Vatikan, 6. ožujak 2018.

Religija i vjera nisu neka predstava – rekao je, 5. ožujka 2018. papa Franjo tijekom Mise koju je slavio u Domu svete Marte. Osvrćući se na događaj o Naamanu Sircu i na Isusove riječi kada kaže da nijedan prorok nije dobrodošao u svom zavičaju, Papa je istaknuo da nam danas u ovo korizmeno vrijeme Crkva pomaže, osim da promijenimo svoja djela i osjećaje, razmatrati o promjeni i načinu razmišljanja.

Crkva nam govori da moramo promijeniti svoja djela; govori nam o postu, milosrđu, pokori; to je obraćenje djela – rekao je Sveti Otac i potaknuo – Činiti nova djela, na kršćanski način, tako kako stoji u Blaženstvima, u 25. poglavlju Matejevog evanđelja, tako trebamo činiti. Crkva nam također govori o obraćenju osjećaja; i osjećaji se trebaju promijeniti – dodao je. Prispodoba o dobrom Samarijancu govori nam da se moramo obratiti u suosjećanju. Moramo njegovati kršćanske osjećaje. Potrebno je obraćenje djela; obraćenje osjećaja; ali, danas slušamo o 'obraćenju misli', ne o onome što mislimo, već o tome kako mislimo, o načinu razmišljanja. Mislimo li na kršćanski ili na poganski način? To je poruka koju nam daje Crkva danas.

Naaman Sirac, bolestan od gube, ide Elizeju da ga izliječi, savjetovano mu je da se okupa sedam puta u Jordanu – podsjetio je papa Franjo i dodao – međutim razmišlja o tome jesu li damašćanske rijeke bolje od onih u Izraelu; naljuti se, prezre i odluči vratiti se a da to nije napravio, jer je – kako je rekao Sveti Otac – očekivao predstavu. No, Božji način je drugačiji, ozdravlja na drugi način

Isto se događa s Isusom; vraća se u Nazaret i odlazi u Sinagogu. U početku su ga ljudi gledali, bili su začuđeni i zadovoljni – rekao je Papa i nastavio - Ali nikad ne manjka brbljivac koji počne govoriti: to je tesarov sin. Što nas poučava? Na kojem je sveučilištu to studirao? On je Josipov sin. Počinju se ispreplitati mišljenja, mijenja se ponašanje ljudi, žele ga ubiti. Od divljenja i čuđenja, do želje da ga ubiju. I oni su htjeli predstavu. Neka čini čuda, ono što kažu da je učinio u Galileji, i vjerovat ćemo. Isus kaže: Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobrodošao u svom zavičaju. Jer mi odbijamo prihvatiti da nas netko od nas može promijeniti. Mora doći netko i napraviti predstavu da bi nas promijenio. Vjera nije predstava, već riječ Božja i Duh Sveti koji djeluju u srcima.

Crkva nas poziva da promijenimo način razmišljanja – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Možete recitirati vjerovanje i sve crkvene dogme, ali ako se to ne čini u kršćanskom duhu, ne služi ničemu. Obraćenje misli. Nije uobičajeno da mislimo na takav način. Također, način razmišljanja, način vjerovanja, moraju se promijeniti. Možemo postaviti pitanje: Kakvim duhom mislimo? Gospodinovim duhom, ili vlastitim duhom, duhom zajednice kojoj pripadamo, ili duhom male skupine, ili društvenog sloja, ili političke stranke kojoj pripadamo? Kojim duhom mislimo? Trebamo zaista pokušati misliti duhom Božjim, tražiti milost razlučivanja kako bismo razlučili kada mislimo u duhu svijeta, a kada u duhu Božjem, i moliti za milost promjene razmišljanja – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)