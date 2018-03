Hvar, 10. ožujak 2018.

Poslije službene objave o imenovanju novoga hvarsko-bračko-viškoga biskupa mons. dr. Petra Palića, svećenika Dubrovačke biskupije, upriličene u petak 9. ožujka, u katedrali Sv. Stjepana I., pape i mučenika, u Hvaru, hvarsko-bračko-viški biskup Slobodan Štambuk obratio se novinarima. Papa Franjo prihvatio je odreknuće od službe mons. Štambuka na pastoralnome služenju Hvarskoj biskupiji u skladu s odredbama Zakonika kanonskoga prava.

Biskup Štambuk na početku je ustvrdio kako je novoimenovani biskup svećenik s brojnim i različitim službama koje je obnašao u Crkvi, izdvojivši njegovu službu generalnoga vikara u Dubrovačkoj biskupiji. „Čovjek je to koji ima širinu radnih obveza. Pouzdano se nadam da će upravo ta širina koju ima biti korisna i za njegov rad u biskupiji koja mu je povjerena. Osobno se radujem njegovu imenovanju", rekao je biskup, naglasivši kako poznaje svećenika Palića i otprije, a osobito za odlaska u Dubrovnik u različitim prigodama. „Osjećam u imenovanome biskupu dobroga i pametnoga čovjeka, a nadasve čovjeka koji voli Crkvu", naglasio je.

Na pitanje novinara o tome kako mu je bilo posluživati biskupiju s tri otoka i s obzirom na poteškoće u povezanosti među otocima, biskup je ustvrdio da je kao otočanin to prihvatio i s time živio. „Otočki način života ima jedan svoj ritam. Razumijem moj narod na otocima. I ono što je njegov problem to je bio i moj problem. Nije bilo lako sjesti u trajekt i voziti se. To je bila najveća poteškoća. I zato od srca želim novome biskupu da se na to privikne", rekao je.

Novinare je zanimalo i čime će se baviti odlaskom u mirovinu. „Mojim odlaskom u mirovinu i dalje ostajem biskup kao što i svećenik odlaskom u mirovinu ne prestaje biti svećenik. Kao čovjek koji sam se posvetio Crkvi, najveći sam dio svojega života proživio u Hvaru. Logično je da tu i ostanem do kraja života. O tome čime ću se baviti ovisi o tome kakvo će mi biti zdravstveno stanje. Volio bih se i nadalje nastaviti baviti pisanjem te ono što sam zapamtio staviti na papir", rekao je mons. Štambuk.

Na pitanje novinara Informativne katoličke agencije o tome kakva su mu očekivanja od novoimenovanoga biskupa Palića u odnosu na potrebe mjesne Crkve, biskup je pod snažnim emocijama poručio: „Vrlo je važno da zavoli ovaj narod, da ga zavoli. Kad ti voliš svoj narod, onda ćeš učiniti sve. Ako ga ne voliš, nema ništa od toga. I upravo to očekujem od novoimenovanoga biskupa".

Imenovanjem svećenika Petra Palića za hvarsko-bračko-viškoga biskupa, prestala je biskupska služba mons. Slobodanu Štambuku koji će do biskupskoga ređenja mons. Palića biti apostolski administrator Hvarske biskupije. Ujedno prestaje i služba generalnome vikaru mons. Stanku Jerčiću.

Mons. Štambuk imenovan je hvarskim biskupom 30. ožujka 1989. godine, a za biskupa je zaređen 30. travnja 1989. godine u Hvaru. Biskupski red primio je 30. travnja 1989. u Hvaru po rukama nadbiskupa Gabriela Montalva, dok su suzareditelji bili splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Ante Jurić i dotadašnji hvarski biskup Celestin Bezmalinović. Srebrni jubilej biskupske službe proslavio je 2014. godine u Hvaru i rodnim Selcima na Braču. (kta/ika)