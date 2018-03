Marikin, 8. ožujak 2018.

U gradu Marikinu, biskupija Antipolo (metropolija Manila) na Filipinima mjesni biskup Francisco De Leon blagoslovio je 3. ožujka 2018. novi Centar bl. Ivana Merza i u njemu kapelu u kojoj se čuvaju i izlažu na štovanje relikvije Blaženog Ivana kao i relikvije drugih blaženika i svetaca. Posljednjih deset godina na Filipinima se veoma raširilo štovanje bl. Merza tako da je ondje osnovana i Vice-Postulatura koja koordinira i širi štovanje hrvatskog Blaženika, a službu vicepostulatora vrši Dave Ceasar dela Cruz, teolog-laik. Na dan blagoslova u poslijepodnevnim satima okupili su se u Centru brojni štovatelji bl. Ivana, te volonteri koji pomažu u Vicepostulaturi. Uz biskupa De Leona blagoslovu je prisustvovao i župnik župe sv. Gabrijela od Žalosne Gospe na čijem teritoriju se nalazi Centar. U homiliji prigodom blagoslova biskup De Leon naglasio je kako se Isusa treba slijediti kao što su to činili sveci, naročito blaženi Ivan. Takav je život ostvarenje evanđeoskih vrlina koje Isus preporuča i traži od svojih sljedbenika. Biskup je izrazio i zadovoljstvo što je otvoren ovakav Centar koji je prvi ovakve vrste u toj biskupiji. Na kraju obreda blagoslova svi nazočni su iskazali štovanje relikvijama bl. Ivana Merza.

Vicepostulatura je do sada organizirala pohod relikvija bl. Ivana Merza u brojne župe i mjesta po Filipinima a to ima u programu i za budućnost kao sastavni dio svoje apostolske djelatnosti. Svečanost blagoslova novih prostorija Centra, koji inače postoji već godinu dana završila je u večernjim satima molitvom krunice nakon čega je slijedila Sveta misa koju je predvodio vlč. Ryan Pasabilla. Nakon Mise molile su se molitve za ozdravljenje po zagovoru bl. Ivana. Više od stotinu osoba prisustvovalo je proslavi blagoslova Centra koji će biti duhovna oaza mnogima. Svake druge subote služit će se u Centru sv. misa u čast blaženom Ivanu Merzu nakon čega će se moliti molitve ozdravljenja . Kapela centra otvorena je od utorka do nedjelje od 10 do 17 sati. (kta/b.n.)



