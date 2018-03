Postira, 19. ožujak 2018.

U zajedništvu sa susestrama iz samostana Svete Obitelji u Postirima na Braču, zatim redovnicama iz bračkih zajednica u Supetru i Milni, članica Družbe Kćeri Božje ljubavi s. Čedomila Todorić proslavila je svoj 90. rođendan u ponedjeljak, 19. ožujka, na svetkovinu sv. Josipa. Ta je postirska redovnička zajednica odlučila zahvaliti tako svojoj redovnici na svemu što je učinila kroz svoj redovnički život. Redovnička zajednica okupila se na Misnom slavlju u samostanskoj kapeli Sv. Josipa, a slavlje je, zatim, nastavljeno za stolom u radosti i druženju.

S. Čedomila Todorić rođena je 18. ožujka 1928. godine u Runovićima u obitelji Marka i Ane, rođene Mrkonjić. U samostan Kraljice svete Krunice u Sarajevu ušla je s devetnaest godina, 1947. godine, a svoje redovničke zavjete položila je 15. kolovoza 1950. godine. Spremna i radosna posluživala je redovničku zajednicu u Sarajevu sve do 1949. godine, posebno se brinući za samostansku crkvu. Kao mlada redovnica sarajevskoga samostana pohađala je i završila medicinsku školu u Sarajevu te položila državni ispit. Tada su redovnice na području Bosne, pa i one u Sarajevu, morale napustiti samostane. Sestre iz zavoda sv. Josipa bile su preseljene iz Sarajeva u stari dio muškoga franjevačkoga samostana u Fojnici. Na službu u dom za starije i nemoćne osobe u Travniku uputila ju je i dopratila krajem listopada 1949. godine tadašnja provincijalna glavarica Franciska Dušić. U domu koji je započeo s radom 1. studenoga te godine posluživala je zajedno s ostalim redovnicama štićenike tri godine. Poslana je kasnije u Bitolu u Makedoniju, u samostan Sv. Ćirila i Metoda, koji je otvoren 1952. godine. Kao medicinska sestra služila je bolesnicima bolničkoga centra, radeći na odjelu za plućne bolesti, a neko vrijeme i na dječjem odjelu. Najveći dio svojega redovničkog života posvetila je korisnicima travničkoga doma za starije i nemoćne u kojemu je radila do svojega umirovljenja 1984. godine.

U razgovoru s novinarom Informativne katoličke agencije, slavljenica se s radošću prisjetila svoje službe u Travniku gdje je kroz redovnički život s ljubavlju njegovala stare i nemoćne te služenja u bitoljskoj bolnici, a posebno rada s djecom. Za svoj višegodišni rad i služenje u staračkome domu u Travniku primila je i priznanje, ali skromno i ponizno te u radosti što je veći dio svojega života mogla služiti ljudima u potrebi. Poslije umirovljenja premještena je u Petrinju gdje je bila pri ruci sestrama u dječjemu vrtiću, a kasnije u samostan Majke Divne na splitskome Marjanu gdje je pomagala redovnicama te splitske zajednice u brizi za stare i nemoćne. Gotovo dvadeset godina s. Čedomila nalazi se u samostanu Svete obitelji u Postirima gdje u molitvi i razgovoru s tamošnjim redovnicama provodi svoje umirovljeničke dane. (kta/ika)