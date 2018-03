Sarajevo, 7. ožujak 2018.

U utorak, 6. ožujka 2018. biskupi Austrijske biskupske konferencije, koja u znak solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini od 5. do 8. ožujka održava svoje zasjedanje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, pohodili su Samostan sv. Pavla u kojem djeluje Franjevačka teologija u Sarajevu. Uz sudjelovanje franjevačke zajednice, biskupi su najprije slavili Svetu misu s Jutarnjom molitvom u crkvi sv. Pavla.

Euharistijskom slavlju predsjedao je i prigodnu propovijed uputio dopredsjednik Austrijske biskupske konferencije Franz Lackner, nadbiskup iz Salzburga koji baštini naslov primasa od Germanije, a kao franjevac (OFM) imenovan je za biskupa. Svetu misu suslavili su predsjednici: Austrijske BK i Biskupske konferencije BiH kardinal Christoph Schönborn, bečki nadbiskup, i kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrhbosanski, te apostolski nuncij u BiH mons. Luigi Pezzuto kao i članovi Austrijske BK kojima se pridružio vojni biskup mons. Tomo Vukšić te poglavari i profesori Franjevačke teologije uz sudjelovanje franjevački bogoslova.

Dobrodošlicu Austrijskoj biskupskoj konferencija na čelu s kardinalom Schönbornom te kardinalu Puljiću, nunciju Pezzutu poželio je „u ime franjevaca Provincije Bosne Srebrene i u svoje ime“ provincijal fra Jozo Marinčić. Zahvalio je austrijskim biskupima za dolazak i podršku katoličkom narodu kojem franjevci služe kao i za pomoć franjevcima. Dodao je da će tijekom Svete mise moliti za mir i napredak među narodima i državama.

U prigodnoj propovijedi nadbiskup Lackner, koji kao primas Germanije baštini pravo nošenja kardinalske purpurne boje, spomenuo je čovjekovu sklonost jednostranosti i čestu nespremnost da pogleda drugu stranu medalje i o njoj misli. Podsjetio je na prastaro načelo rimskoga prava: „Audiatur et altera pars“(neka se čuje i druga strana) te na Senekovu izreku da, tko se tako ne ponaša, čini nepravdu. „Veliki koncilski teolog Karl Rahner imenuje - iz teološke perspektive - isto stanje stvari kad govori o zaboravljenim istinama. Pod time se misli da je Božje objaviteljsko djelovanje u slavljenju i djelovanju Crkve uvijek bogatije stvarnošću nego što to može očitovati naša ograničena moć izražavanja“, kazao je nadbiskup Lackner i potom protumačio evanđeoski misni odlomak u kojem Isus, na Petrovo pitanje: koliko često mora oprostiti svome bratu, odgovara: ne sedam puta, nego sedamdeset puta sedam, a to znači uvijek.

„Opraštanje ne poznaje nikakvu iznimku. Naprotiv, opraštanje podsjeća na to s kojom usporedbom Isus ilustrira ovo 'uvijek oprostiti'? Primjerom velikodušna kralja koji svojem sluzi otpušta prevelik dug kad ga on za to moli. Ovaj pak sluga ne pokazuje nikakvo smilovanje prema svojem dužniku. Tada kralja obuzima srdžba i nemilosrdnoga slugu predaje mučiteljima dok ovaj ne isplati sav dug. Sada s pravom možemo pitati: kako obje krajnosti pristaju jedna uz drugu? Na jednoj strani prebogato milosrđe, a na drugoj bijesna srdžba. Također, vjernici trebaju izbjegavati tu strategiju. Na ovaj se način ono što je teško razumljivo objašnjava kao sekundarno, kao vremenom i okolinom uvjetovano. Točno tako malo dopuštenim čini mi se izvesti iz toga nekakvo metafizičko temeljno razumijevanje koje neizbježno vodi u automatizam djelovanja lišenoga vjere i mišljenja. Milosrđe nije nikakav milosni ogrtač kao što ni pravednost nije nikakav odbacivački sud. Opći iskazi o Bogu zahtijevaju veliku suzdržanost. Oni moraju skoro silom prilika biti lažni. Kao vjernici smo pozvani izoštravati svoje razumijevanje na Isusovoj riječi i djelovanju“, poručio je nadbiskup Lackner.

Tijekom druženja nakon Svete mise, provincijal Marinčić je ponovno izrazio dobrodošlicu franjevaca „u samostanu sv. Pavla u kojem je smještena Franjevačka bogoslovija i teologija u kojoj se nalaze 37 bogoslova, odnosno 46 studenata“. „Skupa s našim bogoslovima stanuju i studiraju dvojica franjevačkih bogoslova iz Konga. Uz Franjevačku teologije imamo Novicijat u Livnu u kojem se nalaze 3 novaka i Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom blizu Sarajeva koju pohađa 146 đaka, od toga 8 sjemeništaraca. Ukupan broj franjevca u našoj Provinciji je 323 i 22 samostana. Uglavnom smo pastoralna Provincija. Uz pastoral bavimo se karitativnim radom kroz Caritas i Humanitarno-karitativnu organizaciju Kruh sv. Ante u sklopu koje imamo tri pučke kuhinje u kojima se svaki dan podijeli oko 900 obroka, te kulturno-spisateljskom djelatnošću u okviru našeg Medijskog centra Svjetlo riječi. Najveće aktivnosti dajemo u župni pastoral“, kazao je provincijal Marinčić ističući da je povijest franjevaca na ovim prostorima „rezultirala iskustvom bliskog odnosa s narodom“. „Jedan od današnjih izazova je obrazovanje mladih ljudi za preuzimanje uloga u politici i društvu da budu dobri katolički kulturni, društveni i politički djelatnici, stoga nastojimo kroz stipendije pomagati mladima u školovanju. Na ovom se polju uvijek može učiniti više“, rekao je provincijal Marinčić te spomenuo Franjevačku mladež, pučke misije i neke druge aktivnosti članova Provincije Bosne Srebrene.

Pozdravima se pridružio i gvardijan fra Mile Babić, a prvi meštar bogoslova fra Danijel Nikolić darovao je Austrijskoj biskupskoj konferenciji reprint prve knjige iz Bosne i Hercegovine na narodnom jeziku autora fra Matije Divkovića (Venecija 1611.).

Zahvaljujući franjevcima za gostoprimstvo u ime austrijskih biskupa, kardinal Schönborn spomenuo je da je Austrijska biskupska konferencija zasjedala izvan Austrije samo u Svetoj Zemlji i Rimu te da je za njih novost „da uživaju gostoljubivost Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine“. Istaknuo je da je ovo zasjedanje u Bosni i Hercegovini izraz želje austrijskih biskupa da što bolje upoznaju „ono što vi živite i proživljavate“. Podsjetio je da kroz povijest postoje intenzivne veze između BiH i Austrije te spomenuo povezanost biskupija: Graza i Banje Luke, zatim Sarajeva i Klagenfurta te Mostara i Linza. Zahvaljujući franjevcima na gostoljubivosti, napomenuo je da bosanski franjevci pastoralno djeluju i u Austriji. Na kraju je izrazio uvjerenje da će Blažena Djevica Marija Crkvi u BiH pokazati pravi put. (kta)



