Plehan, 12. ožujak 2018.

Uzorna vjernica Jela Filipović, majka fra Mirka Filipovića, svećenika franjevačke provincije Bosne Srebrene, koja je okrijepljena svetim sakramentima, u 85. godini života preminula u srijedu 7. ožujka, pokopana je u subotu, 10. ožujka 2018. u svojoj rodnoj župi sv. Marka na Plehanu u Bosanskoj Posavini.

Pred rodbinom i mnogobrojnim vjernicima, među kojima je bilo desetak redovnica, Misu zadušnicu s lijesom pokojnice ispred privremenog plehanskog samostana uz tridesetak svećenika predvodio je fra Vinko Sičaja, definitor provincije Bosne Srebrene, trenutno na službi župnika u Livnu.

Ocrtavajući život i djelo pokojne Jele, koju je poznavao, fra Vinko je u svojoj homiliji naglasio kako je Jela bila otvorena životu, živjela s povjerenjem u Boga, živjela ispunjenim životom, pravim životom za koje, nažalost, moderni ljudi imaju sve manje vremena. „Bila je plemenita majka, otvorena porukama neba koje je živjela i prenosila na svoje potomstvo. Nije malaksala u svojim životnim poteškoćama, nego se borila, budila nadu i širila optimizam. Ovakva svjedočanstva trebala bi u živote nas, njezine djece, u živote modrenih ljudi, unijeti više smisla koji će ukloniti mnogo toga besmislenog i učiniti nas prepoznatljivim potomcima ovih svetih žena. Živjela je okićena svojstvima povjerenja, poštenja, čestitosti, strpljenja, razumijevanja, plemenitosti, dobrote, hrabrosti..., te je logično da se u takvom ozračju rodilo i duhovno zvanje“, rekao je, među ostalim, fra Vinko. Zaključio je da to svjedočanstvo treba unijeti osjećaj kršćanske nade i radosti u trenutke žalosti njezinih najbližih.

Naglasivši kako je pokojna Jela zajedno s ostalih povratnicima na Plehanu bila pravi apostol mira i dobra, plehanski gvardijan fra Anto Tomas kratko je ocrtao njezin život i djelo.

Jela je rođena 24. veljače 1933. u Šušnjarima kao najmlađa od devetero djece, uzorne katoličke obitelji, od oca Jakova Prgometa i majke Anđe, rođene Galić. U 22-oj godini života sklopila je na Plehanu 1955. godine kršćanski brak sa suprugom Mijom, s kojim je zajedno na Plehanu pohađala osnovnu školu. Imali su četvero djece: kćer Ivu te sinove; Zvonka, Antu (znanog Bracu) i Mirka, koji je svećenik franjevačke provincije Bosne Srebrene, dugogodišnji plehanski gvardijan - trenutno na službi župnika u Žeravcu. Kako joj je suprug radio kao kamenorezac živjeli su ispočetka na Plehanu, potom u Lici, te u Zagrebu, gdje su prvo u Čulincu sagradili kuću, no, kako za nju nisu dobili građevnu dozvolu, prodali su je i u Dubravi kupili stan. Kako nije bila zaposlena čuvala je ona svoje unuke ali i još mnogu djecu iz njihove zgrade i susjedstva te je njezin dom bio mali dječji vrtić.

Čim joj je suprug otišao u mirovinu odlučili su se 1990. vratiti na svoj Plehan. No, kako je ubrzo počeo rat, i oni su, poput mnogih Posavljaka, morali u izbjeglištvo. Tako su ponovo došli u svoj stan u Dubravi, u koji su u prva tri mjeseca izbjeglištva posavskih Hrvata primali svakoga tko je bio u potrebi. U jednom danu znalo ih je biti po četrdeset u njihovom stanu od 84 kvadrata, tako da su spavali po podu, gdje god je bilo mjesta, pa i na balkonu. Nitko se tada nije žalio, a supružnicima Filipović bio je to poseban blagoslov. Kada su se svi susjedi, rođaci i poznanici sretno snašli na drugim mjestima, s njima su do smrti ostali njezina sestra Janja i suprugova majka Anica. Ljubav prema rodnom kraju bila je toliko snažna da su svoj Plehan išli obilazi i kada je to u prvim poslijeratnim godinama bilo vrlo opasno.Čim se moglo slobodno odlaziti u Bosansku Posavinu oni su počeli krčiti svoje porušeno ognjište, obnavljati obiteljsku kuću te su se među prvima 2000. godine vratili na svoj Plehan. Tu su živjeli više od tri godine bez struje. Ni teški uvjeti nisu ih zastrašili te su se snalazili, hranu su čuvali spuštajući je u ljetnim danima u bunar. Kako su živjeli blizu plehanske crkve svakoga tko bi dolazio obići svoj rodni kraj Jela bi svraćala na kavu, a kako su uzgajali domaće životinje uvijek se našlo nečega i za pojesti. Pomagali su i svećenicima na Plehanu na kojem je tada kao gvardijan više godina bio njihov sin fra Mirko. Posebno je velik za njih bio dan kada su 2005. proslavili svoj zlatni pir – 50 godina braka, a 2015. godina i dijamantni - 60 godina braka. Molitva i Misa, na kojoj je gotovo do zadnjega dana svakoga jutra sudjelovala, bili su njezina duhovna hrana i snaga za život. Njezina življena vjera dala se tako prepoznati u njezinom životu, kako u konkretnom pomaganju potrebitima tako i u njezinoj vedrini i veselom duhu, pa čak i onda kada je bila teže bolesna. Svojom jednostavnošću, dostojanstvom, samozatajnošću, nenametljivošću privlačila je ljude te je kraj nje svima bilo dobro, nikome hladno. Posebno se radovala dolasku na Plehan svoje djece, svojih unuka kojih je imala osmero i desetero praunuka.

Njegovala je i čuvala tradiciju svoga kraja te je svim svojim praunucima nabavila narodnu nošnju svoga kraja.Voljela je cvijeće te je njezino dvorište ljeti bilo pravi zemaljski raj.

Zbog poteškoća s disanjem, oslabljenim srcem i plućima često je morala na liječenje u bolnicu u Slavonski Brod, no zadnji odlazak u bolnicu u Zagreb trajao je kratko te je okružena svojim najbližima u srijedu 7. ožujka preminula.

Sprovodne obrede na plehanskom groblju predvodio je plehanski gvardijan fra Anto Tomas. (kta/b.l.)



foto