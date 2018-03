Vatikan, 7. ožujak 2018.

Tijekom današnje opće audijencije, koja je i danas održana u dvorani Pavla VI., papa Franjo, nastavljajući katehezom o Svetoj misi, obrazložio je Euharistijsku molitvu, središte mise. Pozvao je vjernike da od svog života učine dar ljubavi, zahvaljujući uvijek za to Bogu.

Na početku Papa Franjo je istaknuo kako su tri bitna stajališta koja ne bi nikada smjela izostati kod Isusovih učenika: prvi, učiti "zahvaljivati, uvijek i svugdje", a ne samo u određenim prigodama, kada je sve dobro; drugo, učiniti od svoga života, slobodan i besplatan, dar ljubavi; treće, izgrađivati konkretnu zajednicu, u Crkvi i sa svima. Dakle, ta središnja molitva na misi uči nas, malo po malo, da od čitavog svog života učinimo "euharistiju", to jest zahvalni čin.

U toj svečanoj molitvi Crkva izražava ono što čini kad slavi Euharistiju i razlog zbog čega je slavi, to jest da ostvari zajedništvo s Kristom stvarno prisutnim u posvećenom kruhu i vinu. Djelovanje Duha Svetoga i djelotvornost Kristovih proročkih riječi, koje izgovara svećenik ostvaruju konkretnu prisutnost u kruhu i vinu njegova Tijela i Krvi, žrtve prinesene na Križu jednom zasvagda. Iz euharistijske molitve nije nitko isključen, nastavio je Papa dodajući kako se misu ne plaća. "Ako imam neku osobu, rođake, prijatelje, koji su u potrebi ili su prešli iz ovoga svijeta u drugi, mogu spomenuti njihovo ime u tome trenutku, u sebi i tiho ili dati da se zapiše i spomene određeno ime. "Oče, koliko moram platiti da se moje ime tamo spomene?" - "Ništa". Jeste li razumjeli? Ništa! Misa se ne plaća. Misa je Kristova žrtva, koja je besplatna. Otkupljenje je besplatno. Ako želiš dati prilog učini to, ali se ne plaća. To je važno shvatiti", rekao je na kraju svoje današnje kateheze na općoj audijenciji papa Franjo. (kta/ika)