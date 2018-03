Toronto, 12. ožujak 2018.

Tomislav Nosić rođen je 11. prosinca 1989. u Kanadi. Dao se u glazbene i pjevačke vode od najranije dobi. Početak njegovoj ozbiljne pjevačke karijere je bio u ožujku 2008. u Kanadi zajedno sa Senadom Šenderovićem, kad je počeo pripremati prvi album. Njegov album simbolična naziva "Donija sam grudu zemlje" sadrži deset skladbi, u modernom pop ritmu s lijepo upakiranim fragmentima etno instrumenata, a sadrži i jednu skladbu na engleskom jeziku. Nastupao je na mnogobrojnim glazbenim natjecanjima u BiH i u Hrvatskoj kao što su Etnofest Neum, Festival zabavne glazbe Bihać, Marko Polo Festival, Melodije Hrvatskog Juga, Glas Ploča i PapaFest.. Cilj i želja mu je imati dugotrajnu i plodnu glazbenu karijeru.

KTA: Poštovani gospodine Tomislave, zahvaljujem što ste se javili iz daleke Kanade da s čitateljima Katolike tiskovne agencije podijelite svoje razmišljanje. Molim Vas da nam kažete malo o sebi.

Tomislav: Hvaljen Isus i Marija, ja sam Tomislav Nosić, rođen sam u Toronto i imam 28 godina. Završio sam Pravni Fakultet, međutim, život mi je ipak krenuo u potpuno drugom smjeru pa se danas bavim glazbom i radim kao stručni suradnik.

KTA: Pišete i pjevate duhovne skladbe od malih nogu. Tko Vas je učio i kako to da ste zavoljeli duhovnu glazbu?

Tomislav: Prvo je se rodila ljubav prema crkvenoj glazbi i to sasvim slučajno. Sve je dakle počeo kad su moji roditelji “prisilili” mene i moga brata blizanca s devet godina da pjevamo u dječjem zboru u župi Kraljice Mira u Norval. Kad je profesorica zbora č. s. Marcela Primorac čula od mog oca da sviram klavir i da pohađam satove klavira, izrazila je želju da počnem svirati za vrijeme Svete mise. Počeo sam svirati jednu ili dvije pjesme svake nedjelje i nakon par mjeseci sam svirao sve dijelove Mise. Dan danas sviram orgulje i vodim crkveni zbor. Bit ću vezan za crkvenu glazbu i vodit ću zbor dokle Bog bude htio. To mene zaista ispunjava jer slavim Onoga koji mi je dao taj dar i pomažem svojoj župi.

Duhovnu glazbu sam zavolio prije par godina nakon što sam otkrio zbor "Mihovil" iz Splita točnije s Kamena. Nisam ih se mogao naslušati. "Kupili" su me na prvo slušanje i nije me puštalo za neko vrijeme. Ne događa mi se tako često da naletim na pjesmu ili izvođača koji me tako snažno uhvati u potpunosti od prve do zadnje sekunde. Slušati njih kako pjesmom slave Boga je bilo "melem za uši".

Imao sam čast i surađivati s njima. Zajedno smo snimili moju prvu duhovnu pjesmu “Cestaživota” za koju glazba i tekst potpisuje Goran Bošković i aranžman Vladimir Juričić. S tom pjesmom sam nastupao na PapaFestu u Solinu. Zauvijek ću pamtiti taj nastup i nosit je u srcu. Smatram da je bilo jedno od najljepših putovanja u životu, ako ne i najljepše jer sam upoznao nove ljude, zaista divne i posebne. Bilo je predivno i pravi blagoslov surađivati s njima.

KTA: Rođeni ste u Kanadi, ali nastupali ste i u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj. Kako je do toga došlo i postoji li trajna povezanost s domovinom?

Tomislav: Glazbom se bavim otkad znam za sebe. Nakon što sam više godina pjevao na raznim hrvatskim natjecanjima u Torontu i okolici, odlučio sam da ću se glazbom baviti profesionalno. U 2009. godini izdao sam svoj prvi album pod nazivom "Donija sam grudu zemlje" koji sadrži deset pop skladbi. Diskografska kuća Song Zelex iz Širokog Brijega je na BiH tržište izbacila album. Također sam izdao nekoliko singlova u Hrvatskoj u suradnji s Croatia Records.

Tek nakon što sam izdao album, počeo sam nastupati na mnogobrojnim glazbenim natjecanjima u BiH i u Hrvatskoj kao što su Etnofest Neum, Festival zabavne glazbe Bihać, Marko Polo Festival, Melodije Hrvatskog Juga, Glas Ploča i PapaFest.

Da, postoji povezanost s domovinom. Moji roditelji su iz Radišića u općini Ljubuški. Neizmjerno volim rodni kraj svojih roditelja i Hrvatsku općenito. Nastojim dolazit svake godine.

KTA: Što Vama kao mladom čovjeku znači vjera i što bi poručili vjernicima posebno u ovom korizmenom vremenu?

Tomislav: Meni vjera puno znači u mom životu. U vjeri pronalazim utjehu, nadu i mir. Korizma je vrijeme da iskreno promatramo sami sebe, da izbacimo sve ono u našem životu što nije dobro, sve što nas udaljuje od Boga i sve što nas sprječava da rastemo. Korizma je vrijeme da se vratimo k Gospodinu, da jačamo naš odnos s Njim i da postajemo sličniji Krista. U ovom korizmenom vremenu bih to preporučio svim vjernicima - da ojačaju svoj odnos s Gospodinom.

KTA: Što bi poručili ljudima ponajprije mladim ljudima s ovih prostora od kojih nemali broj svoju budućnost vidi u nekoj od stranih zemalja poput Kanade?

Tomislav: Neka slijede svoje srce i neka rade što je najbolje za njih. Živjeti u inozemstvu i raditi je veliki izazov ali u životu je bitno boriti se i ne predati se. Neka probaju! Dao Bog da imaju puno sreće i uspjeha.