Sarajevo, 15. ožujak 2018.

U četvrtak, 15. ožujka 2018. na gradskom groblju Bare u Sarajevu sahranjen je svećenik Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Danijel Jakovljević koji je preminuo blago u Gospodinu, 12. ožujka 2018. okrijepljen Otajstvima vjere, u 72. godini života i 44. godini svećeništva. Svetu misu zadušnicu u crkvi sv. Ćirila i Metoda u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu predvodio je nadbiskup metorpolit vrhbosanski kardinala Vinko Puljić koji je uputio i prigodnu homiliju:

Dragi brate u biskupstvu,

draga braćo svećenici,

draga ožalošćena rodbino,

draga braćo i sestre!

U ovoj korizmi, u korizmenom hodu, na svoj način i ovaj sprovod je posve snažna poruka i pouka. Čovjekov život ima svoj kraj. Koliko god živjeli na ovoj zemlji i kako god živjeli taj kraj dolazi. Jasno da mi želimo u ovoj korizmi postati svjesni i svoga korijena i svoga ploda. To i jest smisao korizme da obnovimo svoj krsni savez. Dok se opraštamo od tijela našeg subrata svećenika, pomalo razmišljamo i o ovoj Isusovoj besjedi. I On ide ususret smrti. Ali zanimljivo, On taj susret smrti naziva – da ga Otac proslavi. U čemu je zapravo naša smrt proslava Božja? Svaki od nas, htio ili ne htio, hodeći ovom prašnjavom zemljom itekako ili se ublati ili upraši. Zato je divna prilika da se još u svijesti očisti, da se opere. I upravo to kajanje, to primanje Božjeg milosrđa jest proslava Božja; mi time Boga slavimo u Njegovoj ljubavi. Njemu idemo u susret.

Ali po ljudsku i Isus doživljava da je taj čas za njega potresan. I on moli da upotpuni taj čas. Mi koji smo toliki ispraćali s ovog svijeta, svjesni smo da su ti posljednji trenutci posebna kušnja. Jer i đavao želi u zadnji čas ukrasti dušu. Nije se slučajno u narodu uvukla tako divna pobožnost moliti sv. Josipa za sretnu smrt. A ta sretna smrt jest da se nađemo u društvu Isusa, Marije i Josipa. Ali tada moramo imati i hrabrosti u zadnjim trzajima oduprijeti se zlu. Mnogi su mi dali do znanja kako su to strašne kušnje, baš u zadnjem času. Zato je potrebno iskreno moliti da u tom trenutku imadnemo živu vjeru, veliko pouzdanje i da to istinsko naše kajanje bude proslava Oca Nebeskoga, Presveto Trojstvo, djelo otkupljenja koje se ostvaruje u nama.

Zato je, rekoh na početku, ovo je divna propovijed jer čovjek postaje svjestan i svoje krhkosti i svoga završetka. Nema nijednog sprovoda gdje čovjek ne postaje svjestan svoje poniznosti i malenosti, i te kako svjestan da u toj poniznost sve ono što ima jest Božji dar osim naših grijeha za koje se trebamo kajati. Zato je i ovo prilika da i mi rastemo u toj poniznosti jer tek poniznost otvara srce milosrđu, otvara srce kajanju, otvara srce da budemo dionici Božje ljubavi. U toj se poniznosti moramo osloboditi svake gorčine. Mi, ljudi, hodeći ovom zemljom, rekoh, naprašimo se i zablatimo se jer ta zemlja čini svoje. Zao duh itekako zna kako će nas zavesti jer su mu poznate naše slabe strane. Potrebno je učiti u školi križa. Nije slučajno križ iznad lijesa, nije slučajno križ iznad groba. Čuli smo Isusa da poziva – tko hoće za mnom bit će gdje sam i ja. Krist je bio razapet, umro i uskrsno. Nama je ovom zemljom hoditi noseći križ. Prvo križ svojih slabosti, drugo križ slabosti svojih bližnjih a treće križ neizvjesnosti i zato je potrebno sačuvati tu nadu u život vječni i uskrsnuće mrtvih. Svaki sprovod nas utvrđuje u toj vjeri – u život vječni i uskrsnuće mrtvih. Inače bi bilo besmisleno obavljati sprovode.

Zato želim da i ovaj oproštaj od našeg brata svećenika, nas koji ostajemo, utvrdi u toj vjeri u život vječni, uskrsnuće mrtvih i u hrabrosti nošenja križa. Jer Isus je zajamčio da ćemo biti s njime ako nosimo ustrajno križ, da ćemo postići onu nadu koju je On obećao. Zato nas sv. Pavao u poslanici Rimljanima hrabri - da ne živite kao da nema nade. Znate, tko živi nadu, taj se oslobađa svake gorčine, svake mržnje, uči se križu ljubavi jer bez križa nema ljubavi. Svaka ljubav u koju nije utkan križ jest zapravo limunada. Ljubav je žrtva. Ljubav je umiranje. Ljubav je život – darivanje. Nije to jednostavno. Krist nas s križa uči praštati. Zato i mi kod svakog sprovoda pokojnika molimo da nama oprosti ako smo se ogriješili od njega. Ali i na svakom sprovodu također, nakon njegove oporuke u kojoj on nama kaže da svima oprašta i da moli oproštenje, i mi mu praštamo i od njega molimo neka nam oprosti sve ono čime smo ljudski i zajednički hodeći ovom zemljom sagriješili. Zato je potrebno učiti praštati. Isus s križa nas uči praštati. Snažna je to proslava Oca nebeskoga. Onaj tko nauči praštati taj slavi i proslava je to Oca nebeskoga. Zato je i ovaj sprovod na svoj način izazov da čovjek postane svjestan sebe, svoje smrtnosti, da postane svjestan i svoje ograničenosti, da postane svjestan i svoga korijena, da smo se ukorijenili u Krista raspetoga i uskrsloga. Upravo iz tih korijena želimo nastaviti živjeti i ostvariti se boreći se protiv zla u sebi i oko sebe.

Gospodine Ti si ovoga svećenika pozvao, Ti si ga obilježio svetim redom, pratio si ga kroz njegov život. On je u svojoj oporuci ostavio zapisano tu svijest o svojoj slabosti i moli oproštenje od Boga i od ljudi. Ti primi njegovu molbu. Oprosti mu sve ljudske slabosti. Primi ga prema onom obećanom da ćemo s Tobom sjesti za stol u kraljevstvu Božjem, sjesti s Isusom u vječnosti za stol njegove vječne božanske gozbe. Vlč. Dane je često u svojim propovijedima uspoređivao upravo to kraljevstvo s gozbom, s radošću živjeti s Njime. Daj nam taj djelić radosti dok ovom zemljom hodimo da ne klonemo, da radosno živimo s pouzdanjem u Tebe sa živom nadom boreći se kako bi izborili pobjedu nad zlom i osvojili slavu Očevu kroz božansku ljubav. Amen.