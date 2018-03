Mainz, 11. ožujak 2018.

U nedjelju, 11. ožujka 2018, u svojom domu u Mainzu preminuo je biskup Biskupije Mainz u miru kardinal Karl Lehmann u 81. godini života, nakon što je u rujnu 2017. godine pretrpio moždani udar. Rođen je 16. svibnja 1936. u gradu Sigmaringenu kao sin Karla Lehmanna, učitelja u pučkoj školi, i njegove supruge Margarete. Godine 1983. prof. dr. dr. Karl Lehmnann izabran je i imenovan za biskupa Mainza. Dana 2. listopada 1983. posvećen je za biskupa u katedrali u Mainzu, kao 87. nasljednik sv. Bonifacija na biskupskoj stolici Mainza. Bio je biskupa Mainza do 2016. godine. Godine 1987. izabran je za predsjednika Njemačke biskupske konferencije, koje je bio predsjednik do 2008. Papa Ivan Pavao II. uvrstio ga je u Kardinalski zbor 28. siječnja 2001. U toj je funkciji sudjelovao u konklavama u travnju 2005., kada je izabran papa Benedikt XVI.

Bio je povezan s Hrvatima, poglavito preko sestra franjevaka Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina sa sjedištem u Sarajevu, koje su bile kućanice u njegovu domu u Mainzu, a živo se zanimao za stanje u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. To je posebno bilo vidljivo početkom lipnja 2016., kada je u Mainzu primio dušobrižnike hrvatskih katoličkih misija, koje djeluju u biskupiji Mainz, a koji su mu u toj prigodi uručili sliku - ulje na platnu hrvatskoga akademskog slikara iz Zagreba Vladimira Blažanovića. Slika predstavlja vrlo uspjeli portret kardinala Lehmanna, a mišljena je kao dar hrvatskih dušobrižnika biskupu kardinalu dr. dr. Karlu Lehmannu u povodu njegova odlaska u mirovinu, odn. u povodu njegova 80. rođendana. „Kod Hrvata naročito cijenim visoko cijenim njihovu vjersku snagu i smisao za zajedništvo, ljubav prema vlastitom vjerskom blagu i spremnost na uzajamno pomaganje. To sam na poseban način doživio za vrijeme rata, gotovo kao čudo. Nadam se da to u uvjetima našeg sekulariziranog društva neće oslabjeti i nestati“, kazao je kardinal Lehmann u razgovoru za „Živu zajednicu“ 2009. godine. (kta/a.p.)