Vatikan, 16. ožujak 2018.

Hrabrost i strpljenje dvije su karakteristike molitve koja se treba uzdignuti Bogu u slobodi – istaknuo je papa Franjo na jutarnjoj Misi slavljenoj u Domu svete Marte, 15. ožujka 2018. Polazišna točka njegova razmišljanja bilo je prvo čitanje iz Knjige izlaska, koje nam donosi razgovor između Mojsija i Gospodina o otpadu njegova naroda.

Prorok nastoji odvratiti Gospodina od njegovih gnjevnih namjera protiv njegova naroda koji je napustio slavu Boga živoga kako bi se klanjao zlatnom teletu. U smjelom razgovoru Mojsije podsjeća Boga na sve ono što je učinio za svoj narod, kako ga je izveo iz egipatskog ropstva, kao i na Abrahamovu, Izakovu vjernost. Prema Papinim riječima, u tom susretu „licem u lice“ očita je Mojsijeva zaokupljenost i ljubav prema Božjem narodu. Mojsije se ne boji reći istinu, ne ulazi u igru mita, ne popušta pred mogućnošću da proda svoju savjest. To se sviđa Bogu – kazao je Papa – kad Bog vidi osobu koja neprekidno moli za nešto, biva dirnut.

Nikakav mito. Ja sam s narodom, i ja sam s Tobom. To je zagovorna molitva: molitva koja argumentira i koja ima hrabrosti govoriti izravno u lice Gospodinu koji je strpljiv. U zagovornoj je molitvi potrebno strpljenje: mi ne možemo obećati nekomu da ćemo moliti za njega, a onda izmoliti jedan Očenaš i Zdravomariju i gotovo. Ne! Ako kažeš da ćeš moliti za drugog, moraš ići tim drugim putom. Potrebna je strpljivost – istaknuo je Sveti Otac.

Nažalost – upozorio je Papa – u svakodnevnom životu postoje mnogi slučajevi menadžera koji su spremni žrtvovati organizaciju kako bi spasili svoje interese i da bi stekli vlastitu korist. No Mojsije ne ulazi u logiku mita; on je s narodom i bori se za narod. Papa Franjo je napomenuo da je Sveto pismo puno primjera postojanosti, sposobnosti za strpljivost: poput Kanaanke ili slijepog Bartimeja iz Jerihona.

Za zagovornu su molitvu potrebne dvije stvari: hrabrost [da govorimo iskreno] i strpljivost – rekao je Sveti Otac i nastavio – Ako želim da Gospodin čuje moje molbe, trebam se vraćati, i ponovno vraćati, kucati na vrata Božjeg srca, i kucati jer se moje srce zalaže za tu nakanu! No ako se moje srce ne brine za tu nakanu ili za tu osobu za koju molim, neće onda biti sposobno na hrabrost i strpljivost – istaknuo je Papa.

Konačno, papa Franjo je usmjerio na put zagovorne molitve, a to znači brinuti o drugima, biti spreman boriti se za njih, zalagati se, postiti za njih. Neka nam Gospodin udijeli tu milost – nastavio je Papa – Milost da molimo pred Gospodinom u slobodi, poput sinova i kćeri; da neprestano molimo, da strpljivo molimo. No iznad svega da molimo svjesni kako razgovaramo sa svojim Ocem i da će nas On čuti. Neka nam Gospodin pomogne napredovati u zagovornoj molitvi – rekao je na kraju Sveti Otac. (kta/rv)