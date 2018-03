Sarajevo, 8. ožujak 2018.

U četvrtak, 8. ožujka 2018. u Svećeničkom domu Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu upriličena je konferencija za novinstvo na kojoj su kardinal Christoph Schönborn, predsjednik Austrijske BK, i kardinal Vinko Puljić, predsjednik Biskupske konferencije BiH, govorili o susretu članova dviju Biskupskih konferencija i o Zajedničkoj izjavi, koja je tom prigodom predstavljena te o brojnim događanjima tijekom boravka austrijskih biskupa u glavnom gradu BiH.

Kardinal Puljić na početku obraćanja zahvalio se nazočnim medijskim djelatnicima te kazao da je dolazak biskupa iz Austrije u Bosnu i Hercegovinu "znak solidarnosti". Zahvalio im je pomoć Crkve i ljudi u Austriji u proteklome ratu kroz akciju Akcije „Nachbar in Not“ („Susjed u nevolji“), kao i za pomoći poslije rata. „Bila je to posebna prigoda da mi biskupi iz Bosne i Hercegovine predstavimo biskupima iz Austrije našu stvarnost i da je bolje upoznaju, a ujedno da izmijenimo iskustva pastoralnog rada u ovom procesu kojega proživljava Austrija i Bosna i Hercegovina", kazao je kardinal Puljić pojasnivši da su se s tim ciljem, predvođeni mjesnim biskupima, članovi Austrijske BK susreli s političkim predstavnicima, kao i s predstavnicima religijskih zajednica i Crkava u BiH, na čemu im je od srca zahvalio kao i za njihovu zajedničku molitvu u proteklim danima.

Kardinal Schönborn kazao je da ga je dojmio veliki broj nazočnih novinara koji su došli poslušati zaključke zasjedanja, a posebno je zahvalio grupi od deset austrijskih novinara koji su za ovu prigodu boravili u Sarajevu u proteklim danima. Nadovezujući se na riječi kardinala Puljića, kazao je da želja austrijskih biskupa upravo bila pokazati solidarnost, ne samo s članovima Biskupske konferencije BiH, već i sa svim ljudima ove zemlje. Kazao je da na osobit način suosjeća sa svim domaćim stanovništvom koje bilo prinuđeno migrirati, osobito s katoličkom populacijom koje, kao rezultat toga, na određenim mjestima gotovo više nema. Istaknuo je pak da predstavlja nadu radosna činjenica da se mladi ljudi u školama obrazuju, bez obzira na etničku i vjersku pripadnost. Naglasio je da su biskupi tijekom zasjedanja posebnu pažnju posvetili mogućnosti povratka izbjeglih, među kojima je veliki broj našao dom u Austriji. Dodao je da je tijekom susreta s političkim predstavnicima rečeno da, usprkos prestanku ratnih djelovanja, u zemlji nije uspostavljen pravedan mir. Istaknuo je da će austrijski biskupi, stoga, osobno podupirati i podržavati nastojanja BiH u integracijama prema Europskoj uniji. Podsjetio je na riječi pape Franje koji je kazao da Sarajevo predstavlja drugi Jeruzalem, uzor suživota različitih religija i etničkih grupa.

Dvojica kardinala strpljivo su odgovarala na pitanja novinara. Na primjedbu da su se s domaćim političarima i prije susretali predstavnici vjerskih zajednica i Crkava, ali da se nakon njihovog odlaska nije puno promijenilo, kardinal Schönborn je odgovorio da ne bi bilo ispravno dijeliti savjete domaćinima u svojstvu gosta u BiH, ali je kazao da potpuno pristaje uz sasvim jasne riječi kardinala Puljića izgovorene prigodom njihovog zajedničkog posjeta predstavnicima vlasti u zemlji. Zamoljen da ponovi ono što je tom prigodom kazao, kardinal Puljić je ukratko kazao: „Da bi se izvršio proces pomirenja, moramo imati hrabrosti svaku stvar nazvati imenom. To znači - bez istine teško je poći putem pomirenja. Ja sam to malo slikovito rekao: svatko od nas treba svoje dvorište očistiti, a smeće ne bacati u tuđe. Drugo, vrlo važno je u tim načelima da, što se traži za sebe i svoj narod, treba priznati i drugome. To je evanđeosko načelo. I onda sam spomenuo da odlazak ljudi jeste upravo opterećen tom napetošću koja vlada u javnosti. I treba donijeti zakone gdje smo mi svi jednaki pred zakonom. To su ona tri načela koja sam prije spomenuo: ljudska prava, čovjekovo dostojanstvo i jednakopravnost", kazao je kardinal Puljić. (kta)



foto