbog svega ovdje spomenutoga, onoga što mi znamo, a još više onoga što mi ne znamo o svetome Josipu, on je naš moćni zagovornik kod našega spasitelja Isusa Krista.

Ovdje još dodajem što sam ovih dana čuo. Sveti otac Franjo veliki je štovatelj svetoga Josipa. Kad se pojavi neko važno pitanje koje Papa mora riješiti, on to napiše na papir i stavi ga uz lik svetoga Josipa u svojoj radnoj sobi moleći ga usrdno da pomogne. I Papa na svoj način uskoro dobije odgovor. Baš lijepo od svetoga Josipa!

Josipe sveti, mi svi ovdje okupljeni, na tvoj spomendan, prosimo te i usrdno zazivamo: moli za nas da i mi u potpunom predanju vršimo volju Božju, a posebno ti se preporučujemo da budeš uz nas na času smrti naše kako bismo i mi bili dostojni primiti vijenac slave.



Poslušajte: