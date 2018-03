Vatikan, 11. ožujak 2018.

Teologija u službi vjernikâ, reforma Kurije, peta obljetnica pontifikata – glavne su teme ekskluzivnoga intervjua koji je za Vatican News dao nadbiskup Luis Francisco Ladaria Ferrer, pročelnik Zbora za nauk vjere, povodom pete obljetnice izbora pape Franje. U ponedjeljak, 12. ožujka, nadbiskup će predstaviti niz publikacija pod naslovom „Teologija pape Franje“, u nakladi Vatikanske nakladničke knjižare. Uz nadbiskupa Ladariju Ferrera, govorit će, među ostalima, i kardinal Walter Kasper.

Na novinarovo pitanje pomaže li mu u radu činjenica da je isusovac kao i papa Franjo, nadbiskup Ladaria je kazao da to zacijelo pomaže u suradnji s Papom, jer postoji određeni afinitet zbog iste formacije, zbog ljudi koje su obojica upoznali. Međutim – istaknuo je nadbiskup – bio Papa isusovac ili ne, za mene to ništa ne mijenja, jer Papa je papa. To može pomoći, ali nije bitno za našu suradnju.

Podsjetivši na susret članova Zbora za nauk vjere s Papom, održan u siječnju, kada im je Sveti Otac rekao da njihovo poslanje ima vrlo pastoralno lice, novinar je upitao koje značenje to ima u svakodnevnom njegovom radu, i u radu njegovih suradnika, nadbiskup Ladarija je istaknuo da je njihova glavna zadaća promicati i štititi vjeru, propovijedati vjeru. To je, razumije se, pastoralna dužnost – dodao je te istaknuo – Riječ je o tomu da se katolička vjera promiče tako da ju ljudi što bolje poznaju, a kada se pojave problemi, tada tu vjeru valja i braniti.

Mnogo sam puta čuo papu Bendedikta XVI., kardinala Ratzingera, kada je bio pročelnik zbora, kako je govorio da moramo štititi vjeru jednostavnih vjernika, a ne onu teologâ. Oni već imaju svoja sredstva za spoznavanje kako stvari stoje! – rekao je nadbiskup te dodao – Mislim da je to doista valjano i ispravno mišljenje. Riječi pape Franje stoga imaju vrlo jasan smisao. Naravno, bavimo se i disciplinarnim pitanjima koja snažno utječu na brojne osobe, te je tako i tu važna vrlo pastoralna uloga zbora. (…) Jer, prva je svrha našega rada salus animarum (spasenje duša) – istaknuo je nadbiskup Ladaria. (kta/rv)