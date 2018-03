Rim, 13. ožujak 2018.

Neka to bude kršćanska obljetnica, ali ne poradi bilance, nego da bismo vjeru preoblikovali u novu odvažnost za Evanđelje, te kako bismo ponovno istkali ljudsko tkivo periferija, prenosili evanđelje putem prijateljstvâ, pokazali da je život doista ljudski kada ga živimo uz najsiromašnije, i oblikovali društvo u kojemu nitko više nije stranac – prijedlog je pape Franje koji je uputio Zajednici svetoga Egidija povodom 50. obljetnice djelovanja zajednice, posjetivši, 11. ožujka 2018. njezino rimsko sjedište u četvrti Trastevere.

Pred predstavnicima 60.000 članova zajednice, koliko ih ima u cijelom svijetu, pred mladima i siromašnim prijateljima zajednice, pred izbjeglicama koji su stigli u Italiju putem humanitarnih koridora koje je organizirala Zajednica svetoga Egidija, pred starijim osobama, djecom iz „škola mira“, predsjednik je zajednice, Marco Impagliazzo, pozdravio Svetoga Oca te istaknuo da je žalosna Crkva u kojoj su siromašni klijenti, a ne braća. Pritom je istaknuo da zajednica želi zajedno s papom Franjom sanjati Crkvu u kojoj nitko nije isključen, u kojoj Božje milosrđe dotiče srce svih ljudi.

Zahvaljujući nazočnima za njihovu velikodušnost, Papa ih je potaknuo da njihovo srce uvijek bude otvoreno za sve ljude, bez razlike, te je svima poželio sve najbolje za njihove obitelji i za njihove snove. U bazilici Svete Marije in Trastevere susret je potom poprimio oblik liturgije riječi.

Nakon pročitanoga evanđelja i kratke meditacije, Papu su pozdravila četiri predstavnika današnje zajednice: 80-godišnja Giovanna, koja se unutar zajednice zauzima u pokretu starijih osoba; zatim 15-godišnji Jafar, Palestinac iz Sirije koji je u Italiju došao putem humanitarnih koridora; nakon njega je govorila 23-godišnja Laura, dragovoljka u Školi mira za siromašnu djecu u Ostiji, nedaleko od Rima; te Mauro Garofalo, odgovoran za međunarodne odnose Zajednice svetoga Egidija, koji radi kao posrednik u Srednjoafričkoj Republici. Na kraju je papu Franju pozdravio Andrea Riccardi, utemeljitelj zajednice, te istaknuo da je izazov za zajednicu svijet učiniti boljim, i to snagom poniznih i siromašnih.

Papa Franjo je pozvao Zajednicu svetoga Egidija da svoju obljetnicu ne doživi samo kao proslavu događaja iz prošlosti, nego ponajviše kao radosno očitovanje odgovornosti prema budućnosti. Podsjetio je na talente zajednice, sažimajući ih u tri riječi: molitvu, siromašne i mir, koje je istaknuo i u prigodi posjeta 15. lipnja 2014. godine.

Ali, u prispodobi o talentima jedan sluga nije uložio svoj talent zbog straha – dodao je Papa te napomenuo – Kao i današnji svijet u kojemu često vladaju strah i srdžba; strah koji se često usredotočuje na stranca, na onoga koji je drugačiji od nas, koji je siromašan, gotovo kao da je neprijatelj. Ako smo sami, i mi kršćani, lako popustimo strahu. Ali vama, put vaše zajednice pomaže gledati budućnost zajedno s Crkvom, jer je dijete Drugoga vatikanskog sabora – primijetio je papa Franjo, a potom se osvrnuo na ratove koji su u tijeku, spominjući se boli sirijskoga naroda.

Istaknuvši potom važnost Božje Riječi koja ih je – kako je rekao – u prošlosti zaštitila od napasti ideologijâ, a danas ih oslobađa od prijetnje straha, Papa je nazočne potaknuo da vole i sve više se utječu Bibliji. Svatko će u njoj pronaći izvor milosrđa prema siromašnima, ranjenima u životu i u ratu – kazao je. Tijekom proteklih 50 godina svijet je postao 'globalan'; ali ako su se gospodarstvo i komunikacije spojili, za mnoge su, posebice za siromašne, podignuti novi zidovi, a njihove su razlike prilika za neprijateljstva.

Još uvijek treba izgraditi globalizaciju solidarnosti i duha – istaknuo je papa Franjo. Budućnost je globalnoga svijeta zajednički život, a taj ideal zahtijeva zauzimanje u izgradnji mostova, održavanje otvorenoga dijaloga, i poticanje susreta. Nije to – prema Papinim riječima – samo politički i organizacijski čin. Svatko je pozvan promijeniti vlastito srce poprimajući milosrdni pogled prema drugomu, kako bi postao tvorac mira i prorok milosrđa.

Učinite od ove prigode 'kršćansku obljetnicu'; ne vrijeme za bilancu, nego vrijeme u kojemu je vjera pozvana postati nova odvažnost za evanđelje – potaknuo je Papa te objasnio – Odvažnost nije jednodnevna hrabrost, nego strpljenje svakodnevnoga poslanja u gradu i u svijetu. To je poslanje ponovnoga strpljivoga tkanja ljudskoga tkiva periferijâ, koje su izmučili nasilje i siromaštvo; to je poslanje prenošenja evanđelja putem osobnih prijateljstava; očitovanja da život postaje uistinu čovječan kada ga se živi uz najsiromašnije; to je poslanje stvaranja društva u kojemu nitko nije stranac. To je poslanje prelaska granica i zidova u svrhu ujedinjenja – istaknuo je papa Franjo.

Ohrabrivši nazočne da odvažno nastave ići tim putom, Papa ih je potaknuo da budu uz djecu na periferijama, i to kroz Škole mira; budite i dalje uz starije osobe, koje su katkada odbačene, ali za vas su one prijatelji – rekao je Sveti Otac. Nastavite otvarati nove humanitarne koridore za one koji bježe od rata i gladi. Siromašni su vaše bogatstvo! – istaknuo je Papa. Vi ste Kristovi! I budite uvijek Kristovi u molitvi, u brizi za svoju najmanju braću, u traženju mira, jer On je naš mir – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)