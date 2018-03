Visoko, 12. ožujak 2018.

Nakon provedenih školskih natjecanja vjeroučenici su se okupili na ovogodišnjoj Vjeronaučnoj olimpijadi u Visokom, u konviktu i samostanu. Sudjelovali su učenici iz osnovnih i srednjih škola Vrhbosanske nadbiskupije i Banjalučke biskupije. Tema koju su sa svojim vjeroučiteljima pripremali bila je "Kršćani na putu dijaloga".

Dan je započeo okupljanjem u jutarnjim satima i prijavom sudionika. Svetu misu u samostanskoj crkvi sv. Bonaventure predslavio je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski. Prije Svete mise okupljene je pozdravio gvardijan fra Franjo Radman. Izrazivši srdačnu dobrodošlicu kazao je kako malobrojni kršćani (katolici i pravoslavci) u Visokom dijalog žive svakodnevno. Dijalog biva također promican kroz predmet Religijska kultura u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom.

Kardinal Puljić u svojoj se propovijedi osvrnuo na evanđeoski ulomak (Lk 18,9-14). Ljudi često misle da nisu grešnici, ali Isus poučava učenike kako Bogu pristupiti ponizno, svjesni svojih slabosti. "Mi nismo ono što mislimo o sebi. Često nam je stalo što drugi misle o nama i opterećuje nas kad pričaju o nama negativno. No, to nismo mi. Mi smo ono što smo pred Bogom - to je poniznost. Poniznost je kada mi učimo sebe gledati očima Božjim," naglasio je Kardinal. Potaknuo je također vjeroučenike da naučeno znanje iz vjeronauka primijene u svojim životima.

Svojim sviranjem i pjevanjem Misno slavlje uzveličali su Tamburaški sastav Franjevačke klasične gimnazije, sjemeništarci i konviktski framaši.

U 12 sati u gimnazijskim učionicama učenici su započeli rješavanje svojih testova, kao skupine i pojedinačno. U popodnevnim satima objavljeni su rezultati natjecanja, a službeno će biti objavljeni nakon isteka mogućnosti žalbe sudionika.

Sveukupna visočka zajednica (braća franjevci, sestre franjevke, postulanti i sjemeništarci te konviktorci) radosni su što su mogli biti malim dijelom organizacije Vjeronaučne olimpijade dviju biskupija. (kta/fia)



foto