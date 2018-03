Sarajevo, 15. ožujak 2018.

U četvrtak, 15. ožujka 2018. na gradskom groblju Bare u Sarajevu sahranjen je svećenik Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Danijel Jakovljević koji je preminuo blago u Gospodinu, 12. ožujka 2018. okrijepljen Otajstvima vjere, u 72. godini života i 44. godini svećeništva.

Svetu misu zadušnicu u crkvi sv. Ćirila i Metoda u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu predvodio je nadbiskup metorpolit vrhbosanski kardinala Vinko Puljić u zajedništvu s pomoćnim biskupom vrhbosanskim mons. Perom Sudarom i uz koncelebraciju pedesetak svećenika te sudjelovanje pokojnikove rodbine, časnih sestara, bogoslova i drugih vjernika.

Izraze sućuti i pozdrava uputio je najprije vlč. Fabijan Stanušić, ravnatelj Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije u kojem je posljednje godine svoga života proveo pokojni svećenik Danijel, većini poznat kao Dane. Kazao je za pokojnog Danijela da je bio tih i skroman svećenik poznat kao ispovjednik klerika.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić je rekao da je i ovaj sprovod u korizmenom vremenu snažna poruka i pouka. Kazao je da je i Isus išao u susret smrti te da je o smrti govorio kao proslavi odnosno da će ga Otac proslaviti. „U čemu je zapravo naša smrt proslava Božja? Svaki od nas, htio ili ne htio, hodeći ovom prašnjavom zemljom itekako ili se ublati ili upraši. Zato je divna prilika da se još u svijesti očisti, da se opere. I upravo to kajanje, to primanje Božjeg milosrđa jest proslava Božja; mi time Boga slavimo u Njegovoj ljubavi. Njemu idemo u susret. Ali po ljudsku i Isus doživljava da je taj čas za njega potresan. I on moli da upotpuni taj čas. Mi koji smo toliki ispraćali s ovog svijeta, svjesni smo da su ti posljednji trenutci posebna kušnja. Jer i đavao želi u zadnji čas ukrasti dušu. Nije se slučajno u narodu uvukla tako divna pobožnost moliti sv. Josipa za sretnu smrt. A ta sretna smrt jest da se nađemo u društvu Isusa, Marije i Josipa. Ali tada moramo imati i hrabrosti u zadnjim trzajima oduprijeti se zlu. Mnogi su mi dali do znanja kako su to strašne kušnje, baš u zadnjem času. Zato je potrebno iskreno moliti da u tom trenutku imadnemo živu vjeru, veliko pouzdanje i da to istinsko naše kajanje bude proslava Oca Nebeskoga, Presveto Trojstvo, djelo otkupljenja koje se ostvaruje u nama“, kazao je kardinal Puljić ističući potrebu da čovjek uči u školi križa.

„Krist je bio razapet, umro i uskrsno. Nama je ovom zemljom hoditi noseći križ. Prvo križ svojih slabosti, drugo križ slabosti svojih bližnjih, a treće križ neizvjesnosti i zato je potrebno sačuvati tu nadu u život vječni i uskrsnuće mrtvih. Svaki sprovod nas utvrđuje u toj vjeri – u život vječni i uskrsnuće mrtvih. Inače bi bilo besmisleno obavljati sprovode. Zato želim da i ovaj oproštaj od našeg brata svećenika, nas koji ostajemo, utvrdi u toj vjeri u život vječni, uskrsnuće mrtvih i u hrabrosti nošenja križa. Jer Isus je zajamčio da ćemo biti s njime ako nosimo ustrajno križ, da ćemo postići onu nadu koju je On obećao“, rekao je kardinal Puljić.

