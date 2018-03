Sarajevo, 6. ožujak 2018.

U utorak, 6. ožujka 2018. biskupi Austrijske biskupske konferencije, koja u znak solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini od 5. do 8. ožujka održava svoje zasjedanje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, pohodili su Samostan sv. Pavla u kojem djeluje Franjevačka teologija u Sarajevu. Uz sudjelovanje franjevačke zajednice, biskupi su najprije slavili Svetu misu s Jutarnjom molitvom u crkvi sv. Pavla. Euharistijskom slavlju predsjedao je i prigodnu propovijed uputio dopredsjednik Austrijske biskupske konferencije Franz Lackner, nadbiskup iz Salzburga, čije riječi prenosimo u cijelosti:

Draga subraćo! Sestre i braćo!

Mi smo ljudi načelno skloni jednostranosti! Posve je očito da je to povezano s našom konačnošću. Tako nam po prirodi teško pada pogledati drugu stranu medalje i o njoj misliti. Na to nas uvijek ponovno moraju upozoriti. „Audiatur et altera pars“(neka se čuje i druga strana), glasi prastaro načelo rimskoga prava. Tko se tako ne ponaša, čini nepravdu, kaže Seneka.

Veliki koncilski teolog Karl Rahner imenuje - iz teološke perspektive - isto stanje stvari kad govori o zaboravljenim istinama. Pod time se misli da je Božje objaviteljsko djelovanje u slavljenju i djelovanju Crkve uvijek bogatije stvarnošću nego što to može očitovati naša ograničena moć izražavanja.

Ovo upozorenje čini mi se za naše vrijeme općenito i s obzirom na Evanđelje koje smo čuli posebno važnim. Na početku se nalazi Petrovo pitanje: koliko često moram oprostiti svome bratu? Sedam puta? Isusov odgovor dobro nam je poznat: ne sedam puta, nego sedamdeset puta sedam. To znači — u tome se tumači Biblije slažu - uvijek! Opraštanje ne poznaje nikakvu iznimku. Naprotiv, opraštanje podsjeća na to s kojom usporedbom Isus ilustrira ovo „uvijek oprostiti"? Primjerom velikodušna kralja koji svojem sluzi otpušta prevelik dug kad ga on za to moli. Ovaj pak sluga ne pokazuje nikakvo smilovanje prema svojem dužniku. Tada kralja obuzima srdžba i nemilosrdnoga slugu predaje mučiteljima dok ovaj ne isplati sav dug. Sada s pravom možemo pitati: kako obje krajnosti pristaju jedna uz drugu? Na jednoj strani prebogato milosrđe, a na drugoj bijesna srdžba. Također, vjernici trebaju izbjegavati tu strategiju. Na ovaj se način ono što je teško razumljivo objašnjava kao sekundarno, kao vremenom i okolinom uvjetovano. Točno tako malo dopuštenim čini mi se izvesti iz toga nekakvo metafizičko temeljno razumijevanje koje neizbježno vodi u automatizam djelovanja lišenoga vjere i mišljenja. Milosrđe nije nikakav milosni ogrtač kao što ni pravednost nije nikakav odbacivački sud. Opći iskazi o Bogu zahtijevaju veliku suzdržanost. Oni moraju skoro silom prilika biti lažni. Kao vjernici smo pozvani izoštravati svoje razumijevanje na Isusovoj riječi i djelovanju.

Upada u oči, naime, da se Isus ne obraća svima in globo. Čuli smo više puta u posljednjim tjednima prije korizmenoga vremena pripovijesti o liječenju iz evanđeoskih čitanja. Tu nikada nije rečeno ,,i on je izliječio sve“, nego „mnogi „on je izliječio mnoge". Ako ovu misao razvijemo dalje, tada se pokazuje da Isusovo pomaganje i liječenje ne stoje u centru njegova djelovanja, mnogo se toga događa tako reći usput; katkad se općenito ima dojam kao da on nije htio čuti, išao je jednostavno dalje, ili kako pokazuje primjer kananejske žene: on u početku čak odbija njezin zahtjev. Pa ipak, ne postoji nijedno mjesto na kojem Isus odbacuje neku uvjerljivu molbu i ne pomaže. Utoliko je on ipak pomogao svima koji su ga molili, koji nisu popuštali moliti za njegovu naklonost. Zanimljivom ostaje također Isusova reakcija na takav pritisak i prošnju. Vidjevši njezinu vjeru, rekao joj je: Tvoja ti je tjera pomogla! Tvoja je tjera velika! Isus ne kaže tvoja vjera u Boga ih tvoja vjera u mene, iako ona moli obojicu, nego tvoja vjera. Za moje uši to zvuči skoro kao da je iznenađen da uopće može naći vjeru kod ovih siromašnih i kod onih koji traže pomoć. Kod stotnika u Kafarnaumu to posebno izlazi na svjetlo dana kad kaže: Isus se čudio da nalazi takvu vjeru kod jednoga poganina.

Iz toga proizlazi posve važan uvid. Velike teme našega odnosa prema Bogu, kao što su milosrđe, opraštanje, zahtijevanju sudjelovanje, zahtijevaju našu vjeru. Gdje je naša snažna molitva, gdje se nalazi naša volja za ustrajnošću i nenapuštanjem? Pred Bogom! Pitam se često nalazim li se ja, mi kao Crkva, na putu nasljedovanja ikada dostojnim obećanja Sirofeničanki: Ženo, tvoja je vjera velika. Topos milosrđa ne podnosi nikakve polovičnosti. Pogled na Isusovo djelovanje tome nas poučava. Mora se reći da se poziv na puku promjenu pravila treba uračunati u te polovičnosti jednako kao i kruto obdržavanje tih pravila. Ne zaboravimo: pored milosrđa u Evanđelju stoji i kraljeva srdžba. Milosrđe, naprotiv, zahtijeva veliku vjeru, koja bi se među nama u Crkvi svaki put nanovo željela naći u malim vjerskim koracima kao i u našem učiteljskom navješćivanju.

Milosrđe zahtijeva neuobičajene putove, usporedive s onim putem ljudi koji se nisu bojali otkriti krov, probiti strop kako bi onima koji traže pomoć omogućili pogled na Isusa. Ovaj pogled treba svaki put otvarati nanovo. Milosrđe i opraštanje su kao zvijezde, osvjetljuju nam put.

Sposobnost opraštanja vrijedila je u patristici kao najljepši cvijet ljubavi. Nekršćanska antika nije poznavala opraštanja. Mudrac ne oprašta, kaže Seneka. I Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter) kaže: Nikada čovjek nije ljepši nego kad oprašta ili moli za oproštenje.