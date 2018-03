Vatikan, 11. ožujak 2018.

Bog nam i u grijehu ostaje blizu – rekao je papa Franjo tisućama vjernika koji su se, , 9. ožujka 2018. okupili u bazilici Svetoga Petra kako bi sudjelovali u korizmenom pokorničkom bogoslužju u sklopu inicijative „24 sata za Gospodina“. Za vrijeme slavlja Papa se ispovjedio, a nakon toga je ispovjedio nekolicinu onih koji su sudjelovali u pokorničkom bogoslužju. Sveti je Otac u prigodnoj propovijedi napomenuo da nam riječi iz prvog čitanja, odnosno iz Prve Ivanove poslanice pružaju izvor radosti i utjehe: Božja ljubav prema nama toliko je duboka da nas je učinio svojom djecom, a kad ga budemo vidjeli licem u lice, otkrit ćemo tim više veličinu njegove ljubavi.

Papa Franjo je kazao da ta ljubav nadilazi sve što bismo ikad mogli zamisliti i dopire do nas usprkos grijehu koji nam naša savjest predbacuje, dodajući da Božja ljubav ne poznaje granica. Znamo da nas stanje grijeha udaljava od Boga – nastavio je Papa – U stvari, grijeh je način kako se mi udaljavamo od Boga, no to ne znači da se Bog udaljava od nas. Stanje slabosti i zbunjenosti koje je posljedica grijeha dodatni je razlog za Boga da ostane blizu nas. Sigurnost toga bi nas trebala pratiti kroz čitav naš život. (…) Njegova milost stalno djeluje u nama kako bi ojačala našu nadu da njegove ljubavi nikad neće manjkati, unatoč bilo kojem grijehu koji smo počinili odbijajući njegovu prisutnost u svom životu – rekao je Sveti Otac.

Potom je usmjerio pažnju na odlomak iz Evanđelja po Mateju, točnije na prizor kad je Petar zanijekao Isusa. Petrov nas primjer uči da na trenutke naš život gubi svoj smjer – napomenuo je papa Franjo. Kad se oglasio pijetao, Petar se sjetio Isusovih riječi: „Prije nego se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti“ i iziđe te gorko zaplaka. Po svojim suzama Petar počinje uviđati da se Bog objavio u Kristu kojeg su udarali i vrijeđali, kojeg je on sam zanijekao, a koji sad ide umrijeti za njega – kazao je Papa – Petar koji je htio umrijeti za Isusa sad shvaća da mora dopustiti da Isus umre za njega. Petar je htio podučiti Učitelja, htio je ići ispred njega. Umjesto toga, Isus je taj koji ide umrijeti za Petra. Petar to nije razumio, nije htio razumjeti.

Petar je sad suočen s Božjom ljubavlju – nastavio je Sveti Otac – Konačno shvaća da ga Gospodin ljubi i kako traži od njega da dopusti da bude ljubljen. Petar shvaća da je uvijek odbijao biti ljubljen. Stalno je odbijao biti spašen jedino od Isusa, i stoga nije htio da ga Isus ljubi u potpunosti. Koliko li je samo teško dopustiti da budemo voljeni! – istaknuo je papa Franjo – Uvijek bismo htjeli da dio nas bude oslobođen od duga zahvalnosti, dok smo zapravo u potpunosti zaduženi jer nas je Bog ljubio prvi i s ljubavlju nas potpuno oslobađa. Zamolimo sad od Gospodina milost da upoznamo veličinu njegove ljubavi koja briše svaki naš grijeh. Dopustimo da nas očisti ljubav kako bismo prepoznali istinsku ljubav! – kazao je na kraju Sveti Otac. (kta/rv)