Vatikan, 12. ožujak 2018.

Možemo biti sigurni u Božju ljubav unatoč svojim grijesima i slabostima – istaknuo je papa Franjo za vrijeme podnevnog nagovora nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 11. ožujka 2018. na Trgu svetoga Petra. Sveti je Otac okupljene vjernike i hodočasnike podsjetio da nas u ovoj četvrtoj korizmenoj nedjelji, poznatijoj kao nedjelja „Laetare“, odnosno „veseli se“, ulazna pjesma liturgije toga dana poziva na radost: „Veseli se Jeruzaleme! (…) Radujte se, radujte s njime, svi koji ste nad njim tugovali!“

Koji je razlog te sreće? – upitao je Papa i nastavio – To je velika Božja ljubav prema čovječanstvu, kao što nam pokazuje odlomak iz današnjeg evanđelja: „Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni“ (Iv 3,16). Papa Franjo je rekao da te riječi koje Isus izgovara za vrijeme razgovora s Nikodemom, sažimlju temu koja se nalazi u središtu kršćanskog navještaja: čak i onda kad situacija djeluje očajno, Bog se upliće, nudeći čovjeku spasenje i radost. Bog, naime, ne stoji po strani, nego ulazi u povijest čovječanstva, ulazi u naš život, kako bi ga svojom milošću oživio i da bi ga spasio – naglasio je Sveti Otac.

Pozvani smo slušati taj navještaj i odbaciti napast da možemo bez Boga, smatrajući da smo apsolutno slobodni od Njega i njegove Riječi – upozorio je papa Franjo – Kad otkrijemo hrabrost priznati se onakvima kakvi doista jesmo, shvaćamo da smo pozvani nositi se sa svojom krhkošću i svojim ograničenjima. Tad se može dogoditi da nas zahvati tjeskoba, strepnja za sutra, strah od bolesti i smrti. To objašnjava zašto mnoge osobe, tražeći izlaz, ponekad idu opasnim prečicama, primjerice, tunelom droge ili pak putom praznovjerja ili razornih magijskih rituala – rekao je Papa.

Sveti je Otac je u tom kontekstu napomenuo da je dobro poznavati vlastita ograničenja i slabosti, ne kako bismo očajavali, nego da bismo ih prikazali Gospodinu. On nam pomaže na putu iscjeljenja, vodi nas za ruku, nikad nas ne ostavljajući same. Bog je s nama i zbog toga se veselim, zbog toga se veselimo – istaknuo je Papa.

Mi posjedujemo istinsku i veliku nadu u Boga Oca bogatog milosrđem, koji nam daje svoga Sina kako bi nas spasio i to je naša radost – kazao je papa Franjo i nastavio – Također imamo brojne tuge, ali kad smo istinski kršćani, postoji ona nada koja je malena radost što raste i koja nam daje sigurnost. Ne smijemo se obeshrabriti kad uočimo svoja ograničenja, svoje grijehe, svoje slabosti. Bog je blizu, Isus je na križu kako bi nas iscijelio. To je Božja ljubav. Gledati Raspetoga i govoriti u sebi: „Bog me ljubi“. Istina je da postoje ta ograničenja, te slabosti, ti grijesi, ali On je veći od ograničenja, slabosti i grijeha. Nemojte to zaboraviti: Bog je veći od naših slabosti, nevjernosti i grijeha. Uzmimo Gospodina za ruku, gledajmo u Raspetoga i krenimo naprijed – potaknuo je Papa.

Neka nam Marija, majka milosrđa, u srce stavi sigurnost da nas Bog ljubi. Neka nam bude blizu u trenucima kad se osjećamo usamljenima, kad smo u iskušenju popustiti pred životnim teškoćama. Neka nam priopći osjećaje svoga Sina Isusa kako bi naš korizmeni hod postao iskustvo praštanja, prihvaćanja i ljubavi – kazao je na kraju nagovora papa Franjo.

Sveti je Otac nakon molitve Anđeoskog pozdravljenja pozdravio prisutne vjernike i hodočasnike, a na poseban način sveučilišne studente koji su došli s raznih strana svijeta kako bi sudjelovali na prvom „Vatikanskom Hackathonu“ koji je započeo u četvrtak, 8. ožujka, a završio toga dana. Riječ je o mladim studentima koji su se okupili u Vatikanu da bi pomoću svojih poslovnih, dizajnerskih, inženjerskih i tehnoloških umijeća odgovorili na probleme društvene uključivosti, međureligijskog dijaloga, kao i na izazove s kojima se susreću selioci i izbjeglice. Drugim riječima, cilj im je staviti tehnologiju u službu općega dobra. Dragi mladi, lijepo je staviti inteligenciju koju nam je Bog dao, u službu istine i onih najpotrebitijih – kazao je Papa, pozvavši na kraju sve prisutne da ne zaborave moliti za njega. (kta/rv)