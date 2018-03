Sarajevo, 14. ožujak 2018.

Na početku XX. redovitog godišnjeg zajedničko zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske biskupske konferencije, 14. ožujka 2018. u Nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu, pozdrav svim nazočnima uputio je predsjednik HBK mons. Želimir Puljić, nadbiskup zadarski. Pozdrav nadbiskupa Želimira prenosimo u cijelosti:

1. Uzoriti kardinale Vinko Puljiću, Predsjedniče BK BiH, uzoriti kardinale Josipe Bozaniću, preuzvišeni Apostolski Nuncije u BiH, mons. Luigi Pezzuto, braćo nadbiskupi i biskupi, Generalni tajnici! Dobro je što smo umreženi zajedničkim poslovima i institucijama pa se, evo, redovito godišnje i okupljamo. A povezani smo međusobno i preko naših delegata koji nas zastupaju na odvojenim zasjedanjima naših dviju BK. Uz onu pastoralnu, informativnu i poslovnu dimenziju ovo naše godišnje zborovanje ima nadasve onu pastirsku, ljudsku i duhovnu. Jer, kao dvije crkvene institucije istoga naroda nosimo zajedničku odgovornost, pa nam je lakše kad jedni druge čujemo, te o „zajedničkim radostima i mukama“ bratski popričamo. Biskupi su, naime, prije pola stoljeća na Saboru upozorili kako se nalazimo „na pozornici svijeta koji je obilježen radinošću, porazima i pobjedama“. Ali, i dodali „kako nema ništa uistinu ljudskoga, a da ne bi našlo odjeka u njihovu srcu“ (GS 1).

Kao članovi HBK na ovom našem redovitom godišnjem susretu želimo izraziti svoju vjerničku i ljudsku solidarnost u svim problemima i poteškoćama s kojima se skupa s povjerenim stadom suočavate nakon strašnih ratnih nevolja i stradanja. Naime, još uvijek opustošena sela i župe, razorene crkve i objekti i katoličkih i drugih vjerskih zajednica duboko potresaju naše srce, pa se skupa s vama obraćamo ljudskim i kršćanskim jezikom nositeljima domaćih struktura vlasti i predstavnicima međunarodne zajednice neka učine sve kako bi se ratne rane čim prije zaliječile, a ljudima i narodima u Bosni i Hercegovini ponudilo konkretne razloge nade u ostanak i opstanak u ovoj patnjom i trpljenjem blagoslovljenoj zemlji.

2. Bilo bi nam drago da se u toj pomoći ljudima i narodima izbjegava bilo kakvo nametanje političkoga voluntarizma, jer to je u suprotnosti s temeljnim interesima građana i naroda koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom. A jedino dogovorom i suradnjom njezinih konstitutivnih naroda, utemeljenim na ravnopravnosti na svim razinama političkoga djelovanja, odgojno-obrazovnoga sustava, ekonomskoga napretka i socijalne zaštite moguće je postaviti i ostvariti sigurne temelje budućnosti ove zemlje. Teško nas pogađa i činjenica da je protjerano ili od straha se odselilo toliko žitelja iz BiH; posebice Hrvata kojima kao najmalobrojnijemu konstitutivnom narodu neki već sada namjenjuju status političke manjine. No, veseli nas, dragi pastiri crkava u BiH, što s optimizmom i vjernošću poslanju koje ste primili ne umarate se hrabriti i sokoliti ljude da ostanu na svojim ognjištima, te čuvaju i uljepšavaju svoja rodna mjesta i svoja svetišta.

Uz vas smo i s vama smo u mukotrpnom nastojanju oko njegovanja suradnje i prijateljstva s predstavnicima Srpske pravoslavne Crkve, Islamske vjerske zajednice i svih drugih Crkava i vjerskih zajednica. Posebice smo vam blizu kad se obraćate svojim vjernicima da ostaju ovdje i tu grade domovinu ljudskog i vjerničkoga zajedništvo. U duhu stihova vrloga pjesnika Strahimira Kranjčevića, koji počiva na Koševskom groblju u Sarajevu, a napisao je kako će jednom „kad s dušom po svemiru krene, zaoriti ko grom: O, gledajte ju divnu, vi zvijezde udivljene; to moj je, moj je dom!“ Domovina, dakle, nije samo zemljopisni prostor, već i onaj svijet naših emocija, druženja i čežnji, poraza, slavlja i uspjeha. Iako ima onih koji misle kako je „domovina ostatak nekog romantičarskog doba“, mi sljednici starozavjetnih obećanja i svjedoci uskrsnih zbivanja vjerujemo da domovina ima svoje teološko mjesto u našem hodočasničkom životu. Na tom putu i hodu pratimo vas, podržavamo i molimo za vas.

3. Netom završeni „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, koji našom odlukom već dvanaest godina provodimo zaredom, pokazuje da dijelimo s vama sve vaše poraze i uspjehe. Tjedan uzajamne povezanosti diljem naših župnih zajednica, kako u molitvi tako i u konkretnim darovima novčanih priloga za potrebe braće u Bosni i Hercegovini nalazi odjeka u srcima naših vjernika. Iako je ova pomoć samo kap u moru velikih vaših potreba, ona je znak naše bratske solidarnosti i blizine u vašim brigama i strepnjama. I ovaj današnji susret, program i rad ogrnut je istim mislima, molitvama i dobrim željama. Neka Svemogući Gospodar povijesti donese mir, stabilnost i prosperitet ovoj napaćenoj zemlji. S tom nakanom razgovarat ćemo o temama koje su naznačene u programu, a koje je uzoriti kard. Vinko Puljić već spomenuo.

Sinoć smo u Štadlerovoj katedrali spomenuli kako je Petar naših dana, papa Franjo, upravo na jučerašnji dan bio izabran za Papu prije pet godina. On se otada ne umara govoriti o „misijskoj preobrazbi Crkve“ i upozoravati na „brojne izazove i iskušenja s kojima se susreću pastoralni djelatnici“. Pred izazovima i problemima suvremene kulture, posebice one urbane, Papa Franjo potiče biskupe, svećenike, redovnike i redovnice, kao i sve Kristove vjernike laike neka svijet promatraju „kontemplativnim očima vjere“ i „otkrivaju Boga u kućama, na ulicama i po trgovima“ (EG 71). A svima koje obuzima melankolija i umor, on ponavlja: „Ne dopustimo da nam se ukrade misijski zanos (br. 80), radost evangelizacije (br. 83), nada i zajedništvo“ (br. 90). A to zajedništvo ostvaruje se i gradi u našim partikularnim crkvama koje su umrežene institucijama naših konferencija u istom narodu kojemu smo poslani služiti u zajedništvu s Papom Franjom, („cum Petro et sub Petro“). I osjećamo odgovornost i obvezu „pružati svojim suvremenicima razloge nade koja je u nama“ (1 Pet 3, 15). U tom duhu, dragi Predsjedniče BK BiH, kard. Puljiću, uzoriti kard. Bozaniću, preuzvišeni Apostolski Nuncije u BiH, braćo nadbiskupi i biskupi, Generalni tajnici sve od srca pozdravljam i želim plodno, uspješno i blagoslovljeno zborovanje u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine.