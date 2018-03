Vatikan, 15. ožujak 2018.

Zajednica u lomljenju euharistijskoga kruha, koji se lomi za život svijeta, prepoznaje istinskog Jaganjca Božjega – istaknuo je papa Franjo u katehezi na općoj audijenciji u srijedu, 14. ožujka 2018. na Trgu svetoga Petra. Nastavljajući niz kateheza posvećenih euharistiji, Sveti Otac se usredotočio na molitvu Gospodnju i lomljenje kruha. Podsjetio je da je za vrijeme Posljednje večere, nakon što je uzeo kruh i kalež te zahvalio, Isus razlomio kruh. U euharistijskoj liturgiji taj čin odgovara lomljenju kruha kojem prethodi molitva koju nas je Gospodin naučio moliti, odnosno Očenašu – kazao je Papa.

Napomenuo je da obredi pričesti započinju s Gospodnjom molitvom koja nije samo jedna od mnogih kršćanskih molitava, nego je to molitva sinova i kćeri Božjih. Očenaš se molio na dan našega krštenja, a u našoj nutrini Očenaš omogućuje da nastanu isti osjećaji koje je imao Isus Krist. Kad molimo Očenaš, molimo kao što je Isus molio – istaknuo je Sveti Otac i nastavio – To je molitva koju je Isus molio i kojoj nas je podučio. Isus je molio tako. Kako li je lijepo moliti poput Isusa.

Božanskim naukom podučeni, usuđujemo se obratiti Bogu nazivajući ga „Oče“ jer smo po vodi i Duhu Svetomu ponovno rođeni kao sinovi i kćeri Božje. Doista, nitko ne bi mogao Boga nazivati Ocem bez nadahnuća Duha Svetoga! Često se događa da ljudi mole Očenaš, a da ne znaju što govore. On je doista Otac; ali kad ga ti u molitvi nazivaš Ocem, osjećaš li doista da je On Otac? Tvoj Otac, Otac čovječanstva, Otac Isusa Krista? Imaš li odnos s tim Ocem? „O tome nisam razmišljao“. Kad molimo Očenaš, stupamo u kontakt s Ocem koji nas ljubi. I Duh je taj koji nam daje tu vezu, taj osjećaj da smo djeca Božja! – istaknuo je Papa.

Koja nas to molitva može bolje pripraviti za sakramentalno zajedništvo s Njim? – upitao je Sveti Otac i odgovorio – Nijedna, nego samo Očenaš. Podsjetio je da se Očenaš osim za vrijeme svete mise moli ujutro i navečer, u Jutarnjoj i Večernjoj molitvi časoslova. Na taj način, sinovski stav prema Bogu i bratstvo s bližnjim pridonose davanju kršćanskog oblika našim danima – objasnio je papa Franjo.

Papa je rekao da u Gospodnjoj molitvi molimo za „kruh svagdašnji“, što se na poseban način odnosi na euharistijski kruh jer nam je taj kruh potreban kako bismo mogli živjeti kao djeca Božja. Podsjetio je da također molimo „oprosti nam duge naše“, a da bismo bili dostojni primiti Božji oprost, obvezujemo se oprostiti našim dužnicima, onima koji su nas povrijedili. No to nije jednostavno, zar ne? – kazao je Sveti Otac – Nije lako oprostiti ljudima koji su nam nanijeli nepravdu. To je milost za koju bismo trebali moliti: „Gospodine, nauči me kako oprostiti kao što si ti meni oprostio“. Vlastitim snagama to ne možemo učiniti, jer je opraštanje milost Duha Svetoga.

Molitva Očenaša nam otvara srce Bogu – nastavio je papa Franjo – te nas istodobno čini sklonijima ljubavi prema bližnjemu. Konačno, molimo „izbavi nas od zla“ koje nas odvaja od Njega i razdvaja od naše braće i sestara – rekao je Papa napominjući da se ovim prošnjama pripremamo za primanje svete pričesti.

Papa Franjo je zatim protumačio da svećenik takoreći produžuje molitvu Očenaša tako što moli: „Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane“, prelazeći postupno na obred mira koji se u rimskom obredu nalazi pred pričest. Pojasnio je kako molimo da nam Krist udijeli svoj mir koji je tako različit od mira koji daje svijet, a pozivajući se na svetog Apostola Pavla, Sveti je Otac upozorio da ne možemo pristupiti svetoj pričesti, a da se prije nismo međusobno pomirili. Mir Kristov – istaknuo je Papa – ne može se ukorijeniti u srcu koje nije u stanju živjeti bratstvo i nanovo ga sastaviti nakon što je ranjeno. Mir daje Gospodin: On nam daje milost kako bismo oprostili onima koji su nas uvrijedili.

Potom slijedi obred lomljenja kruha koje je u apostolsko doba dalo ime čitavomu euharistijskomu činu. Sveti je Otac podsjetio vjernike da su u lomljenju kruha učenici prepoznali Uskrsloga Gospodina u Emausu. Lomljenje kruha je popraćeno zazivom „Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta“, a biblijska slika jaganjca govori o otkupljenju. U euharistijskom kruhu, koji se lomi za život svijeta, moleća zajednica prepoznaje istinskog Jaganjca Božjega, odnosno Krista Otkupitelja, upućujući mu molitvu: „Smiluj nam se … daruj nam mir“.

Ti nam zazivi pred svetu pričest pomažu oraspoložiti svoje duše kako bismo sudjelovali u euharistijskoj gozbi, izvoru zajedništva s Bogom i s našom braćom i sestrama – kazao je papa Franjo i zaključio – Nikad nemojmo zaboraviti veliku molitvu koju nas je Isus naučio, a koja je molitva kojom se Isus molio Ocu. To je molitva koja nas priprema na pričest. (kta/rv)