„Gospodine Ti si ovoga svećenika pozvao, Ti si ga obilježio svetim redom, pratio si ga kroz njegov život. On je u svojoj oporuci ostavio zapisano tu svijest o svojoj slabosti i moli oproštenje od Boga i od ljudi. Ti primi njegovu molbu. Oprosti mu sve ljudske slabosti. Primi ga prema onom obećanom da ćemo s Tobom sjesti za stol u kraljevstvu Božjem, sjesti s Isusom u vječnosti za stol njegove vječne božanske gozbe. Vlč. Dane je često u svojim propovijedima uspoređivao upravo to kraljevstvo s gozbom, s radošću živjeti s Njime. Daj nam taj djelić radosti dok ovom zemljom hodimo da ne klonemo, da radosno živimo s pouzdanjem u Tebe sa živom nadom boreći se kako bi izborili pobjedu nad zlom i osvojili slavu Očevu kroz božansku ljubav“, kazao je kardinal Puljić u svojoj propovijedi.

Na kraju Mise zadušnice generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Luka Tunjić ukratko je prikazao životni put pokojnog svećenika Danijela:

Curriculum vitae vlč. Dane Jakovljević (2. 2. 1947. – 12. 3. 2018.)

Vlč. Dane Jakovljević rodio se 2. veljače 1947. godine od oca Ivana i majke Ivke rođ. Papak u mjestu Gorica, župa Gračac. Osnovnu školu završio je u Prozoru, srednju školu i sjemenište u Dubrovniku a teološki studij i bogosloviju u Sarajevu. Za đakona je zaređen 21. travnja 1974. godine a za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije 29. lipnja 1974. godine u Sarajevu. Okrijepljen svetim sakramentima umro je u večernjim satima 12. ožujka 2018. godine u Svećeničkom domu Vrhbosanske nadbiskupije u 44. godini svećeništva i 72. godini života.

Od svećeničkog ređenja do umirovljenja obavljao je sljedeće pastoralne službe: župnik u Sutomičici (Zadarska nadbiskupija - 2. 10. 1975.), župni vikar u Zavidovićima (26. 1. 1978.), župnik u Korićanima (9. 9. 1978.), upravitelj župe Glavice (24. 9. 1984.), upravitelj župe Ularice (30. 9. 1986.), upravitelj župe Uzdol (17. 10. 1986.), upravitelj župe Deževice (6. 11. 1989.), pastoralni suradnik u župi sv. Josip u Zenici (23. 9. 1998.), pastoralni suradnik u župi Bistrica kod Uskoplja (31. 7. 2002.), rektor crkve Kraljice Svete Krunice u Sarajevu (25. 11. 2003.), i pastoralni suradnik u župi sv. Luke u Novom Gradu-Sarajevo.

U svećeničku mirovinu i Svećenički dom VN smješten je 30. ožujka 2012. godine i tu ostaje do svoje smrti.

O jednostavnom životu, skromnosti i vjeri vlč. Dane govore i riječi u njegovoj Oporuci: „Sve što se nađe kod mene stavljam na izričito raspolaganje Vrhbosanskoj nadbiskupiji čiji sam svećenik i bio.“ Uz želju da bude sahranjen u svećeničkoj grobnici na Barama dodaje: „Kao čovjek i svećenik sigurno sam i griješio ili neke na grijeh naveo, pa molim sve njih da mi oproste, a i ja od srca opraštam svim uvrediteljima. Molim da moj ukop bude što je moguće više skroman…“

Molimo Gospodina jedinog pravednog suca da vlč. Dani bude milosrdan, da mu oprosti sve prijestupe i grijehe i da ga nagradi svojom blizinom. Neka Božje milosrđe bude jače od naših ljudskih prosudbi. Sve unutarnje borbe i slabosti vlč. Dane neka nam budu poziv na veću međusobnu suradnju i razumijevanje, kako bismo jedni drugima pomogli nositi križeve i bili potpora. Svećenička solidarnost, utemeljena na Kristovoj ljubavi, kadra je izboriti se sa svim nedaćama ovoga vremena. Preporučujući dušu vlč. Dane upravo toj neuvjetovanoj Ljubavi, molimo neka vlada i u našim srcima te bude snaga naših života.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine i svjetlost vječna neka mu svijetli. Počivao u miru Božjem. Amen.

(kta)

