Hamilton, 11. ožujak 2018.

U petak, 9. ožujka 2018. u večernjim satima je u hrvatskoj crkvi sv. Križa u Hamiltonu, u Južnom Ontariju, hrvatska povjesničarka i suosnivačica udruge povjesničara dr. Rudolf Horvat, Blanka Matković, održala predavanje o novijoj hrvatskoj povijesti, o istraživanjima završetka II. svjetskog rata i neposrednog poraća sve do naših dana, o teškoćama s kojima se probija istina o stradanjima, s posebnim osvrtom na malverzacije i laži o broju žrtava i vremenu trajanja logora u Jasenovcu.

Stotinjak osoba koje su u crkvi ostale poslije križnog puta pozorno je pratilo iscrpno predavanje praćeno slikama i ilustracijama približivši tako u mnogima i sjećanja na te mračne dane; zbog kojih su neki sigurno i napustili svoju domovinu. Zadivljuje upornost i staloženost mlade povjesničarke i njezinih kolega povjesničara koji s tolikom ozbiljnošću i strpljivošću pristupaju ovim istraživanjima da bi rasvijetlili istinu koju protivnici pomirenja Hrvata nastoje zamagliti i sakriti. Začuđuje također inertnost službene Hrvatske, tolikih njezinih institucija kojih se to tiče, da sve uglavnom prepuštaju slučaju, i daju se svako malo iznenaditi nekim ispadom da se onemogući ovaj ozbiljan istraživački rad.

Na kraju 90-minutnog predavanja slijedio je kratki razgovor i predstavljanje knjiga iste autorice i istraživačkog tima kojem pripada, te njezine najnovije knjige na engleskom jeziku „Croatia and Slovenia at the end and after the second world war (1944-1945)“ o masovnim zločinima komunističkog režima. Knjige je bilo moguće kupiti ili naručiti.

Gostovanje hrvatske povjesničarke omogućilo je Kanadsko-hrvatsko akademsko društvo „Croatian Heritage Association“ u kojem je aktivna skupina mladih Hrvata s Erikom Zlomislić, koja je mladu povjesničarku i dopratila u Hamilton.

Ista predavanja o povijesti Hrvata nastavljaju se u subotu, 10. ožujka u župi Hrvatskih mučenika u Mississaugi, te u nedjelju 11. ožujka u Hrvatskom franjevačkom središtu u Norvalu te navečer u Hrvatskoj župi Presv. Trojstva u Oakvillu. (kta/mgm)