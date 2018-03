Vatikan, 7. ožujak 2018.

Bog će nam oprostiti jedino ako mi oprostimo drugima bez ogorčenosti – kazao je papa Franjo na jutarnjoj Misi slavljenoj, 6. ožujka 2018. u Domu svete Marte, usredotočujući se tako na jednu od svojih najdražih tema: oprost. Papa je u svojoj propovijedi upozorio na opasnost da nas mržnja porobi, podsjećajući vjernike kako je prvi preduvjet da nam Bog oprosti priznati se grješnicima.

Promišljajući o prvom čitanju iz Knjige proroka Daniela, Sveti je Otac usmjerio pažnju na Azarju koji se, nakon što je bio bačen u oganj jer je odbio zanijekati Gospodina, ne žali Bogu zbog onoga što je pretrpio. Umjesto toga nastavlja ispovijedati Božju veličinu i upućuje na korijen zla priznajući da ih je Bog uvijek spašavao, no oni su nažalost sagriješili. Optužuje sama sebe i svoj narod. Optuživanje samoga sebe – napomenuo je papa Franjo – prvi je korak prema oprostu.

Optuživati sama sebe, a ne druge dio je kršćanske mudrosti – istaknuo je Papa, predlažući taj stav kad pristupamo sakramentu pomirenja: veliki Bog mi je dao toliko toga, no nažalost ja sam sagriješio; uvrijedio sam Gospodina i tražim spasenje. Sveti je Otac potom pripovjedio događaj o ženi koja je ušla u ispovjedaonicu te je svećeniku nabrajala grijehe svoje svekrve, želeći se na taj način opravdati. Ispovjednik ju je pak prekinuo, zatraživši da ispovjedi svoje grijehe.

Upućujući na Azarju, papa Franjo je rekao da se Gospodinu sviđa skrušeno srce, napominjući da se neće postidjeti oni koji se uzdaju u Boga. Gospodinu se sviđa srce koje govori istinu – nastavio je Sveti Otac – Mi govorimo: učinio sam to i to Gospodine, sagriješio sam protiv Tebe. Gospodin nas pak zaustavlja, kao što to čini otac izgubljenom sinu: ne dozvoljava nam da govorimo, već nas prekriva ljubavlju, opraštajući nam sve.

Papa Franjo je pozvao vjernike da se ne srame priznati svoje grijehe, zajamčivši da nas Gospodin opravdava opraštajući nam ne jednom, nego uvijek, pod uvjetom da mi opraštamo drugima. Priznao je da nije lako opraštati i to zbog ogorčenosti koja se ugnježđuje u naša srca, ostavljajući iza sebe gorak okus. Mi često pripovijedamo stvari koje su nam drugi učinili – kazao je Papa te je u tom kontekstu upozorio na opasnost da nas mržnja zarobi. Dvije stvari nam pomažu razumjeti put praštanja – rekao je na kraju Sveti Otac – Prva je da trebamo slaviti Gospodina i priznati svoje grijehe, a druga je da nam Bog oprašta do sedamdeset puta sedam, pod uvjetom da mi opraštamo drugima. (kta/rv)