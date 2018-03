Zagreb, 6. ožujak 2018.

U uvodniku novoga broja Veritasa, Glasnika sv. Antuna Padovanskoga, urednik fra Josip Blažević polazeći od samoga pojma demencija, ili senilnost, naglašava kako je to neugodna bolest koje posljedica može biti gubitak identiteta, a osobe se osjećaju izgubljeno. No, ističe Blažević to je i „stanje današnje Europe koja se odrekla kršćanskih korijena. To je kob Europljanina koji se emancipirao od Boga". Uz Dan očeva, Blažević upozorava, kako su i djeca današnjice izgubljena, jer su očevi često odsutni. „Ne razgovaraju s djecom, ne vrše svoju odgojnu ulogu, svojim primjerom popraćenim riječima ne pružaju djeci načela, one vrednote, ona životna pravila koji su im potrebni kao i kruh".

U promišljanju „Nisi rođen za masu, nego da budeš poseban" Margareta Jozinović postavlja niz pitanja poput „Koliko ti treba da budeš čovjek? Koliko vrijedi to što jesi? Jesi li ikad pokušao zbrojiti svoju konkretnu ljubav prema drugima i sebi? Ako jesi, oduzmi od toga sve ono što sebi i drugome nisi dao – toliko vrijediš!" Ivan Lovrić pak u svom promišljanju „Nije blago sve što sja" ističe da se o providnosti može mnogo naučiti od one udovice koja je Iliji zamijesila kruh od zadnje šake brašna što joj je preostala, iako je znala da novu vreću neće nabaviti, i bila je spremna umrijeti od gladi zajedno sa svojim sinom. No, mi čak i od suviška s mukom odvajamo, a kamoli da bi drugome dali zadnju šaku brašna.

Mladen Milić pod pomalo provokativnim naslovom „Još jedan poraz Crkve?" osvrće se na statistiku sklopljenih brakova. Podsjetio je kako je jedino Crkva ona koja mlade priprema za brak. Antunovska stranice donose svjedočanstvo Anđele, koja je sa sv. Antunon izgradila poseban duhovni odnos, a sve je počelo s molitvom za ispite, a urodilo čežnjom za Bogom i čistim srcem. U ovome broju Veritas kao uzor stavlja mladu blaženu Lauru Vicuna, čija je smrt potaknula na obraćenje njezinu majku.

Sugovornica Veritasa je izv. prof. dr. Livia Puljak, dr. med. koja progovara o alternativnoj medicini za koju ističe da je „golema prijevara, velik biznis, u kojem osobe koje uglavnom nemaju nikakva medicinskog obrazovanja nude svakakve pripravke očajnima i zdravlja željnim ljudima". Također naglašava, kako „alternativna medicina može biti i opasna, ne samo po novčanik, nego i po zdravlje".

Tu je i svjedočanstvo supružnika Jasmine i Dinka Kolića, župljana župe sv. Josipa radnika u Galdovu, čije je najveće blago devetogodišnji sin jedinac Emanuel. Tu je i poruka roditeljima koji imaju djecu s poteškoćama u razvoju. „Svako dijete jednako vrijedi! Nisu djeca s posebnim potrebama jer posebne potrebe ne postoje. Sva djeca trebaju jednaku ljubav i pažnju. Ne možemo ih nazivati posebnima jer su ona djeca koja imaju teškoće u razvoju, ali ona su mali junaci. Bio to autizam, Downov sindrom, karcinomi… to su veliki borci… hodajući anđeli na zemlji… usudimo se reći da su ta djeca miljenici Božji".

Kultura pobačaja mora biti zamijenjena kulturom života, poručuje američki kongresmen Chris Smith. Povodom Papine knjige „Oče naš" i Dana očeva, koji se obilježava 19. ožujka, Veritas donosi promišljanja vjernika.

O urušavanju obiteljskih odnosa piše Mara Čović, te podsjeća roditelj, da je ponašanje njihove djece rezultat isključivo ponašanja, znanja, socijalnih vještina, nasljeđa i zdravlja roditelja.

Zvonimir Pervan piše o euharistijskom čudu koje se 1996. godine dogodilo u Buenos Airesu.

U ovome broju čitatelje se poziva i na nekoliko hodočašća, a posebno valja istaknuti poziv na ono "Nikolinom Bosnom" koje je dio trogodišnje priprave jubileja 50 godina od kanonizacije sv. Nikole Tavelića, prvoga hrvatskog kanoniziranog sveca. Također u ovome broju je i poziv za sudjelovanje na 4. festivalu kršćanskog kazališta.