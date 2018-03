Zagreb, 6. ožujak 2018.

Na 14. dan mjeseca ožujka navršava se 10 godina od smrti Chiare Lubich. Zajednice Pokreta fokolara rasprostranjene po svijetu obilježavaju ovu obljetnicu mnogovrsnim inicijativama, s naglaskom na karizmu jedinstva kao pokretač društvenih promjena.

U Seulu u Koreji je 3. ožujka bio skup na katoličkom sveučilištu, uz 800 sudionika. U Gomi u Demokratskoj Republici Kongo 11. ožujka bit će susret na temu: "Marija – jedno DA koje mijenja društvo". Također 11. ožujka u Chicagu (SAD) bit će skup na temu "Chiara Lubich – život dijaloga za mir". U Firenci, u Italiji, 17. ožujka bit će susret u Palazzo Vecchio na temu "Pluralno znanje". U Chiang Maiju, u Tajlandu, 18. ožujka bit će multietnički susret u jednom plemenskom selu. U Chisinau u Republici Moldovi 24. ožujka bit će susret na temu "Chiara Lubich i socijalna djela". To su samo neke od stotina inicijativa.

Panoramski pogled na društveni izraz karizme Chiare Lubich, uz 2000 sudionika s pet kontinenata, ponuđen je umjetničkim događajem u Centru Marijapoli u Castel Gandolfu u Rimu 3. ožujka. Nazočan je bio vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin kao i druge osobnosti iz kulture, komunikacija i institucija. Događaj se mogao pratiti putem interneta, a moguće ga je i naknadno pogledati, na više jezika, na mrežnoj stranici chiaralubich.

Za Chiaru je velika privlačnost modernoga vremena bila "proniknuti u najdublju kontemplaciju, a ipak ostati sa svima, čovjek uz čovjeka". Sergio Zavoli, talijanski novinar, pisac i političar, vezan uz Chiaru dubokim prijateljstvom, nazvao ju je mističarkom jedinstva između neba i zemlje, potvrđujući da Chiara donosi preokret u trojstvenu mistiku: "Nastojanje da privučemo Božju prisutnost u intimnost svoje duše kod nje postaje nastojanje da On živi među ljudima, u komunikaciji Boga u sebi s Bogom u bratu. Nije slučajno da nas misao Chiare Lubich propitkuje što učiniti da povežemo fragmente nedjeljivoga tj. čovjeka i da sastavimo prijelome djeljivoga tj. zajednice."

Društvena promjena koja iz toga proizlazi od samoga je početka iskustva Chiare Lubich u njezinu rodnome gradu Trentu pobudila inicijative s jakim društvenim obilježjem. Danas po čitavome svijetu postoje akcije i djela nastala s ciljem da se doprinese rješavanju specifičnih potreba osoba, skupina, zajednica, ostvarena sa značajkama svake pojedine regije ili kulture.

Na pitanje na što danas treba ciljati Pokret fokolara, 10 godina nakon smrti njegove utemeljiteljice, predsjednica Maria Voce odgovara da "treba apsolutno održati jedinstvo s izvorom koji je Chiara, stoga treba ciljati na vjernost izvornoj karizmi kakva nam je prenijeta; potom na povratak životu prvih vremena kako bismo otkrili onu korjenitost koja se i danas od nas traži, možda još više. Potrebno je i razviti Pokret kako bi mogao biti sredstvo kakvo je Bog zamislio i nositi duhovnost zajedništva u svijet, graditi jedinstvo ljudske obitelji. I konačno, produbiti poznavanje i prenošenje velike karizme koju je Bog dao Chiari, a koja nema samo duhovne vidove, nego i vidove nauka, društvene i političke vidove, koji mogu utjecati na sva područja."

Maria Voce ne prešućuje da je danas utjecaj Pokreta fokolara u ljudskim i društvenim stvarnostima, mada dobar, još uvijek suviše lokaliziran, da bi potom ustvrdila: "Ali mislim da ta prepoznatljivost mora biti učinkovitija i raširenija. Možda Pokret treba postati poznatiji i na svjetskoj razini, jer prisutni smo u gotovo svim zemljama, no to možda još nije dovoljno izraženo. Doći će sa životom. Što više budemo živjeli, to ćemo više utjecati i biti vidljivi", prenosi mrežna stranica fokolar.hr. (kta)

Deseta obljetnica u Hrvatskoj

Deseta obljetnica smrti službenice Božje Chiare Lubich (14. ožujka 2008.) obilježit će se i u nekoliko hrvatskih gradova

Zagreb - subota, 10.ožujka u 18 sati u zagrebačkoj katedrali

- Svetu misu u 18 sati predvodit će mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački

- Nakon Mise je prigodni kratki program

Split - nedjelja, 18. ožujka u 16 sati u Nadbiskupskom sjemeništu

- Prigodni program na temu društvene dimenzije karizme jedinstva

- Svetu misu u 18 sati predvodit će nadbiskup splitsko-makarski mons. Marin Barišić

Đakovo - nedjelja, 18. ožujka u 15.30 sati u svećeničkom domu

- Prigodni program

- Svetu misu u 18 sati predvodit će mons. Đuro Hranić, nadbiskup đakovačko-osječki

Pazin - srijeda, 14. ožujka u 18 sati

- Svetu misu u franjevačkom samostanu predvodi mons. Ivan Milovan, biskup u miru

- Nakon mise kratki program i druženje

Varaždin - nedjelja, 18. ožujka u 16.30 sati u dvorani biskupijskog Pastoralnog centra

- Prigodni program

- Sveta misa u 18.30 sati u franjevačkoj crkvi sv. Ivana Krstitelja