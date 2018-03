Vitez, 19. ožujak 2018.

Četvrti ovogodišnji tečaj priprave za sakramentalni brak u organizaciji Ureda za brak i obitelji i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije održan je u Travničkom dekanatu 17. ožujka 2018. Obzirom na veliki broj zaručnika u Tranvičkom dekanatu, tečaj je podijeljen u dva bloka. Drugi blok tečaja bit će upriličen 21. travnja 2018. u Nadbiskupskom sjemeništu «Petar Barbarić» u Travniku.

Tečaj je realiziran u suradnji travničkim dekanom mons. Matom Janjićem, a domaćin ovog bloka tečaja bio je župnik župe sv. Juraja u Vitezu fra Velimir Bavrka. Na tečaju je sudjelovalo 54 zaručnika iz različitih župa Travničkog dekanata. Obrađene su četiri glavne teme: Osnovne odrednice kršćanskog braka (teološko-biblijski vid), Psihologija bračnog para. Motivi izbora bračnoga partnera (psihološko-pedagoški vid), Seksualnost kao Božji dar. Prirodno planiranje obitelj (medicinski vid) i Božji plan o braku i obitelji (pravno-moralni vid). Predavači su bili vlč. dr. sc. Dubravko Turalija, dr. sc. Sanda D. Smoljo, dr. med. Ana Pecirep i dr. sc. fra Šimo Ivelj.

U okviru predavanja iz psihološko-pedagoške perspektive o izboru bračnog partnera obrađeno je nekoliko tematskih cjelina: motivacija izbora, kako na zreo način živjeti i kanalizirati emocije, na koji način nositi se s konfliktima i krizama kako bi se brak razvijao, te kako konstruktivno komunicirati. Analiza statističkih podataka koju posjeduje Ured za brak i obitelj VN pokazuje da je pitanje komunikacije područje koje zahtijeva posebnu pažnju i edukaciju kako bi se pomoglo mladim parovima da svoj partnerski odnos grade i izgrađuju kroz kvalitetanu komunikacijsku dinamiku.

„Način na koji partneri komuniciraju jedno s drugim pokazuje mnogo toga, između ostalog, otkriva način na koji se nose s emotivnim stanjima, posebno onim neugodnim kao što su: tuga, ljutnja, agresija, frustracija, nezadovoljstvo.“ „Partneri su odgovorni i za buduće potomke, jer način na koji se roditelji ophode jedno prema drugome (verbalno i neverbalno) prenose na svoju djecu, koja identificirajući se s roditeljima usvajaju oblike ponašanja i komuniciranja“ istakla je dr. Smoljo.

U prijepodnevnom dijelu programu, nakon prva dva predavanja uslijedila je radionica Kako razgovaramo u našem partnerskom odnosu. Podijeljeni u pet skupina zaručnici su obrađivali pojedina pitanja koja se tiču komunikacije u braku. Zanimljivo je bilo čuti zaključke radnih skupina na pitanje: «Što dovodi do loše komunikacije, i kako ista utječe na partnerski odnos»? Jedna od skupina dijagnosticirala je nekoliko elemenata koji dovode do destruktivne komunikacije: «nezainteresiranost za razgovor, egoizam, nerazumijevanje druge osobe, teške riječi, kritizerstvo, optuživanje, obrambeni stav i sl.» «Ovakav stil može voditi u povlačenje od partnera i udaljavanje te u konačnici do rastave braka“, ističu sudionici.

U drugom dijelu programa održana su preostala dva predavanja, nakon kojih su zaručnici imali prigodu postavljati pitanja predavačima.

Sljedeći tečaj priprave za sakramentalni brak bit će održan u Sarajevskom dekanatu, 21. i 22. ožujka.

Više informacija u vezi tečaja priprave za brak u Vrhbosanskoj nadbiskupiji na mrežnoj stranici obitelj-vn.org. (kta)



foto