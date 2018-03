Zagreb, 15. ožujak 2018.

"Toliko nas je puta potaknuo da podignemo pogled prema Božjoj ljubavi", rekao je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić u homiliji na spomen Misi za slugu Božjega kardinala Franju Kuharića, koja je proslavljena u nedjelju 11. ožujka, na 16. obljetnicu smrti sluge Božjega, u zagrebačkoj prvostolnici. Izvještajem s tog događaja i s fotografijom na kojoj vjernici odaju poštovanje pred slikom bivšega pastira Crkve zagrebačke, otvara se čitateljima novi broj Glasa Koncila, 11. u 2018. godini, s nadnevkom od nedjelje 18. ožujka. Glas Koncila donosi i kraći izvještaj o proslavi "Kuharićeva" - kako vjernici vole nazivati obljetnicu smrti sluge Božjega - u požeškoj katedrali.

Na vrhu naslovnice novoga broja Glasa Koncila istaknut je još jedan važan događaj za Crkvu u Hrvatskoj: imenovanje don Petra Palića novim hvarskim biskupom. Osim same objave odluke pape Franje, Glas Koncila donosi i kratki životopis novoimenovanoga biskupa, prenosi riječi koje je on sam izgovorio nakon objave imenovanja, kao i riječi njegovoga prethodnika mons. Slobodana Štambuka, koji ga je predstavio vjernicima, kleru i redovnicima u hvarskoj katedrali.

"Ubijanje hrvatskoga idealizma", naslov je redovitoga komentara u kojemu urednik Glasa Koncila mons. Ivan Miklenić polazi od nedavnog predstavljanja knjige "Tko je ubio Zvonka Bušića" Tihomira Dujmovića te istoimene kazališne predstave Roberta Kurbaše. S tih polazišta urednik propituje hrvatski domoljubni idealizam, dolazeći do zaključka da on biva gušen na sve moguće načine. Između ostaloga, urednik Miklenić se pita: "Kad istaknuti i moćni pojedinac svoj narod i svoju državu, ignorirajući zdrav razum, izlaže novoj nakaznoj ideologiji, imajući, snažan je dojam, u vidu samo svoju vlastitu karijeru, nije li to oblikovanje Hrvatske u kojoj nema mjesta za idealiste?" Ipak, mons. Miklenić zaključuje da unatoč svemu "zdravi hrvatski 'biblijski ostatak' neće dopustiti da iščezne hrvatski idealizam, jer to bi značilo i iščeznuće hrvatskoga naroda".

Dobar dio 2. i 3. stranice u novome broju Glasa Koncila posvećen je izvještajima koji su došli iz Sarajeva. Tako Glas Koncila, pod naslovom "U BiH ne smiju postati 'građani drugog reda', prenosi zajedničku izjavu austrijskih i hrvatskih biskupa u BiH (austrijski su biskupi, naime, bili u višednevnom posjetu svojoj braći biskupima i Crkvi u BiH); donosi izvještaj s početka zajedničkog zasjedanja Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije BiH; te sa zajedničkog zasjedanja Komisija dviju biskupskih konferencija za hrvatski martirologij.

Gost u redovitome intervjuu u novome broju je rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta dr. Željko Tanjić. Sugovornik je bio član Vijeća za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima. U razgovoru tumači zašto ne može prihvatiti završni dokument toga Vijeća te je iznio svoje izdvojeno mišljenje. U tom se kontekstu osvrće na teme kao što je teza da je hrvatska država zasnovana na ZAVNOH-u te umjetno stvaranje navodnog ustaštva u suvremenom hrvatskom društvu. Sugovornik između ostaloga kaže: "Smatram da smo se mi već davno suočili i zapravo prihvatili odgovornost i posljedice za ono što se događalo od '41. do '45. za vrijeme NDH-a. Za to su mnogi osuđeni, za to su mnogi odgovarali, a mnogi su i posve nevini stradali. (...) Ali vidim da se nismo ozbiljno suočili s komunističkim sustavom, s njegovim razornim posljedicama za hrvatsko društvo."

Rasprave o (ne)ratifikaciji Istanbulske konvencije također su ostavile snažan trag u novome broju Glasa Koncila. O toj temi progovara ustavnopravni stručnjak dr. Dubravko Ljubić, koji kaže da "svi oni koji će možebitno u Hrvatskom saboru dići ruku za ratifikaciju... moraju biti svjesni odgovornosti i činjenice da u pravni poredak uvode norme koje nisu usuglašene s Ustavom". Glas Koncila prenosi i dopis koji je Udruga GROZD uime građanske inicijative "Istina o Istanbulskoj" uputila zastupnicima u Saboru, pozivajući ih da ne glasuju za taj dokument.

Redovita reportaža u novome broju Glasa Koncila odvest će čitatelje u tri župe - Nerezine, Sveti Jakov i Punta Križa - na dva otoka u Krčkoj biskupiji, Lošinju i Cresu. Mladi suradnici Glasa Koncila u rubrici "Mladi mladima" progovaraju o "paradoksu križa" kao "najmračnijoj točki" ali - po žrtvi i uskrsnuću Isusa Krista - i najvećem svjetlu ljudske egzistencije. U rubrici "Susret" o zbližavanju naroda putem književnosti progovara slovački pjesnik i sveučilišni profesor Jan Gavura. Novi broj Glasa Koncila predstavlja i prepoznatljivo djelovanje Caritasa Srijemske biskupije u Republici Srbiji, poglavito kroz svjedočanstvo voditeljice župnoga Caritasa u Srijemskoj Mitrovici Kristine Dragišić. (kta/ika)